Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

Григор Димитров приключи участие на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис АТП 500 на твърди кортове в Акапулко (Мексико) с награден фонд 2.46 милиона долара.
Българинът и Флавио Коболи (Италия) се отказаха от двубоя срещу Рафаел Ходар (Испания) и Родриго Пачеко Мендес (Мексико).
Димитров отпадна в първия кръг на сингъл, след като загуби с 3:6, 3:6 от номер 62 в световната ранглиста Терънс Атман (Франция).
1 гошо
09:34 27.02.2026
2 Моля, стига ни мъчихте
Григоре, стар си вече. Взимай си някоямкака и си харчи парите!
Ама жените искат твърд и парт, а ти…..кво? Каквото било, било!
Чао до скиф!
09:43 27.02.2026