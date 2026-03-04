Новини
Как е било взето решението за атаката срещу Иран

4 Март, 2026

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • марко рубио

Щяхме да претърпим по-големи загуби, ако не бяхме предприели превантивни мерки, увери държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Как е било взето решението за атаката срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Няколко причини бяха посочени лично от президента Доналд Тръмп и представители на неговата администрация за това защо САЩ се намират във война с Иран. Сред тях са унищожаването на способността на Иран да използва и произвежда ракети, унищожаването на иранската флота, да не се сдобие с ядрено оръжие най-големият спонсор на тероризма в света и да бъде прекъсната подкрепата на Иран за неговите приятели в региона. Преди сред причините фигурираше и смяната на режима в Техеран, което обаче президентът Тръмп вече не посочва като цел, припомня германската обществена медия АРД.

Рубио: "Щяхме да претърпим по-големи загуби"

Часове по-късно държавният секретар Марко Рубио изтъкна още една причина за влизането на страната му във войната: Израел е бил на прага да атакува Иран, дори и без подкрепата на САЩ. „Знаехме, че израелците ще действат. Знаехме, че това ще доведе до атака срещу американските войски. И знаехме, че щяхме да претърпим по-големи загуби, ако не бяхме предприели превантивни мерки“, каза той.

Председателят на Камарата на представителите – републиканецът Майк Джонсън е убеден, че правителството и военното ръководство са действали правилно. „Ако не бяхме постъпили така, ако президентът и главнокомандващ не беше постъпил така, тогава на всички щеше да им се наложи по-късно да се оправдават в Конгреса“, цитира думите му АРД.

Опашката ли маха с кучето?

Сенаторът от Демократическата партия Марк Уорнър, от друга страна, говори за „аутсорсинг на външнополитическите решения“. Уверявайки, че е изключително силен поддръжник на Израел, той все пак пита дали искаме Нетаняху да взема решението кога и къде Израел да напада, а след това американците да влизат във война. „Мисля, че това трябва да се обсъди", посочи той.

Бившата заместник-директорка на тайните служби Бет Санър също е изненадана, защото излиза, че „не можем да контролираме Израел и че „нашата война срещу Иран зависи от действията на Израел. С други думи: опашката маха с кучето", цитира АРД казаното от Санър пред Си-Ен-Ен.

Американците не са убедени, че САЩ трябва да водят такава война

Първите проучвания на общественото мнение показват, че досега президентът Тръмп не е успял да убеди мнозинството от сънародниците си в смисъла на тази война. Той трябва да положи повече усилия, увери сенаторката демократка Джен Шахин.

Според нея правителството е предоставило много противоречиви данни относно стратегията, очакваната продължителност и дали може да ескалира този конфликт, както и каква е крайната цел, посочва още германската обществена медия АРД.

Автор: Карстен Кюнтоп (АРД)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сраел

    58 3 Отговор
    командва фащ

    Коментиран от #22

    08:27 04.03.2026

  • 2 Трол

    55 3 Отговор
    Една сутрин г-н Тръмп е станал от леглото, установил е че в кафето му има муха и си е рекъл, че онези подлеци от Иран са я пуснали вътре.

    Коментиран от #6

    08:27 04.03.2026

  • 3 Не са глупости,

    60 4 Отговор
    скалъпени лъжи са това ! Сигурно никой не вЕрва на тая лъжа и САЩ стават смешни вече !

    08:29 04.03.2026

  • 4 Софиянец

    58 1 Отговор
    Брей, какви пророци са тия кравари, бе! Ванга пасти да яде!

    08:30 04.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мурка

    45 2 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    ЕЕЕЕЕ ПРОДЪЛЖИ НАТАТЪК ЧЕ МУХАТА Е ПУСНАТА ОТ МО САД

    08:31 04.03.2026

  • 7 Мурка

    35 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    СПОКО ТОИ ЕПЩАИН Е БУХАЛКАТА

    08:32 04.03.2026

  • 8 Еврейската измет

    48 3 Отговор
    Са сложили чатала на Тръмпата

    08:32 04.03.2026

  • 9 Някой

    61 3 Отговор
    Егати двуличието.
    При все, че една камара американски агенции казват, че иранците са нямали намерение да нападат никого. Ненапразно водеха преговори с американците.
    Каквото и да се опитате да кажете за нападението ви, никой няма да ви повярва. Всички знаем, че Епстайн ви е стегнал яко за топките.

    08:33 04.03.2026

  • 10 Хмм

    46 1 Отговор
    ясно, войната е на Израел, защото Нетаняху го чака затвор, помощ на приятел

    08:34 04.03.2026

  • 11 Техеран за 3дни!😂

    45 3 Отговор
    Храбрите перси нямат спиране! Тръмп ще моли за мир!

    08:34 04.03.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    49 5 Отговор
    Израел започна пръв и постави САЩ пред свършен факт. Не бяха доволни от преговорите между САЩ и Иран и нападнаха вероломно. Натаняху е шеф на Тръмп и той слушка. Евреите командват света и те назначават президенти и правителства.

    08:34 04.03.2026

  • 13 Не разбраФ

    31 1 Отговор
    Кой кого командва не се разбира в тази любов на тези държави.

    08:35 04.03.2026

  • 14 Коста

    46 2 Отговор
    На Тчръмп дните му като Президент са малко. Кофти е че вече никой няма даже да го номинира за Нобелова награда. Освен ако не нападне Швеция.

    08:36 04.03.2026

  • 15 Питам и отговор не искам

    38 1 Отговор
    Рижавата откачалка казва, че аятолахът бил най-злият човек на света. А биполярният лицемер защо не казва нищо по следния въпрос:
    "Журналистът Джамал Хашоги беше убит на 2 октомври 2018 г. в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул от екип саудитски агенти. Кой стои зад убийството?
    Изпълнители: Оперативна група от 15 саудитски агенти, изпратени специално от Рияд, които убиват и впоследствие разчленяват тялото на Хашоги.
    Поръчител: Според разследване на разузнавателните служби на САЩ, операцията е била одобрена и вероятно разпоредена лично от саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман."
    Интересно защо Перчемът е най-големия приятел ссъс саудитците.....

    08:36 04.03.2026

  • 16 Факти

    7 47 Отговор
    Тази война всъщност е напълно оправдана. Иран открито заплашва Израел с унищожение и постоянно го напада чрез своите проксита Хамас, Хизбула и Хусите. Също така работи активно за ядрено оръжие. Реакцията на Израел е задължителна, защото иначе ще изчезне. Намесата на САЩ също беше ясна. Еврейското лоби в Америка е много силно. Именно заради него Хитлер загуби ВСВ. Русия нямаше шанс без помощ от САЩ.

    Коментиран от #43, #45, #46, #59

    08:36 04.03.2026

  • 17 Хмм

    35 1 Отговор
    и кого са нападнали Иран, дори при Ирано-ираксата война, Ирак ги нападна, заради петрол и река, която има излаз на море за иракския петрол, въпреки че Иран победи не поиска прекрояване на границите

    Коментиран от #30

    08:37 04.03.2026

  • 18 Когато Тръмп разбра

    2 28 Отговор
    Че Аятолаха е Поръчал
    Рижавия да бъде Убит

    Оттогава Рижавия иска да накаже Чалмата .

    Отказът да спре Ядрената си Програма Иран,
    Му даде повод на Тръмп за
    Ликвидирането на Чалмата .

    Коментиран от #34

    08:37 04.03.2026

  • 19 Хим. Орьжие Либия Ирак Сирия

    28 1 Отговор
    Тези за каквото ви говорят значи става дума за точно обратното.

    08:37 04.03.2026

  • 20 Дони Епщеина

    20 4 Отговор
    Исраел фърст.

    08:38 04.03.2026

  • 21 Хмм

    31 1 Отговор
    няма атентати извършени от иранци, Бен Ладен е от Саудитска Арабия

    08:40 04.03.2026

  • 22 Пешо

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "сраел":

    Кой не скача р червен... повечвто войни са заради еврейте. Още от преди христа. Около хтиста след Христа. Та и тая така...

    08:40 04.03.2026

  • 23 хххх

    31 1 Отговор
    Решението е взето много лесно. Когато имаш брутални компромати срещу един педофил, можеш да го накараш да прави каквото си поискаш. Въпрос на време е да започнат да му го казват в лицето при дипломатически срещи.

    08:42 04.03.2026

  • 24 Мишел

    29 2 Отговор
    На петия ден от тридневната военна операция в Иран, всички поставени цели са толкова далеч за осъществяване, колкото на първия.
    Тръмп набута САЩ в продължителен военен конфликт, който САЩ не са в състояние да спечелят при сегашната ситуация в света.. А му трябваше малка бързо спечелена война.

    08:43 04.03.2026

  • 25 Оста на терора

    29 2 Отговор
    исраел и сащ са терористични държави ,които убиват безнаказано това е общоизвестно .Не разбираема обаче е позицията на хора ,които са срещу Иран , изтъквайки мотив чалми , фанатици , чалми и т.н. . Хора образовайте се четете , отидете до исраел и тогава ще прогледнете за нечовеците . Може ли да си срещу ,,чалмите и да си с тези ,който предадоха Исус ?!?!

    08:43 04.03.2026

  • 26 Гад Заяви

    31 2 Отговор
    Лудото Дони вкара Америка в ционистката каша, без да има заплахи за самата нея. Мосад е използвал Епщейн да набира компромати срещу всякакви випове, които разгащникът е канил или приемал по тяхна инициатива за сексуални оргии. Младото дони е било в обектив, има копрометиращи кадри с малки момчета и момичета. С тези компромати Мосад е стиснал дони за слабините и не го пускат. Натаняху му заповядва САЩ да използнат техните въоръженви сили, да прахосат стотици милиарди долари да им свършат мръснишката ционистка задача, да ликвидират основия си съперник в Близкия Изток, които им пречи да безчинстват безнаказано. Американският сенат е превънат в кнесет на еврейско-ционисткото лоби, напълнили са го с християн-ционисти. Зетят на дони Кашнър е юдей, вкарал и жена си - дъщерята на дони в същата секта. Тая обща кална сатанинска група е задейставна за изпъленние на хилядолетната мъка на юдите да завладеят света, или колкото се може повече от него, основно всички въглеводороди и ценни суровини, метали, храни, води, въздуха на милиарди хора, които счиата за добитък - гоим. Това са причините за войната, които никоя българска и европейска подкупена трепка не иска да признава и мълчи като пукал в слугинаж на господарите си - с подаяние пачки шекели и долари в замяна за подлостта си. В днешното правителство на гюра има поне 3 такива пачавАри. а по телевизите постоянин ни омагьосват техни издънки, опулени с дълги уши.

    08:46 04.03.2026

  • 27 провинциалист

    19 2 Отговор
    Агресорът е ясен.

    08:46 04.03.2026

  • 28 Страхил

    14 0 Отговор
    Пиша го като неуртален "милсител" ИИ командва вече нещата. Има статии за това, но нямаше убеденост, че е така. Превантивните удари за заложени като начин за победа в софтуерните БД. И така, четсита ни нова ера. Играта на война, която за нас обаче е реална.

    08:46 04.03.2026

  • 29 Ивелин Михайлов

    24 1 Отговор
    Най-големият спонсор на тероризма в света е ЦРУ!

    08:47 04.03.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    25 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Ирак нападна Иран след сделка между САЩ и Садам Хюсеин. Обещаха му Кувейт за награда. Когато след войната си потърси вересиите, първо посланичката на САЩ му каза да действа, а после го нападнаха и стана първата телевизионна война за пропаганда.

    Коментиран от #40

    08:47 04.03.2026

  • 31 Всички знаят

    20 1 Отговор
    Тръмп е изнасилваш деца на острова на епщайн и има видео материали просто е бил измъдем принуден от израел.

    08:50 04.03.2026

  • 32 Пища ХУФнагел

    18 1 Отговор
    Как е било взето решението да се нападне Виетнам , Куба , Либия , Сърбия , Сирия , Афганистан , Ирак , Иран ...............?
    А как САЩ са взели решение да вкарат местните ИНДИАНЦИ в резервати-КОНЦЛАГЕРИ ?
    И как са взели решение да ползват безплатен робски трут от негрите и да ги експлоатират стотици години ?
    Дали е гласувано с болшинство , демократично , либерално , хуманно , справедливо и с чест ?

    08:52 04.03.2026

  • 33 Жаба Кикерица

    12 2 Отговор
    Още ли има хора , които обявяват руснаците за ЗЛО ?

    08:53 04.03.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 0 Отговор

    До коментар #18 от "Когато Тръмп разбра":

    Когато се криеш БЕЗ НИК, можеш да пишеш много глупости ❗
    Иран НЕ може да достигне САШт, ама САШт били заплашени❗
    И решили да ударят първи, защото може би Иран можел да удари ❗
    Преди година унищожиха ядрените амбиции на Иран, ама ама сега Иран бил на седмица от създаването на ядрено оръжие❗
    Първо искаха да спрат ядрената им програма,
    после се оказа , че искали смяна на режима,
    сега искали унищожаване на всички ракети,
    утре какво ще поискат- да назначат Губернатор на Иран ли ❗

    08:54 04.03.2026

  • 35 Ъъъъъъ

    13 1 Отговор
    Ама колко са изненадани само, че не можели да контролират Израел....Като че ли някога са можели.....И на децата е ясно, че външната политика на САЩ се определя в Тел Авив и то не от вчера. Тел Авив си назначава шефове на служби, сенатори и т.н.....Сегашния директор на ФБР кой го назначи? САЩ? Хахахаха....😂
    Този човечец е бил кмет на крадче със 7 000 души някъде в дивата провинция и изведнъж оглавява ФБР.....Ма моля ви се....😂
    И между другото, латиноса също е на ясла при евреите....😂

    08:55 04.03.2026

  • 36 Атома фъргай бай Дончо!

    2 9 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #52

    08:55 04.03.2026

  • 37 То бива, бива,

    9 0 Отговор
    ама такава хипер наглост не бива.

    08:55 04.03.2026

  • 38 Колко

    13 1 Отговор
    тъпи оправдания, типично краварски. Не се ли усещат че стават за смях пред целия свят с тези глупости и само марионетките които им слугуват ( ЕС и др.) им пригласят от страх да не изпаднат в немилост. Жалка работа.

    08:56 04.03.2026

  • 39 Ким чен

    7 2 Отговор
    Дръжте се перси,идвам с ги олямата баданарка

    08:57 04.03.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Браво, колега! Обясни го пак и пак, на кухалейкте по пейките❗

    08:57 04.03.2026

  • 41 Ццц

    14 2 Отговор
    Причините за демократичната агресия са ясни. Въпросът е готов ли е светът за резултата. Знаем, че американците лесно обявяват победа и след това поставят рекорди по бягане. Този път обаче ще им е трудно предвид кой управлява федералния им резерв, кой държи Епстийн компромати и кой инвестира във втория мандат на Тръмп. А задълбочаването на конфликта ще покачи многотрилионния дълг на американците, ще има нови мита, нови раздори сред колективния запад и нови цени на всичко. А ние тука в трета глуха направо не ми се мисли... Поставили сме в "изолация" всички алтернативи на арабския нефт и имаме възможност само да коментираме "на високо равнище" ситуацията. Многобройните статии за безпомощния зрител Путин, които ни заливат напоследък може да греят душата на родния всичкофоб, но няма да му запалят колата. Очаквайте скоро нови изказвания, че трябва да подновим диалога със безпомощният зрител Путин, защото изглежда, мя бая си е помогнал с "конструктивните си разговори" с Тръмп.

    09:02 04.03.2026

  • 42 Психиатър

    13 0 Отговор
    Давам безплатни прегледи на всеки, който не е изумен от това безумие като оправдание:

    " „Знаехме, че израелците ще действат. Знаехме, че това ще доведе до атака срещу американските войски. И знаехме, че щяхме да претърпим по-големи загуби, ако не бяхме предприели превантивни мерки“, каза той.

    Иначе Марко е ясен и "по-малкото загуби" също са очевидни. Ама на него няма как да помогна в напредналия му вече стадий!

    Коментиран от #48

    09:04 04.03.2026

  • 43 А защо

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Израел е нападан от прокситата на Иран ще напишете ли?

    Коментиран от #50

    09:10 04.03.2026

  • 44 Ъъъъъ

    10 0 Отговор
    Войната в Иран може да доведе до загуби на производство от над 3 милиона барела дневно до края на седмицата, като тези загуби потенциално могат да надхвърлят 4 милиона барела дневно, ако войната продължи повече от няколко седмици.

    Това е според анализатори на стоковия пазар на JP Morgan, които заявиха, че Ирак е най-уязвим, със свободно складово пространство за само 3 дни, докато Кувейт разполага със складово пространство за две седмици, преди да започне да съкращава производството.

    Ирак вече започна да спира производството на петрол поради ограничения в капацитета за съхранение. Към днешна дата спирането на производството е засегнало 1,5 милиона барела дневно, но това количество може да нарасне до 3 милиона барела дневно, което е почти целият износ на Ирак.

    Според JP Morgan и в съответствие със здравия разум, колкото по-дълго продължава войната, толкова по-лоша ще става ситуацията с доставките на петрол. Според анализаторите на банката, до 15-ия ден от войната, обемът на спряното производство може да достигне 3,8 милиона барела дневно, а до 18-ия ден може да се увеличи до 4,7 милиона барела дневно.

    09:13 04.03.2026

  • 45 За ядреното оръжие

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    го дрънкат от 40 години!
    А всъщност всичко е заради списъка даден от МОСАД на ген. Уесли Кларк със 7 държави от които последна остана Иран. Хизбула и Хамас не са се появили случайно.

    09:13 04.03.2026

  • 46 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Сега САЩ нямат шанс без помощ от Русия.

    09:20 04.03.2026

  • 47 ами

    2 0 Отговор
    как било взеето решението - биби е ударил по масата и тръмп е скокнал да изпълнявя

    09:22 04.03.2026

  • 48 Като са знаели че

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Психиатър":

    Израел ще напада, защо не са им казали- "Не го правете! А ако ще нападате въпреки това, направете си го сами и си понесете сами последствията!"
    Тогава Нетаняху нямаше да посмее, и нито САЩ нито света щеше да понесе каквито и да било загуби!

    И Дойче Веле са за психиатричен преглед, ако не им е късно вече!
    Ясно е за всеки нормален човек кой управлява САЩ, политиците на запада и западните медии

    09:25 04.03.2026

  • 49 SDEЧЕВ1

    0 5 Отговор
    Не мога да повярвам, че здрави и прави християни българи подкрепят чалмите атентатори. Време е всеки да се огледа в огледалото и да каже -аз съм чалма или аз съм гражданин на ЕС и да идентифицира чалмите в своето обкръжение. После да запише имената на българските чалми , които познава на едно листче, след което да прочете десет пъти списъка , да го запомни хубаво и после да изхвърли листчето. Дошло е време разделно.

    Коментиран от #53, #55

    09:27 04.03.2026

  • 50 А стига бе

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "А защо":

    не знеш ли сам?

    09:28 04.03.2026

  • 51 гошо

    3 0 Отговор
    Поне се убедихме в едно тези години:Художникът е бил прав.

    09:31 04.03.2026

  • 52 Май наистина друго не му остана

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Ами после??? А???

    А как се дуеха само с ушатия, а?

    09:32 04.03.2026

  • 53 Ццц

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "SDEЧЕВ1":

    Господине, бая работа ще имаме ако почнем да разделяме чалмите от гражданите на ЕС! Не знам имате ли представа какво се случва отвъд панелното ви пространство? "Терористите" от Иран колко бели ви направиха? Страдали ли сте от иранец? Защото аз имам дълъг списък за терористите без чалми. Не чалмите, а чифТутите са ви големия проблем. Повечето граждани на ЕС и САЩ, които ви управляват имат особен поглед върху дъщеря ви, ако е под 15 години, да знаете!

    09:35 04.03.2026

  • 54 Дзак

    5 0 Отговор
    Взето е още преди да изберат Тръмп!

    09:36 04.03.2026

  • 55 Здрав и прав християнин българин

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "SDEЧЕВ1":

    Не съм чалма, европеец съм, но не искам гинекологичен преглед от гинеколожка!

    И като истински европеец казвам кой е прав в случая, независимо дали ми харесва или не! Или каква му е религията!
    А персите са интелигентен, високо образован и културен народ!

    09:45 04.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 българина

    2 0 Отговор
    не е важно как, а къде, в Израел разбира се!!! за трети път израел бомбардира, докато се видят преговори, всички ввче разбраха, че те не искат никакво споразумение, искат земята на Палестина, цялата, целия Ливан, половин Йордания и иран на парчета! това искат, защото били богоизбрани! е няма да стане

    09:48 04.03.2026

  • 58 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Много просто. Тръмп е звъннал притеснен посред нощ на шефа си Натаняху и му е съобщил, че скоро излизат документите на Епщайн с техните имена. Шефът Натаняхъ му е казал - Дони, моето момче, почваме голяма война с Иран да замажем положението, инак няма да отървем пандиза тоя път. И те така се почна тепането на семити, чалмари и камилари.

    09:53 04.03.2026

  • 59 Не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Дали не са скачени съдове Израел и Иран, защото две ракети по ядрена централа на Израел и по няколко по техните заводи за сяра те са два и тази територия някак ще изчезне, а след като няма удари по тези места Ами само по жилищни сгради, нещо не се връзва много добре

    09:57 04.03.2026

  • 60 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Тъпото и самовлюбено РИЖАВО ПСЕ беше подхлъзнато от Хитлеряху...

    10:11 04.03.2026

