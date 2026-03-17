Пет от седемте ирански футболистки потърсили убежище в Австралия се завръщат у дома

Буря от емоции и напрежение разтърси иранския женски футбол, след като само две от националките, участвали на Купата на Азия, избраха да останат в Австралия и да потърсят убежище. Останалите пет съотборнички се отказаха от намеренията си и се прибират обратно в Иран, въпреки опасенията за бъдещето си.

Сагата започна по време на престижния турнир, когато седем от иранските националки демонстрираха смелост, отказвайки да изпълнят националния химн – символичен акт на протест срещу режима в Техеран. Този техен ход предизвика бурна реакция в родината им, където държавните медии ги заклеймиха като „предатели“, а напрежението около отбора нарасна неимоверно.

Въпреки първоначалното решение да потърсят закрила в Австралия, пет от футболистките се отказаха от молбите си за убежище. Според правозащитни организации, върху тях е бил оказан сериозен натиск – от заплахи за репресии срещу близките им до възможна конфискация на имущество. Тези тревожни сигнали хвърлят сянка върху свободата на спортистите и подчертават трудностите, пред които са изправени жените в иранския спорт.

Двете националки, които все пак решиха да останат в Австралия, са Пасандиде и Рамезанисаде. Те се намират на тайно място, където получават подкрепа както от австралийските власти, така и от местната иранска диаспора.

В социалните мрежи Пасандиде сподели снимка с Джил Елис – директор по футбол във ФИФА, придружена от окуражаващото послание: „Всичко ще бъде наред“.

След отпадането на иранския тим от Купата на Азия, отборът постепенно се прибира у дома, но съдбата на играчките остава неясна. Случаят разкрива дълбоките проблеми в иранския спорт и поставя на дневен ред въпроса за правата и сигурността на жените спортисти.