Барселона пречупи Виляреал на „Камп Ноу“

Барселона надви категорично Виляреал с 3:1 в зрелищен сблъсък от 26-ия кръг на Ла Лига, игран на митичния стадион „Камп Ноу“. Главният герой на вечерта безспорно бе младата сензация Ламин Ямал, който озари каталунската нощ с впечатляващ хеттрик.

Още през първата част Ямал даде тон на головото шоу, разписвайки се два пъти в рамките на девет минути – между 28-ата и 37-ата. И при двете попадения решаваща роля изигра Фермин Лопес, който с прецизни подавания разсече защитата на „жълтата подводница“.

След почивката гостите от Виляреал върнаха интригата чрез Папе Гей, който намали резултата в 49-ата минута след асистенция на Сантяго Моуриньо.

Въпреки опита на Виляреал да се върне в мача, Барселона не позволи изненади. В 69-ата минута Ламин Ямал оформи своя първи хеттрик в Ла Лига, с което на практика сложи точка на спора.

В добавеното време Роберт Левандовски също се разписа, фиксирайки крайното 3:1 и подчертавайки превъзходството на домакините.

С този успех каталунците затвърдиха лидерската си позиция в испанското първенство, събирайки 64 точки. Виляреал, макар и борбен, остава на трето място с 51 пункта.