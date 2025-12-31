Новини
Кристиано Роналдо отново вкара, но Ал-Насър спря победния си ход

31 Декември, 2025 12:15 553 0

Тимът му завърши наравно с Ал-Етифак

Кристиано Роналдо отново вкара, но Ал-Насър спря победния си ход - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач от 11-ия кръг на саудитската Про лига, Ал-Насър и Ал-Етифак си поделиха точките след драматично равенство 2:2.

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо отново се разписа, прибавяйки още едно попадение към внушителната си колекция, която вече наброява 957 гола в професионалната му кариера. Така на Роналдо му остават само 43 гола до мечтаната кота от 1000 попадения – цел, която изглежда все по-реалистична.

Въпреки усилията на нападателя и неговия съотборник Жоао Феликс, които реализираха головете за гостите, Ал-Насър не успя да удължи впечатляващата си серия от десет поредни победи.

Този път тимът от Рияд се препъна срещу коравия състав на Ал-Етифак, за който бившият ас на Ливърпул Жоржиньо Вайналдум блесна с два гола и се превърна в герой за домакините.

С това равенство Ал-Насър временно забави устрема си към върха, но остава сред фаворитите за титлата в Саудитска Арабия.


