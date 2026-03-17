Берое с ново попълнение: Марко Боргнино идва като заместник на Алберто Салидо

Футболен клуб Берое направи пореден ход на трансферния пазар, като официално обяви привличането на атакуващия полузащитник Марко Боргнино. Новината бе съобщена чрез социалните мрежи на старозагорския клуб, а феновете вече тръпнат в очакване да видят какво ще донесе аржентинецът на зелено-белите.

Марко Боргнино, който е на 28 години, пристига в Стара Загора след последния си престой в аржентинския Алварадо, където се състезаваше във втора дивизия. Родом от Аржентина, но с италиански паспорт, Боргнино има богат международен опит – носил е екипите на чилийския Кобрелоа, румънския Фарул, португалския Насионал Мадейра, както и на няколко местни клуба в родината си. Футболните си умения започва да развива в школата на Атлетико де Рафаела.

В досегашната си кариера Боргнино е записал 150 официални мача и е реализирал 21 гола. Именно тези качества са причината старши треньорът на Берое, Хосу Урибе, да го определи като достоен наследник на Алберто Салидо, който наскоро премина в Лудогорец.