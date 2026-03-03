Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Григор Димитров изтегли тежък жребий за Индиън Уелс – ето какво го очаква

3 Март, 2026 09:47 763 6

Французинът Терънс Атман е първият съперник на българина

Григор Димитров изтегли тежък жребий за Индиън Уелс – ето какво го очаква - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров се изправя пред истинско предизвикателство на старта на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс, Калифорния. Жребият не бе благосклонен към първата ни ракета и го постави в изключително трудна позиция още от самото начало.

Още в първия кръг Димитров ще премери сили с французина Терънс Атман – съперник, който само преди седмица го изненада неприятно и го елиминира на турнира в Акапулко. Българинът със сигурност ще търси реванш и ще се опита да обърне развоя в своя полза, но задачата няма да бъде никак лека.

Ако Григор преодолее това препятствие, във втория кръг го очаква евентуален сблъсък с настоящия световен номер 1 Карлос Алкарас. Двамата са известни с приятелските си отношения извън корта, но на терена няма да има място за сантименти – залогът е огромен, а напрежението ще бъде осезаемо.


  • 1 Смешник

    4 0 Отговор
    От сега нататък ще е така Ако ще отпада още в първия кръг по добре да се отказва

    09:51 03.03.2026

  • 2 новак

    0 0 Отговор
    чак до алкарас не може да стигне всичко с времето си

    09:52 03.03.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Успех!

    09:52 03.03.2026

  • 4 какво го очаква

    1 0 Отговор
    Почивка.

    Коментиран от #5

    10:07 03.03.2026

  • 5 Ами какво

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "какво го очаква":

    Очаква го същото,както и до сега:...пак паднал...

    10:11 03.03.2026

  • 6 антрашпиц

    0 0 Отговор
    Жребият вече (за жалост) не е от значение ... Той когато трябваше да може да побеждава, си прахосваше енергията по Шерцингер и компания,кифли които нямат смилен живот и бъдеше ....

    10:28 03.03.2026

