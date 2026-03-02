Блокирани туристи в ОАЕ ще могат да останат в хотелите безплатно

Туристите, блокирани в Абу Даби и Дубай заради затвореното въздушно пространство и отменените полети от 28 февруари, ще могат да удължат безплатно престоя си в хотелите. Това обяви във Фейсбук върховният представител на Съвет за мир в Газа Николай Младенов, предава News.bg.

Според него отделът по култура и туризъм на Абу Даби (DCT Abu Dhabi) е разпоредил на всички хотели в емирството да предоставят безплатно удължаване на престоя на туристите, блокирани заради кризата. Разходите за допълнителните нощувки се поемат изцяло от DCT, като хотелите изпращат фактурите директно към специален екип за бизнес непрекъснатост, без да натоварват гостите или себе си.

Мярката важи за всички, чиито дати за напускане (check-out) са изтекли, но не могат да заминат поради обстоятелства извън техния контрол.

Впоследствие Младенов съобщи, че и Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) е издал официална директива: никакви гости да не бъдат изгонвани. Туристите могат да удължат престоя при същите условия като първоначалната резервация, а ако не могат да покрият разходите, държавата се намесва.

Това решение е в синхрон с националното постановление на General Civil Aviation Authority (GCAA): ОАЕ покрива всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати туристи и транзитни пътници.

До момента са подпомогнати над 20 000 души, настанени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби DCT покрива сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай - през DET.

Младенов призова всички с близки или приятели, блокирани в Абу Даби или Дубай, да се свържат директно с хотела или авиокомпанията (#Etihad, #Emirates), като подчерта важността на официалните канали и избягването на слухове.