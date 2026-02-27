Новини
Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

27 Февруари, 2026 09:29 340 2

Българинът и Флавио Коболи (Италия) се отказаха от двубоя срещу Рафаел Ходар (Испания) и Родриго Пачеко Мендес (Мексико)

Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Григор Димитров приключи участие на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис АТП 500 на твърди кортове в Акапулко (Мексико) с награден фонд 2.46 милиона долара.

Българинът и Флавио Коболи (Италия) се отказаха от двубоя срещу Рафаел Ходар (Испания) и Родриго Пачеко Мендес (Мексико).

Димитров отпадна в първия кръг на сингъл, след като загуби с 3:6, 3:6 от номер 62 в световната ранглиста Терънс Атман (Франция).


  • 1 гошо

    0 0 Отговор
    Айде прибирай се в Монако да си пудриш носа.

    09:34 27.02.2026

  • 2 Моля, стига ни мъчихте

    0 0 Отговор
    С този дядо в спорта!
    Григоре, стар си вече. Взимай си някоямкака и си харчи парите!
    Ама жените искат твърд и парт, а ти…..кво? Каквото било, било!
    Чао до скиф!

    09:43 27.02.2026

