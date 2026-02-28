Септември Сф удари звучен шамар на ЦСКА

Отборът на Септември София поднесе изненадата на кръга, като надви ЦСКА с категоричното 2:0 в среща от 23-ия кръг на Първа лига.

Още от първия съдийски сигнал двата тима демонстрираха амбиция и желание за победа, но именно Септември показа по-голяма хладнокръвност и ефективност пред вратата.

В 57-ата минута напрежението нарасна, когато след далечен изстрел, вратарят на "червените" Фьодор Лапоухов не успя да реагира убедително. Топката попадна в Робин Схаутен, който опита да отбележи, а Бертран Фурие бе на точното място и от непосредствена близост откри резултата за гостите.

ЦСКА се хвърли в отчаяни опити да върне равенството, но защитата на Септември бе непробиваема.

В добавеното време, когато "армейците" бяха изнесли почти целия си състав напред, Никола Фонтен се възползва от пространството, осъществи впечатляващ индивидуален рейд и с хладнокръвен удар оформи крайното 2:0.

Този успех изстреля Септември на 13-ата позиция във временното класиране с актив от 21 точки, докато ЦСКА остана на четвърто място с 40 пункта.

СЕПТЕМВРИ - ЦСКА 2:0

1:0 Бертран Фурие 59', 2:0 Николас Фонтейн 90+2'

Септември: 21. Янко Георгиев, 23. Робин Схаухен (74' - 19. Доминик Ивкич), 4. Мартин Христов, 27. Георги Върбанов, 26. Валантайн Озорнвафор, 5. Йоан Бауренски (77' - 29. Аюб Абу), 13. Кубрат Йонашчъ, 17. Николас Фонтейн (88' - 8. Красиан Колев), 10. Стефан Стоянович, 33. Галин Иванов (К) (88' - 28. Стоян Стоичков), 9. Бертран Фурие (88' - 7. Едни Рибейро)

Треньор: Христо Арангелов

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов (К) (61' - 2. Пастор), 14. Теодор Иванов (80' - 94. Исак Соле), 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино, 99. Джеймс Ето’о (67' - 9. Леандро Годой), 6. Бруно Жордао, 10. Макс Ебонг (61' - 30. Петко Панайотов), 11. Мохамед Брахими (61' - 38. Лео Перейра), 28. Йоанис Питас, 77. Алехандро Пиедраита

Треньор: Христо Янев