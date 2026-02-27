Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

Григор Димитров приключи участие на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис АТП 500 на твърди кортове в Акапулко (Мексико) с награден фонд 2.46 милиона долара.

Българинът и Флавио Коболи (Италия) се отказаха от двубоя срещу Рафаел Ходар (Испания) и Родриго Пачеко Мендес (Мексико).

Димитров отпадна в първия кръг на сингъл, след като загуби с 3:6, 3:6 от номер 62 в световната ранглиста Терънс Атман (Франция).