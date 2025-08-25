Ултраси на Аякс готвят вендета срещу феновете на Левски в Амстердам

Реваншът между Левски и A3 Алкмаар може и да изглежда протоколен и решен, но това не важи за привържениците на „сините“, които ще подкрепят своите в Холандия, пише Мач Телеграф.

Както е известно, от „Герена“ обявиха, че са получили допълнителна бройка пропуски за мача и са осигурили място за над 1000 души на „АФАС“. От известно време насам от Ниската земя до София идват сериозни предупреждения, че за тези, които се сдобият с билети пътуването до Алкмаар, няма да бъде приятна разходка. Причината за това е вендета, която готвели ултрасите Аякс за тези, които ще пътуват през Амстердам и ще нощуват там преди мача и след него.

Привържениците на Аякс имат зъб на „сините“ заради инцидентите от 2019 година в Братислава. Тогава те, подкрепени от ултраси на Краковия, опитаха да изненадат агитката на Левски, която пътуваше за гостуването на Ружомберок, но не им са получи. Оказа се, че левскарите са имали информация за това, което им се готви и са се били подготвили добре. Сега се твърди, че за Амстердам пътуват и ударни групи от Краков, които също искат мъст. Затова българите трябва да се оглеждат на четири, когато пътуват от летището до ЖП гарата в Амстердам или се разхождат по улиците на холандската столица. Препоръчително е да не бъдат с фланелки на Левски, които да облекат едва край стадиона в Алкмаар.