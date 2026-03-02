България триумфира над Армения в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029

Българският национален отбор по баскетбол постигна впечатляваща победа като гост на Армения с резултат 100:80 в ожесточен сблъсък от група В на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Вълнуващата среща в Ереван донесе втората победа за „лъвовете“ в надпреварата, като и двата успеха дойдоха именно срещу арменците, а единственото поражение до момента бе при гостуването на Норвегия.

От първите минути българите демонстрираха амбиция и хъс, като Йордан Минчев откри резултата, а Павлин Иванов бързо затвърди предимството на нашите. Двата отбора си разменяха водачеството, но след първата четвърт „трикольорите“ вече водеха с 22:17.

Във втората част интригата се запази, като Армения успя да обърне резултата, но българите показаха характер и на почивката се оттеглиха с аванс от 39:35.

След подновяването на играта, българският състав, воден от Александър Стоименов, Константин Тошков, Павлин Иванов, Йордан Минчев и Емил Стоилов, удържа натиска на домакините.

В третата четвърт разликата се движеше в рамките на няколко точки, но с точни стрелби и стабилна защита нашите момчета запазиха преднината си – 60:56 преди последната част.

В заключителните минути България показа класа и не позволи на Армения да се доближи. Със серия от бързи атаки и безпогрешни изпълнения от тройката, „лъвовете“ увеличиха разликата до 11 точки четири минути преди края, а финалната сирена ознаменува категоричен успех – 100:80.

С този успех България вече има баланс от две победи и една загуба в групата, като амбициите за класиране на ЕвроБаскет 2029 остават напълно реални.