Как е било взето решението за атаката срещу Иран

Няколко причини бяха посочени лично от президента Доналд Тръмп и представители на неговата администрация за това защо САЩ се намират във война с Иран. Сред тях са унищожаването на способността на Иран да използва и произвежда ракети, унищожаването на иранската флота, да не се сдобие с ядрено оръжие най-големият спонсор на тероризма в света и да бъде прекъсната подкрепата на Иран за неговите приятели в региона. Преди сред причините фигурираше и смяната на режима в Техеран, което обаче президентът Тръмп вече не посочва като цел, припомня германската обществена медия АРД.

Рубио: "Щяхме да претърпим по-големи загуби"

Часове по-късно държавният секретар Марко Рубио изтъкна още една причина за влизането на страната му във войната: Израел е бил на прага да атакува Иран, дори и без подкрепата на САЩ. „Знаехме, че израелците ще действат. Знаехме, че това ще доведе до атака срещу американските войски. И знаехме, че щяхме да претърпим по-големи загуби, ако не бяхме предприели превантивни мерки“, каза той.

Председателят на Камарата на представителите – републиканецът Майк Джонсън е убеден, че правителството и военното ръководство са действали правилно. „Ако не бяхме постъпили така, ако президентът и главнокомандващ не беше постъпил така, тогава на всички щеше да им се наложи по-късно да се оправдават в Конгреса“, цитира думите му АРД.

Опашката ли маха с кучето?

Сенаторът от Демократическата партия Марк Уорнър, от друга страна, говори за „аутсорсинг на външнополитическите решения“. Уверявайки, че е изключително силен поддръжник на Израел, той все пак пита дали искаме Нетаняху да взема решението кога и къде Израел да напада, а след това американците да влизат във война. „Мисля, че това трябва да се обсъди", посочи той.

Бившата заместник-директорка на тайните служби Бет Санър също е изненадана, защото излиза, че „не можем да контролираме Израел и че „нашата война срещу Иран зависи от действията на Израел. С други думи: опашката маха с кучето", цитира АРД казаното от Санър пред Си-Ен-Ен.

Американците не са убедени, че САЩ трябва да водят такава война

Първите проучвания на общественото мнение показват, че досега президентът Тръмп не е успял да убеди мнозинството от сънародниците си в смисъла на тази война. Той трябва да положи повече усилия, увери сенаторката демократка Джен Шахин.

Според нея правителството е предоставило много противоречиви данни относно стратегията, очакваната продължителност и дали може да ескалира този конфликт, както и каква е крайната цел, посочва още германската обществена медия АРД.

Автор: Карстен Кюнтоп (АРД)