Археолози откриха 2000-годишна статуя на Хермес в канализацията на Хераклея Синтика

Археолози откриха 2000-годишна статуя на Хермес в канализацията на Хераклея Синтика

4 Март, 2026 08:16 1 888 13

Експертите смятат, че тя може да е била умишлено укрита по време на възхода на християнството

Археолози откриха 2000-годишна статуя на Хермес в канализацията на Хераклея Синтика - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Археолози в България наскоро откриха мраморна статуя, за която се смята, че изобразява Хермес — тракийското божество — скрита в древна канализация в разрушения град Хераклея Синтика, пишат във Фейсбук групата Archaeology Bulgaria.

Статуята е била погребана почти 2000 години.

Експертите смятат, че тя може да е била умишлено укрита по време на възхода на християнството, когато много езически статуи са били унищожавани. Вместо да бъде разбита, тази е била внимателно поставена под земята, което я е запазило през вековете.

Ар

Хермес, известен като бързия пратеник на боговете, покровител на пътешествениците, търговците и душите, навлизащи в отвъдното, сега отново се появява изпод земята.

Понякога историята оцелява на най-неочаквани места — дори в канализация.


