Флойд Мейуедър се завръща на ринга с двубой в Атина

Легендарният американски боксьор Флойд Мейуедър отново ще влезе в светлината на прожекторите, този път на гръцка земя. През юни той ще премери сили с местната кикбокс звезда Майк Замбидис в демонстративен мач, който ще се проведе в сърцето на Атина. Това събитие ще бъде своеобразна подготовка за дългоочаквания му реванш срещу Мани Пакиао, насрочен за 19 септември в Лас Вегас и излъчван по Netflix.

Мейуедър, който не е участвал в професионален боксов двубой от 2017 година, когато нокаутира Конър Макгрегър в десетия рунд, се готви да се завърне с гръм и трясък на голямата сцена. В социалните мрежи той сподели, че 2026 година се очертава като изключително вълнуваща за него, намеквайки за още големи предизвикателства.

От своя страна, 45-годишният Майк Замбидис, известен с прозвището си "Железният Майк", има впечатляваща статистика – 157 победи и 24 загуби в професионалната си кариера. Последният му официален двубой датира от юни 2015 година, но въпреки паузата, гръцкият боец е решен да покаже най-доброто от себе си срещу именития си съперник.

Сблъсъкът между Мейуедър и Замбидис обещава да бъде истински празник за феновете на бойните спортове, а Атина се готви да посрещне две от най-ярките звезди на световната сцена. Очаква се билетите за събитието да бъдат разграбени за броени часове, а интересът към демонстративния мач вече е огромен.