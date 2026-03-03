Ливърпул ще чака новия си централен защитник: Жереми Жаке влиза в болница

Ливърпул ще трябва да прояви търпение, преди да види най-новото си попълнение в центъра на отбраната в действие. Младият френски талант Жереми Жаке, който наскоро подписа с „червените“, ще се подложи на операция на рамото още тази седмица, съобщават източници близки до клуба.

Двадесетгодишният бранител, привлечен от Рен през зимния трансферен прозорец, официално ще облече екипа на Ливърпул през лятото. След задълбочени консултации между медицинските екипи на двата клуба, бе взето решение травмата, получена през февруари – само дни след като трансферът стана факт – да бъде третирана оперативно. Това означава, че Жаке няма да може да се включи в игра до края на настоящия сезон.

В момента мениджърът Арне Слот разчита основно на опитния Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате, които са подложени на сериозно натоварване. Джовани Леони също е извън строя след тежка контузия при дебюта си, а Джо Гомес продължава да се бори с физически проблеми. Уатару Ендо, който може да покрие позицията в центъра на защитата, също няма да бъде на разположение до лятото.