Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Флойд Мейуедър се завръща на ринга с двубой в Атина

Флойд Мейуедър се завръща на ринга с двубой в Атина

3 Март, 2026 23:10 584 1

  • боксьор -
  • флойд мейуедър -
  • кикбокс-
  • майк замбидис -
  • демонстративен мач-
  • атина-
  • netflix

През юни той ще премери сили с местната кикбокс звезда Майк Замбидис

Флойд Мейуедър се завръща на ринга с двубой в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарният американски боксьор Флойд Мейуедър отново ще влезе в светлината на прожекторите, този път на гръцка земя. През юни той ще премери сили с местната кикбокс звезда Майк Замбидис в демонстративен мач, който ще се проведе в сърцето на Атина. Това събитие ще бъде своеобразна подготовка за дългоочаквания му реванш срещу Мани Пакиао, насрочен за 19 септември в Лас Вегас и излъчван по Netflix.

Мейуедър, който не е участвал в професионален боксов двубой от 2017 година, когато нокаутира Конър Макгрегър в десетия рунд, се готви да се завърне с гръм и трясък на голямата сцена. В социалните мрежи той сподели, че 2026 година се очертава като изключително вълнуваща за него, намеквайки за още големи предизвикателства.

От своя страна, 45-годишният Майк Замбидис, известен с прозвището си "Железният Майк", има впечатляваща статистика – 157 победи и 24 загуби в професионалната си кариера. Последният му официален двубой датира от юни 2015 година, но въпреки паузата, гръцкият боец е решен да покаже най-доброто от себе си срещу именития си съперник.

Сблъсъкът между Мейуедър и Замбидис обещава да бъде истински празник за феновете на бойните спортове, а Атина се готви да посрещне две от най-ярките звезди на световната сцена. Очаква се билетите за събитието да бъдат разграбени за броени часове, а интересът към демонстративния мач вече е огромен.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Жалко, че Сарафа го налегна тежка болест. Можеше да ступа отново Мейедър и да изкара някоя пара .

    23:38 03.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове