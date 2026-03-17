Спортинг Лисабон разгроми Бодьо/Глимт в реванша и продължава напред в Шампионската лига

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Жозе Алваладе" в португалската столица Лисабон донесе истински спектакъл за феновете на Спортинг. Домакините сътвориха сензационен обрат, след като заличиха пасив от три гола и елиминираха норвежкия Бодьо/Глимт с категоричното 5:0 след продължения в реванша от осминафиналите на Шампионската лига. Така "зелено-белите" триумфираха с общ резултат 5:3 и си осигуриха място сред най-добрите осем на турнира.

В 34-ата минута Гонсало Игнасио откри резултата с прецизен удар с глава след отлично изпълнен корнер от Тринкао.

След почивката натискът на Спортинг се засили и в 61-ата минута Луис Суарес асистира на Педро Гонсалвеш, който удвои преднината на домакините с хладнокръвен завършек.

В 78-ата минута съдбата се усмихна на лисабонци, след като Фредрик Бьоркан игра с ръка в наказателното поле и Суарес реализира отсъдената дузпа за 3:0.

Така редовното време приключи при този резултат и двубоят влезе в продължения.

Там португалският тим не намали темпото – още във втората минута на допълнителното време Тринкао намери Максимилиано Араухо, който покачи на 4:0 и обърна общия резултат в полза на Спортинг.

Крайното 5:0 оформи Рафаел Нел в последните секунди на срещата, с което окончателно подпечата класирането на своя отбор за четвъртфиналите.

След този драматичен успех Спортинг Лисабон ще очаква следващия си съперник – победителя от сблъсъка между Арсенал и Байер Леверкузен, които тази вечер ще определят кой ще продължи напред, след като първата им среща завърши 1:1 в Германия.