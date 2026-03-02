Лудогорец с нова издънка

Лудогорец не успя да се възползва от домакинското си предимство и завърши наравно 1:1 с Локомотив (Пловдив) в последния сблъсък от 23-ия кръг на Първа лига. Така „орлите“ се отдалечиха още повече от върха, където Левски вече води с цели 12 точки.

Срещата на „Хювефарма Арена“ предложи истинска драма и напрежение до последния съдийски сигнал. В 35-ата минута Петър Станич опита късмета си с далечен изстрел, но вратарят на гостите Боян Милосавлевич не се намеси убедително. Последва хаос в наказателното поле на Локо, но защитата на пловдивчани удържа натиска и не позволи на домакините да открият резултата.

Втората част донесе още по-големи емоции. В 76-ата минута Жулиен Лами демонстрира отлична техника и центрира прецизно от аутлинията. Севи Идриз, останал напълно непокрит в малкия пеналт, с лекота насочи топката в опразнената врата и даде преднина на „смърфовете“ – 0:1.

Лудогорец не се предаде и в 86-ата минута стигна до изравнителен гол. Ерик Маркуш изпълни пряк свободен удар, а Милосавлевич отново не се намеси по най-добрия начин – топката се отби в напречната греда и влетя в мрежата за крайното 1:1.

След това равенство Лудогорец остава на втора позиция с 44 точки, докато Левски се откъсва напред с 56. Локомотив (Пловдив) се изкачи на шесто място с актив от 35 точки.