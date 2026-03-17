Арсенал хвърля око на звездата на ПСЖ Хвича Кварацхелия

Лондонският гранд Арсенал е насочил вниманието си към звездата на Пари Сен Жермен – грузинския национал Хвича Кварацхелия, разкрива авторитетният италиански журналист Фабрицио Романо. „Артилеристите“ усилено търсят класен футболист за лявото крило, който да внесе допълнителна острота и баланс в атаката, редом до вече доказания Букайо Сака по десния фланг.

Въпреки сериозния интерес от страна на Арсенал, ръководството на ПСЖ категорично отказва да се раздели с Кварацхелия. Парижкият клуб счита 25-годишния нападател за незаменим елемент в състава и не възнамерява да води каквито и да било преговори за неговото напускане.

Договорът на грузинеца с френския шампион е валиден до 30 юни 2029 година, което допълнително затруднява евентуален трансфер.

През настоящата кампания Кварацхелия демонстрира впечатляваща форма – в 35 изиграни срещи във всички турнири той е реализирал 11 попадения и е асистирал за още 7 гола, като е прекарал на терена общо 1999 минути.