Лудогорец с нова издънка

Лудогорец с нова издънка

2 Март, 2026 19:58 717 3

Тимът от Разград изостана още повече от Левски

Лудогорец с нова издънка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец не успя да се възползва от домакинското си предимство и завърши наравно 1:1 с Локомотив (Пловдив) в последния сблъсък от 23-ия кръг на Първа лига. Така „орлите“ се отдалечиха още повече от върха, където Левски вече води с цели 12 точки.

Срещата на „Хювефарма Арена“ предложи истинска драма и напрежение до последния съдийски сигнал. В 35-ата минута Петър Станич опита късмета си с далечен изстрел, но вратарят на гостите Боян Милосавлевич не се намеси убедително. Последва хаос в наказателното поле на Локо, но защитата на пловдивчани удържа натиска и не позволи на домакините да открият резултата.

Втората част донесе още по-големи емоции. В 76-ата минута Жулиен Лами демонстрира отлична техника и центрира прецизно от аутлинията. Севи Идриз, останал напълно непокрит в малкия пеналт, с лекота насочи топката в опразнената врата и даде преднина на „смърфовете“ – 0:1.

Лудогорец не се предаде и в 86-ата минута стигна до изравнителен гол. Ерик Маркуш изпълни пряк свободен удар, а Милосавлевич отново не се намеси по най-добрия начин – топката се отби в напречната греда и влетя в мрежата за крайното 1:1.

След това равенство Лудогорец остава на втора позиция с 44 точки, докато Левски се откъсва напред с 56. Локомотив (Пловдив) се изкачи на шесто място с актив от 35 точки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Какви са тия печки на снимката?

    20:03 02.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    7 1 Отговор
    Колко обратни фала, ъглови удари, тъчове на чернодрешкото не помогнаха с нищо на отбора на наркотрафиканта.

    20:14 02.03.2026

  • 3 Левскар

    6 1 Отговор
    Браво на Локо ПД играха много добре и заслужиха си точката.Ако играят така имат шанс за четворката.

    20:14 02.03.2026

