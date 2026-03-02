Новини
Спорт »
Баскетбол »
България триумфира над Армения в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029

България триумфира над Армения в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029

2 Март, 2026 20:41 596 2

  • българия армения баскетбол-
  • евробаскет 2029 квалификации-
  • национален отбор-
  • победа-
  • резултат-
  • група в-
  • спортни новини-
  • баскетболен мач-
  • ереван-
  • трикольори-
  • лъвове

Това е втората победа за „лъвовете“

България триумфира над Армения в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по баскетбол постигна впечатляваща победа като гост на Армения с резултат 100:80 в ожесточен сблъсък от група В на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Вълнуващата среща в Ереван донесе втората победа за „лъвовете“ в надпреварата, като и двата успеха дойдоха именно срещу арменците, а единственото поражение до момента бе при гостуването на Норвегия.

От първите минути българите демонстрираха амбиция и хъс, като Йордан Минчев откри резултата, а Павлин Иванов бързо затвърди предимството на нашите. Двата отбора си разменяха водачеството, но след първата четвърт „трикольорите“ вече водеха с 22:17.

Във втората част интригата се запази, като Армения успя да обърне резултата, но българите показаха характер и на почивката се оттеглиха с аванс от 39:35.

След подновяването на играта, българският състав, воден от Александър Стоименов, Константин Тошков, Павлин Иванов, Йордан Минчев и Емил Стоилов, удържа натиска на домакините.

В третата четвърт разликата се движеше в рамките на няколко точки, но с точни стрелби и стабилна защита нашите момчета запазиха преднината си – 60:56 преди последната част.

В заключителните минути България показа класа и не позволи на Армения да се доближи. Със серия от бързи атаки и безпогрешни изпълнения от тройката, „лъвовете“ увеличиха разликата до 11 точки четири минути преди края, а финалната сирена ознаменува категоричен успех – 100:80.

С този успех България вече има баланс от две победи и една загуба в групата, като амбициите за класиране на ЕвроБаскет 2029 остават напълно реални.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перничанин

    2 0 Отговор
    А Везенков, игра ли? За един преател питам? Новият Казийски!

    20:45 02.03.2026

  • 2 кош

    0 0 Отговор
    Остана и да паднат! Норвежците махнаха ските и ни биха! Мен лично ме е срам!

    21:03 02.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове