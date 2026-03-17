Пет от седемте ирански футболистки потърсили убежище в Австралия се завръщат у дома

17 Март, 2026 22:42 638 6

  • ирански женски футбол-
  • убежище в австралия-
  • купа на азия-
  • права на жените-
  • спорт и политика-
  • пасандиде-
  • рамезанисаде-
  • репресии-
  • протест-
  • национален химн

Според правозащитни организации, върху тях е бил оказан сериозен натиск

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Буря от емоции и напрежение разтърси иранския женски футбол, след като само две от националките, участвали на Купата на Азия, избраха да останат в Австралия и да потърсят убежище. Останалите пет съотборнички се отказаха от намеренията си и се прибират обратно в Иран, въпреки опасенията за бъдещето си.

Сагата започна по време на престижния турнир, когато седем от иранските националки демонстрираха смелост, отказвайки да изпълнят националния химн – символичен акт на протест срещу режима в Техеран. Този техен ход предизвика бурна реакция в родината им, където държавните медии ги заклеймиха като „предатели“, а напрежението около отбора нарасна неимоверно.

Въпреки първоначалното решение да потърсят закрила в Австралия, пет от футболистките се отказаха от молбите си за убежище. Според правозащитни организации, върху тях е бил оказан сериозен натиск – от заплахи за репресии срещу близките им до възможна конфискация на имущество. Тези тревожни сигнали хвърлят сянка върху свободата на спортистите и подчертават трудностите, пред които са изправени жените в иранския спорт.

Двете националки, които все пак решиха да останат в Австралия, са Пасандиде и Рамезанисаде. Те се намират на тайно място, където получават подкрепа както от австралийските власти, така и от местната иранска диаспора.

В социалните мрежи Пасандиде сподели снимка с Джил Елис – директор по футбол във ФИФА, придружена от окуражаващото послание: „Всичко ще бъде наред“.

След отпадането на иранския тим от Купата на Азия, отборът постепенно се прибира у дома, но съдбата на играчките остава неясна. Случаят разкрива дълбоките проблеми в иранския спорт и поставя на дневен ред въпроса за правата и сигурността на жените спортисти.


  • 1 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Браво ,на това се вика патриотизъм ,жълтия клоун няма ли да заповяда да ги обявят и тях за терористи ,едно е сигурно света могат много да научат от персите що е то да не коленичиш на кравари и ционисти а да отстояваш свободата си

    22:48 17.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Искат да са при победителите.

    22:55 17.03.2026

  • 3 Ники

    2 1 Отговор
    Тая история е доста ясна и не мога да разбера как лидери и всякакви други им е минало през главата че няма да се приберат , нали от телефоните на родители братя и сестри веднага им е обяснено какво ще се случи ако не се приберат .. това са елементарни неща

    22:57 17.03.2026

  • 4 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Накратко:

    1. Първо предадоха страната си, но след началото на американо-еврейската агресия срещу Иран и хлаьмокръвната екзекуция на 180 ирански деца между 9 и 12 години от агресора съвестта им проговори....

    2. Сега западната пропаганда отчаяно се мъчи да обърне загубата си с победа....

    23:14 17.03.2026

  • 5 Шагиубият с камъни

    0 0 Отговор
    За Добре дошли....

    23:35 17.03.2026

  • 6 Искам едната

    0 0 Отговор
    Ще я осиновя-тази с черното на главата

    23:37 17.03.2026

