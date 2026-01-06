Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пламен Андреев ще пази за Лех Познан

6 Януари, 2026 20:27 393 0

Българският талант с ново предизвикателство в Полша

Пламен Андреев ще пази за Лех Познан - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският младежки национал Пламен Андреев поема по нов път в своята футболна кариера, след като се присъединява към полския шампион Лех Познан. Клубът официално да обяви трансфера на талантливия вратар, който вече е подписал договор с гранда от Екстракласа.

Андреев е собственост на нидерландския Фейенорд, като до сега игра под наем във втородивизионния испански Расинг Сантандер. Въпреки че записа пет срещи с екипа на кантабрийците, престоят му в Испания бе прекратен преждевременно.

Според полските спортни издания, в споразумението между Фейенорд и Лех Познан е заложена клауза за евентуално трайно привличане на младия страж.


