Григор Димитров изтегли тежък жребий за Индиън Уелс – ето какво го очаква

Григор Димитров се изправя пред истинско предизвикателство на старта на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс, Калифорния. Жребият не бе благосклонен към първата ни ракета и го постави в изключително трудна позиция още от самото начало.

Още в първия кръг Димитров ще премери сили с французина Терънс Атман – съперник, който само преди седмица го изненада неприятно и го елиминира на турнира в Акапулко. Българинът със сигурност ще търси реванш и ще се опита да обърне развоя в своя полза, но задачата няма да бъде никак лека.

Ако Григор преодолее това препятствие, във втория кръг го очаква евентуален сблъсък с настоящия световен номер 1 Карлос Алкарас. Двамата са известни с приятелските си отношения извън корта, но на терена няма да има място за сантименти – залогът е огромен, а напрежението ще бъде осезаемо.