Блокирани туристи в ОАЕ ще могат да останат в хотелите безплатно

2 Март, 2026 10:07, обновена 2 Март, 2026 10:15 766 16

Хотели предоставят допълнителни нощувки за блокирани пътници, разходите се поемат от държавата

Блокирани туристи в ОАЕ ще могат да останат в хотелите безплатно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Туристите, блокирани в Абу Даби и Дубай заради затвореното въздушно пространство и отменените полети от 28 февруари, ще могат да удължат безплатно престоя си в хотелите. Това обяви във Фейсбук върховният представител на Съвет за мир в Газа Николай Младенов, предава News.bg.

Според него отделът по култура и туризъм на Абу Даби (DCT Abu Dhabi) е разпоредил на всички хотели в емирството да предоставят безплатно удължаване на престоя на туристите, блокирани заради кризата. Разходите за допълнителните нощувки се поемат изцяло от DCT, като хотелите изпращат фактурите директно към специален екип за бизнес непрекъснатост, без да натоварват гостите или себе си.

Мярката важи за всички, чиито дати за напускане (check-out) са изтекли, но не могат да заминат поради обстоятелства извън техния контрол.

Впоследствие Младенов съобщи, че и Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) е издал официална директива: никакви гости да не бъдат изгонвани. Туристите могат да удължат престоя при същите условия като първоначалната резервация, а ако не могат да покрият разходите, държавата се намесва.

Това решение е в синхрон с националното постановление на General Civil Aviation Authority (GCAA): ОАЕ покрива всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати туристи и транзитни пътници.

До момента са подпомогнати над 20 000 души, настанени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби DCT покрива сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай - през DET.

Младенов призова всички с близки или приятели, блокирани в Абу Даби или Дубай, да се свържат директно с хотела или авиокомпанията (#Etihad, #Emirates), като подчерта важността на официалните канали и избягването на слухове.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Препатил

    10 4 Отговор
    Безплатен обяд няма !

    10:16 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    10 11 Отговор
    Това е мечтата на Ганчо, дори и бомби да падат, важното е олинкузивът да не свършва и да има запаси от лютеница, а накрая и да задигне и хавлиите.

    Коментиран от #8

    10:18 02.03.2026

  • 3 ДУБАЙ ВЕЧЕ

    9 3 Отговор
    ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМИ,РЕКЛАМАТА МУ СЕ СРИНА.ДА МУ МИСЛЯТ КОЙ Е КУПУВАЛ ИМОТИ ТАМ.

    10:19 02.03.2026

  • 4 ХА ХА ХА...

    3 6 Отговор
    Сега селянията в интернет ще изтрещи. Толкова злорадстваха, че блокираните страдат и само с едно решение на Емирствата, им развалиха настроението.

    10:21 02.03.2026

  • 5 гдфгфдг

    3 5 Отговор
    утре туристите ще бъдат заклани нека ще

    10:21 02.03.2026

  • 6 ВВП

    3 5 Отговор
    Ще им се случат,,странни ,,неща ..На тия нещастници.

    10:23 02.03.2026

  • 7 Ердоган

    1 5 Отговор
    Копейките да се изгонят от хотелите няма до им плаща дубайския народ

    10:23 02.03.2026

  • 8 ТелАвив мечта

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Яхабиби Банско, и скиорски чепик,
    тука е чудесно чувствам се велик .
    Тука аз си пея, пея на иврит,
    всички усещат че съм чешит.
    И една тупалка, просва ме в снега,
    някой ме удари в главата с дъска.
    Отново ще запея, запея на иврит,
    щото ще целувам скиорския чепик.
    Вай аман аман обичам ТелАвив

    10:27 02.03.2026

  • 9 Хаха

    2 2 Отговор
    Кой луд ще стои в тия хотели заедно с краварските веонни, че да му падат ракети и дронове на главата?

    10:29 02.03.2026

  • 10 Тръгвам за Дубай

    2 2 Отговор
    ТакавА далавера не се изтърва😜.

    10:32 02.03.2026

  • 11 Има възможност

    6 0 Отговор
    Та..ки,Дел.ян,Петьо Евро.то,.. да настанят поне 1000 наши сънарод...ници в имени..ята си в Дубай....безплатно...само срещу гласуване за Ново.то Начало на изборите.

    10:32 02.03.2026

  • 12 Наш Шиши

    3 1 Отговор
    Дали е там. Сигурно здраво папка. Ако може до май месец да е затворено въздушното пространство.

    10:43 02.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Много злоба ей, много злоба

    2 1 Отговор
    срещу невинни сънародници. Съдбата обаче си знае работата, първо наказва злобарите. От злъчката ще им повреди тялото. Да го знаете .Никога не се вдига ръка срещу родственик.

    10:50 02.03.2026

  • 15 ганю

    0 0 Отговор
    да дремят докато атентаторите ги навестят
    и вдигнат във въздуха след това ще си почиват на воля в гробищата

    11:16 02.03.2026

  • 16 ганю

    0 0 Отговор
    в свещенния месец настана Джи хад

    11:17 02.03.2026