Новини
Спорт »
Бг футбол »
Септември Сф удари звучен шамар на ЦСКА

Септември Сф удари звучен шамар на ЦСКА

28 Февруари, 2026 19:33 1 007 13

  • септември-
  • цска-
  • първа лига-
  • национален стадион васил левски-
  • футбол-
  • сензация-
  • резултат-
  • класиране-
  • спортни новини

"Виолетовите" вкараха две попадения през втората част

Септември Сф удари звучен шамар на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Септември София поднесе изненадата на кръга, като надви ЦСКА с категоричното 2:0 в среща от 23-ия кръг на Първа лига.

Още от първия съдийски сигнал двата тима демонстрираха амбиция и желание за победа, но именно Септември показа по-голяма хладнокръвност и ефективност пред вратата.

В 57-ата минута напрежението нарасна, когато след далечен изстрел, вратарят на "червените" Фьодор Лапоухов не успя да реагира убедително. Топката попадна в Робин Схаутен, който опита да отбележи, а Бертран Фурие бе на точното място и от непосредствена близост откри резултата за гостите.

ЦСКА се хвърли в отчаяни опити да върне равенството, но защитата на Септември бе непробиваема.

В добавеното време, когато "армейците" бяха изнесли почти целия си състав напред, Никола Фонтен се възползва от пространството, осъществи впечатляващ индивидуален рейд и с хладнокръвен удар оформи крайното 2:0.

Този успех изстреля Септември на 13-ата позиция във временното класиране с актив от 21 точки, докато ЦСКА остана на четвърто място с 40 пункта.

СЕПТЕМВРИ - ЦСКА 2:0

1:0 Бертран Фурие 59', 2:0 Николас Фонтейн 90+2'

Септември: 21. Янко Георгиев, 23. Робин Схаухен (74' - 19. Доминик Ивкич), 4. Мартин Христов, 27. Георги Върбанов, 26. Валантайн Озорнвафор, 5. Йоан Бауренски (77' - 29. Аюб Абу), 13. Кубрат Йонашчъ, 17. Николас Фонтейн (88' - 8. Красиан Колев), 10. Стефан Стоянович, 33. Галин Иванов (К) (88' - 28. Стоян Стоичков), 9. Бертран Фурие (88' - 7. Едни Рибейро)

Треньор: Христо Арангелов

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов (К) (61' - 2. Пастор), 14. Теодор Иванов (80' - 94. Исак Соле), 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино, 99. Джеймс Ето’о (67' - 9. Леандро Годой), 6. Бруно Жордао, 10. Макс Ебонг (61' - 30. Петко Панайотов), 11. Мохамед Брахими (61' - 38. Лео Перейра), 28. Йоанис Питас, 77. Алехандро Пиедраита

Треньор: Христо Янев


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма вече ЦСКА...

    17 4 Отговор
    ...има ЛИТЕКС-СОФИЯ! Не всичко се купува с пари!

    Коментиран от #2

    19:37 28.02.2026

  • 2 Чччч

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Няма вече ЦСКА...":

    Ма к я ти друго каза. Шнеле ,шнеле ,вундабаа...

    Коментиран от #9

    19:40 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СЗО

    5 12 Отговор
    Интересно как всичко се подрежда благоприятно за това Уевски да стане шампион....големи късметлии са ...

    19:48 28.02.2026

  • 7 Завърнал се

    11 0 Отговор
    Нито победителите са виолетови, нито загубилите са цска.

    19:54 28.02.2026

  • 8 Нивола

    9 1 Отговор
    На едните спонсор уинбет, на другите четири осмици, и после нямало тото. Ония ден Ботев Пловдив бие шампиона лудогорец, вчера с Монтана нула на нула, навсякъде е черно тото и мафия

    19:56 28.02.2026

  • 9 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чччч":

    Това ли измисли, припок?! Не народ, а мърша ..

    20:12 28.02.2026

  • 10 Ванк0-1

    4 3 Отговор
    Те ЦСКА не смееха да ритнат към вратата 30 мин,да не стане нещо,спорта се изроди вече,после искат фенове няма как да стане 80-те години сме ходили с влак 24ч губиш за един мач на оня отбор от Видин да идеш да гледаш,а тия сега ме е яд и по тв да ги гледам.

    20:14 28.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 шкп

    3 3 Отговор
    Къде е прокуратурата? Този мач е крещящо уговорен. Разследвайте ги! Затова няма футбол в България.

    20:19 28.02.2026

  • 13 Трайчо

    1 2 Отговор
    Големите суперлативи за ЦСКА във всички медии и издания - сигурно много пари се платиха за реклама. Бях написал в един коментар че до Великден сигурно ще сменят треньора. За добър отбор трябва време и много работа и малко приказки.

    20:38 28.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове