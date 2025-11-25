Интер на кръстопът: Ян Зомер под въпрос след нови колебания

Вратарят на Интер Ян Зомер отново е под прожекторите, след като допусна поредното попадение във важно дерби. Швейцарецът, който вече сгреши срещу Ювентус и бе несигурен срещу Рома, показва непостоянство и поставя “нерадзурите” пред дилема за позицията на №1.

Голът, инкасиран в дербито с Милан, не е изцяло негова вина, но въпросите около формата му остават. Още по-сериозни бяха неточностите срещу Удинезе и Юве, където далечните удари от Ялдъз и Аджич го изненадаха.

Зад Зомер, на скамейката стои Мартинес, чиято ситуация се промени след инцидента на 28 октомври, когато блъсна възрастен мъж. Вратарят работи, за да си върне спокойствието, докато третият избор е Алесандро Калигарис от отбора до 23 години. Ди Дженаро е контузен.

Договорът на Зомер изтича през юни и Интер не смята да го подновява, пише “La Gazzetta dello Sport”. Затова клубът вече търси наследник. Основният кандидат е Елиа Каприле от Каляри, за когото бяха платени 8 млн. евро. В списъка са още Кейта Сузуки от Парма – контузен до февруари – и Ноа Атуболу от Фрайбург, титуляр, роден през 2002 година.

Привличане на нов вратар през зимата изглежда малко вероятно, но Интер внимателно подготвя хода за следващия сезон, пише още италианската медия.