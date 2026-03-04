Археолози откриха 2000-годишна статуя на Хермес в канализацията на Хераклея Синтика

Археолози в България наскоро откриха мраморна статуя, за която се смята, че изобразява Хермес — тракийското божество — скрита в древна канализация в разрушения град Хераклея Синтика, пишат във Фейсбук групата Archaeology Bulgaria.
Статуята е била погребана почти 2000 години.
Експертите смятат, че тя може да е била умишлено укрита по време на възхода на християнството, когато много езически статуи са били унищожавани. Вместо да бъде разбита, тази е била внимателно поставена под земята, което я е запазило през вековете.
Хермес, известен като бързия пратеник на боговете, покровител на пътешествениците, търговците и душите, навлизащи в отвъдното, сега отново се появява изпод земята.
Понякога историята оцелява на най-неочаквани места — дори в канализация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 щръкнал щърк
08:25 04.03.2026
2 Нека да пиша
Коментиран от #3
08:25 04.03.2026
3 По-добре
До коментар #2 от "Нека да пиша":не пиши. Личи ти п...р...осто...тията
Коментиран от #9, #10
08:29 04.03.2026
4 ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО
08:30 04.03.2026
5 Гост
Коментиран от #6
08:34 04.03.2026
6 ВиК консултант
До коментар #5 от "Гост":Да ги дадат. Ще направим проект за 20 000 лева, Ще дръпнем 5млн. и след 2 години ще правим ремонт за още 5.
08:40 04.03.2026
7 а дали е на Хермес
08:43 04.03.2026
8 Бай Ху (By Who)
08:45 04.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нека да пиша
До коментар #3 от "По-добре":Геронтофил,и копрофил
08:55 04.03.2026
11 Анна Недева
09:02 04.03.2026
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Я обратно в първи клас!
09:15 04.03.2026
13 Иван
09:31 04.03.2026