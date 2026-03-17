Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортинг Лисабон разгроми Бодьо/Глимт в реванша и продължава напред в Шампионската лига

17 Март, 2026 22:28 763 0

  • спортинг-
  • бодьо/глимт -
  • реванш-
  • шампионската лига-
  • лисабон

Срещата премина през продължения

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Жозе Алваладе" в португалската столица Лисабон донесе истински спектакъл за феновете на Спортинг. Домакините сътвориха сензационен обрат, след като заличиха пасив от три гола и елиминираха норвежкия Бодьо/Глимт с категоричното 5:0 след продължения в реванша от осминафиналите на Шампионската лига. Така "зелено-белите" триумфираха с общ резултат 5:3 и си осигуриха място сред най-добрите осем на турнира.

В 34-ата минута Гонсало Игнасио откри резултата с прецизен удар с глава след отлично изпълнен корнер от Тринкао.

След почивката натискът на Спортинг се засили и в 61-ата минута Луис Суарес асистира на Педро Гонсалвеш, който удвои преднината на домакините с хладнокръвен завършек.

В 78-ата минута съдбата се усмихна на лисабонци, след като Фредрик Бьоркан игра с ръка в наказателното поле и Суарес реализира отсъдената дузпа за 3:0.

Така редовното време приключи при този резултат и двубоят влезе в продължения.

Там португалският тим не намали темпото – още във втората минута на допълнителното време Тринкао намери Максимилиано Араухо, който покачи на 4:0 и обърна общия резултат в полза на Спортинг.

Крайното 5:0 оформи Рафаел Нел в последните секунди на срещата, с което окончателно подпечата класирането на своя отбор за четвъртфиналите.

След този драматичен успех Спортинг Лисабон ще очаква следващия си съперник – победителя от сблъсъка между Арсенал и Байер Леверкузен, които тази вечер ще определят кой ще продължи напред, след като първата им среща завърши 1:1 в Германия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове