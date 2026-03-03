Цанко Цанков донесе сребро за България на световното по зимно плуване

Българският плувец Цанко Цанков извоюва престижното второ място на 200 метра свободен стил по време на Световното първенство по зимно плуване, което се проведе в изключително студени условия. С впечатляващо време от 2:11.29 минути, Цанков се нареди сред най-добрите в света, като доказа, че българските спортисти могат да се съревновават достойно на международната сцена.
В оспорваната надпревара, която събра 73 елитни плувци от цял свят, златният медал бе спечелен от датския ас Виктор Бромер, който финишира с време 2:07.48 минути. Италианецът Егор Тропеано допълни почетната стълбичка, завършвайки трети с резултат 2:12.70 минути.
Още утре българският шампион ще се впусне в ново предизвикателство – старт на 450 метра свободен стил, където амбициите му за медал са повече от реални.
