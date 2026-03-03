Новини
Цанко Цанков донесе сребро за България на световното по зимно плуване

Цанко Цанков донесе сребро за България на световното по зимно плуване

3 Март, 2026 22:47

Утре българският шампион ще се впусне в старта на 450 метра свободен стил

Цанко Цанков донесе сребро за България на световното по зимно плуване - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският плувец Цанко Цанков извоюва престижното второ място на 200 метра свободен стил по време на Световното първенство по зимно плуване, което се проведе в изключително студени условия. С впечатляващо време от 2:11.29 минути, Цанков се нареди сред най-добрите в света, като доказа, че българските спортисти могат да се съревновават достойно на международната сцена.

В оспорваната надпревара, която събра 73 елитни плувци от цял свят, златният медал бе спечелен от датския ас Виктор Бромер, който финишира с време 2:07.48 минути. Италианецът Егор Тропеано допълни почетната стълбичка, завършвайки трети с резултат 2:12.70 минути.

Още утре българският шампион ще се впусне в ново предизвикателство – старт на 450 метра свободен стил, където амбициите му за медал са повече от реални.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Респект

    4 1 Отговор
    Много е добър ,и поздравления.

    22:52 03.03.2026

  • 2 Зимно плуване

    1 3 Отговор
    Ама къде - не пише... В Австралия ли, там има много акули....

    Коментиран от #3

    22:52 03.03.2026

  • 3 Сетих се

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зимно плуване":

    В Антарктида

    22:54 03.03.2026

  • 4 Идиоти

    2 1 Отговор
    Идиоти . Световното е във Финландия и машини рязаха 40см лед с правилната форма на Стометров басейн

    Коментиран от #5

    23:02 03.03.2026

  • 5 Аз пък режа вулкани

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Идиоти":

    Да плувам на ПО-топло.... Горе ми е студено...

    23:17 03.03.2026

