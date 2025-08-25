Новини
Ултраси на Аякс готвят вендета срещу феновете на Левски в Амстердам

25 Август, 2025 09:59 770 8

  • левски-
  • фенове-
  • футбол-
  • аз алкмар-
  • ултраси-
  • аякс-
  • краковия

Препоръчително привържениците да не бъдат с фланелки на Левски, които да облекат едва край стадиона в Алкмаар

Ултраси на Аякс готвят вендета срещу феновете на Левски в Амстердам - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реваншът между Левски и A3 Алкмаар може и да изглежда протоколен и решен, но това не важи за привържениците на „сините“, които ще подкрепят своите в Холандия, пише Мач Телеграф.

Както е известно, от „Герена“ обявиха, че са получили допълнителна бройка пропуски за мача и са осигурили място за над 1000 души на „АФАС“. От известно време насам от Ниската земя до София идват сериозни предупреждения, че за тези, които се сдобият с билети пътуването до Алкмаар, няма да бъде приятна разходка. Причината за това е вендета, която готвели ултрасите Аякс за тези, които ще пътуват през Амстердам и ще нощуват там преди мача и след него.

Привържениците на Аякс имат зъб на „сините“ заради инцидентите от 2019 година в Братислава. Тогава те, подкрепени от ултраси на Краковия, опитаха да изненадат агитката на Левски, която пътуваше за гостуването на Ружомберок, но не им са получи. Оказа се, че левскарите са имали информация за това, което им се готви и са се били подготвили добре. Сега се твърди, че за Амстердам пътуват и ударни групи от Краков, които също искат мъст. Затова българите трябва да се оглеждат на четири, когато пътуват от летището до ЖП гарата в Амстердам или се разхождат по улиците на холандската столица. Препоръчително е да не бъдат с фланелки на Левски, които да облекат едва край стадиона в Алкмаар.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Аякс е еврейски клуб, ако бяха играли срещу Славия двете агитки щяха заедно да пеят "Шалом алейхем".

    10:02 25.08.2025

  • 2 1488

    8 1 Отговор
    УЛТРАСеляни

    10:05 25.08.2025

  • 3 опасност когато разхождат по улиците на

    2 0 Отговор
    червените фенери
    ги чака да се разделят с париците си
    от опасните каки карачки

    Коментиран от #6

    10:16 25.08.2025

  • 4 Трол

    3 0 Отговор
    Нашите ще им надуят шушоните и на техен терен.

    10:19 25.08.2025

  • 5 Абе

    1 1 Отговор
    Хашиш фром Амстердам.

    10:20 25.08.2025

  • 6 Не е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "опасност когато разхождат по улиците на":

    Опасност, а готино преживяване! Някои каки се раздават на макс.

    10:20 25.08.2025

  • 7 Мими

    1 0 Отговор
    Да го шапката холандетата

    10:22 25.08.2025

  • 8 Българин

    1 0 Отговор
    Чудесно! Ако ги затрият там някъде ще прекършат едно от пипалата на мафията. Туко виж ще намалеят пласьори и всякакви други паразити.

    10:25 25.08.2025

