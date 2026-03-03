Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул ще чака новия си централен защитник: Жереми Жаке влиза в болница

Ливърпул ще чака новия си централен защитник: Жереми Жаке влиза в болница

3 Март, 2026 21:56 494 0

  • джовани леони-
  • ливърпул-
  • жереми жаке

Джовани Леони също е извън строя

Ливърпул ще чака новия си централен защитник: Жереми Жаке влиза в болница - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул ще трябва да прояви търпение, преди да види най-новото си попълнение в центъра на отбраната в действие. Младият френски талант Жереми Жаке, който наскоро подписа с „червените“, ще се подложи на операция на рамото още тази седмица, съобщават източници близки до клуба.

Двадесетгодишният бранител, привлечен от Рен през зимния трансферен прозорец, официално ще облече екипа на Ливърпул през лятото. След задълбочени консултации между медицинските екипи на двата клуба, бе взето решение травмата, получена през февруари – само дни след като трансферът стана факт – да бъде третирана оперативно. Това означава, че Жаке няма да може да се включи в игра до края на настоящия сезон.

В момента мениджърът Арне Слот разчита основно на опитния Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате, които са подложени на сериозно натоварване. Джовани Леони също е извън строя след тежка контузия при дебюта си, а Джо Гомес продължава да се бори с физически проблеми. Уатару Ендо, който може да покрие позицията в центъра на защитата, също няма да бъде на разположение до лятото.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове