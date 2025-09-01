Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мартин Минчев титуляр за Краковия при драматичен успех над Легия

1 Септември, 2025 08:44

С победата тимът на българина се доближи само на крачка от върха

Мартин Минчев титуляр за Краковия при драматичен успех над Легия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българския национал Мартин Минчев изигра пълни 90 минути и бе сред ключовите фигури за Краковия при победата с 2:1 над Легия Варшава в седмия кръг на полската Екстракласа.

Срещата беше изпълнена с напрежение и обрати и донесе ценни три точки на домакините и ги изкачи на престижното второ място във временното класиране.

Още в 24-ата минута Филип Стоилкович откри резултата за Краковия, а след почивката, в 46-ата минута, Милета Райкович върна надеждите на гостите от Варшава. Решителният момент настъпи в 66-ата минута, когато Мауро Перкович реализира победния гол и подпечата успеха на своя тим.

С този триумф Краковия и Минчев се доближиха само на крачка от върха в шампионата.

След паузата за националните отбори, на 13 септември, отборът ще има възможност да атакува лидерската позиция при гостуването си на Висла Плоцк – настоящият водач в таблицата.


