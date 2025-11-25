Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер на кръстопът: Ян Зомер под въпрос след нови колебания

Интер на кръстопът: Ян Зомер под въпрос след нови колебания

25 Ноември, 2025 08:28 547 0

  • вратар-
  • интер -
  • ян зомер-
  • попадение-
  • дерби-
  • ювентус -
  • рома-
  • милан-
  • серия а-
  • италия

Швейцарецът губи доверие, а договорът му изтича

Интер на кръстопът: Ян Зомер под въпрос след нови колебания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Вратарят на Интер Ян Зомер отново е под прожекторите, след като допусна поредното попадение във важно дерби. Швейцарецът, който вече сгреши срещу Ювентус и бе несигурен срещу Рома, показва непостоянство и поставя “нерадзурите” пред дилема за позицията на №1.

Голът, инкасиран в дербито с Милан, не е изцяло негова вина, но въпросите около формата му остават. Още по-сериозни бяха неточностите срещу Удинезе и Юве, където далечните удари от Ялдъз и Аджич го изненадаха.

Зад Зомер, на скамейката стои Мартинес, чиято ситуация се промени след инцидента на 28 октомври, когато блъсна възрастен мъж. Вратарят работи, за да си върне спокойствието, докато третият избор е Алесандро Калигарис от отбора до 23 години. Ди Дженаро е контузен.

Договорът на Зомер изтича през юни и Интер не смята да го подновява, пише “La Gazzetta dello Sport”. Затова клубът вече търси наследник. Основният кандидат е Елиа Каприле от Каляри, за когото бяха платени 8 млн. евро. В списъка са още Кейта Сузуки от Парма – контузен до февруари – и Ноа Атуболу от Фрайбург, титуляр, роден през 2002 година.

Привличане на нов вратар през зимата изглежда малко вероятно, но Интер внимателно подготвя хода за следващия сезон, пише още италианската медия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ