Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое с ново попълнение: Марко Боргнино идва като заместник на Алберто Салидо

Берое с ново попълнение: Марко Боргнино идва като заместник на Алберто Салидо

17 Март, 2026 23:10 407 0

Футболистът е от Аржентина, но с италиански паспорт

Берое с ново попълнение: Марко Боргнино идва като заместник на Алберто Салидо - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев

Футболен клуб Берое направи пореден ход на трансферния пазар, като официално обяви привличането на атакуващия полузащитник Марко Боргнино. Новината бе съобщена чрез социалните мрежи на старозагорския клуб, а феновете вече тръпнат в очакване да видят какво ще донесе аржентинецът на зелено-белите.

Марко Боргнино, който е на 28 години, пристига в Стара Загора след последния си престой в аржентинския Алварадо, където се състезаваше във втора дивизия. Родом от Аржентина, но с италиански паспорт, Боргнино има богат международен опит – носил е екипите на чилийския Кобрелоа, румънския Фарул, португалския Насионал Мадейра, както и на няколко местни клуба в родината си. Футболните си умения започва да развива в школата на Атлетико де Рафаела.

В досегашната си кариера Боргнино е записал 150 официални мача и е реализирал 21 гола. Именно тези качества са причината старши треньорът на Берое, Хосу Урибе, да го определи като достоен наследник на Алберто Салидо, който наскоро премина в Лудогорец.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове