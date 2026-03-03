ФИФА разкри официалния плакат за Световното първенство по футбол 2026 – 100 дни до старта на грандиозното събитие

С точно 100 дни оставащи до началото на най-очакваното футболно събитие на планетата, ФИФА вдигна завесата над официалния плакат за Мондиал 2026. Той бележи кулминацията на колекцията от плакати, посветени на глобалния футболен форум, който тази година ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ.

Новият плакат, изработен в модерен колажен стил, поставя в центъра си футболист – символ на обединяващата сила на играта, която надхвърля граници и култури. Творбата не само допълва вече представените 16 плаката на градовете-домакини, но и подчертава духа на единство, страст и автентичност, които ще владеят Световното първенство през 2026 година.

За първи път в историята на турнира, трима творци от различни държави обединяват креативността си, за да създадат официалния плакат. Канадският артист Карсън Тинг, мексиканската художничка Минерва Г.М. и американският визуален артист Ханк Уилис Томас вплитат своите индивидуални стилове, за да изобразят връзката между нациите и магията на футбола, която сближава милиарди фенове по цял свят.

„След броени седмици Северна Америка ще се превърне в сцена на най-голямото футболно шоу, което светът е виждал. Официалният плакат на Мондиал 2026 улавя пулса, многообразието и споделената страст, които ще превърнат това първенство в най-отвореното и приобщаващо в историята на футбола“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Очаква се милиарди зрители – както на стадионите, така и пред екраните на всички континенти – да станат свидетели на незабравими мигове, които ще надхвърлят рамките на спорта и ще отпразнуват културното многообразие и глобалното единство.

Към днешна дата 42 национални отбора вече са си осигурили място сред най-добрите, включително четири дебютанта: Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан. Остават шест вакантни позиции, които ще бъдат разпределени чрез междуконтинентални и европейски плейофи в края на март.