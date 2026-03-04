Как е било взето решението за атаката срещу Иран

Няколко причини бяха посочени лично от президента Доналд Тръмп и представители на неговата администрация за това защо САЩ се намират във война с Иран. Сред тях са унищожаването на способността на Иран да използва и произвежда ракети, унищожаването на иранската флота, да не се сдобие с ядрено оръжие най-големият спонсор на тероризма в света и да бъде прекъсната подкрепата на Иран за неговите приятели в региона. Преди сред причините фигурираше и смяната на режима в Техеран, което обаче президентът Тръмп вече не посочва като цел, припомня германската обществена медия АРД.
Рубио: "Щяхме да претърпим по-големи загуби"
Часове по-късно държавният секретар Марко Рубио изтъкна още една причина за влизането на страната му във войната: Израел е бил на прага да атакува Иран, дори и без подкрепата на САЩ. „Знаехме, че израелците ще действат. Знаехме, че това ще доведе до атака срещу американските войски. И знаехме, че щяхме да претърпим по-големи загуби, ако не бяхме предприели превантивни мерки“, каза той.
Председателят на Камарата на представителите – републиканецът Майк Джонсън е убеден, че правителството и военното ръководство са действали правилно. „Ако не бяхме постъпили така, ако президентът и главнокомандващ не беше постъпил така, тогава на всички щеше да им се наложи по-късно да се оправдават в Конгреса“, цитира думите му АРД.
Опашката ли маха с кучето?
Сенаторът от Демократическата партия Марк Уорнър, от друга страна, говори за „аутсорсинг на външнополитическите решения“. Уверявайки, че е изключително силен поддръжник на Израел, той все пак пита дали искаме Нетаняху да взема решението кога и къде Израел да напада, а след това американците да влизат във война. „Мисля, че това трябва да се обсъди", посочи той.
Бившата заместник-директорка на тайните служби Бет Санър също е изненадана, защото излиза, че „не можем да контролираме Израел и че „нашата война срещу Иран зависи от действията на Израел. С други думи: опашката маха с кучето", цитира АРД казаното от Санър пред Си-Ен-Ен.
Американците не са убедени, че САЩ трябва да водят такава война
Първите проучвания на общественото мнение показват, че досега президентът Тръмп не е успял да убеди мнозинството от сънародниците си в смисъла на тази война. Той трябва да положи повече усилия, увери сенаторката демократка Джен Шахин.
Според нея правителството е предоставило много противоречиви данни относно стратегията, очакваната продължителност и дали може да ескалира този конфликт, както и каква е крайната цел, посочва още германската обществена медия АРД.
Автор: Карстен Кюнтоп (АРД)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сраел
Коментиран от #22
08:27 04.03.2026
2 Трол
Коментиран от #6
08:27 04.03.2026
3 Не са глупости,
08:29 04.03.2026
4 Софиянец
08:30 04.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мурка
До коментар #2 от "Трол":ЕЕЕЕЕ ПРОДЪЛЖИ НАТАТЪК ЧЕ МУХАТА Е ПУСНАТА ОТ МО САД
08:31 04.03.2026
7 Мурка
До коментар #5 от "Хохо Бохо":СПОКО ТОИ ЕПЩАИН Е БУХАЛКАТА
08:32 04.03.2026
8 Еврейската измет
08:32 04.03.2026
9 Някой
При все, че една камара американски агенции казват, че иранците са нямали намерение да нападат никого. Ненапразно водеха преговори с американците.
Каквото и да се опитате да кажете за нападението ви, никой няма да ви повярва. Всички знаем, че Епстайн ви е стегнал яко за топките.
08:33 04.03.2026
10 Хмм
08:34 04.03.2026
11 Техеран за 3дни!😂
08:34 04.03.2026
12 РЕАЛИСТ
08:34 04.03.2026
13 Не разбраФ
08:35 04.03.2026
14 Коста
08:36 04.03.2026
15 Питам и отговор не искам
"Журналистът Джамал Хашоги беше убит на 2 октомври 2018 г. в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул от екип саудитски агенти. Кой стои зад убийството?
Изпълнители: Оперативна група от 15 саудитски агенти, изпратени специално от Рияд, които убиват и впоследствие разчленяват тялото на Хашоги.
Поръчител: Според разследване на разузнавателните служби на САЩ, операцията е била одобрена и вероятно разпоредена лично от саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман."
Интересно защо Перчемът е най-големия приятел ссъс саудитците.....
08:36 04.03.2026
16 Факти
Коментиран от #43, #45, #46, #59
08:36 04.03.2026
17 Хмм
Коментиран от #30
08:37 04.03.2026
18 Когато Тръмп разбра
Рижавия да бъде Убит
Оттогава Рижавия иска да накаже Чалмата .
Отказът да спре Ядрената си Програма Иран,
Му даде повод на Тръмп за
Ликвидирането на Чалмата .
Коментиран от #34
08:37 04.03.2026
19 Хим. Орьжие Либия Ирак Сирия
08:37 04.03.2026
20 Дони Епщеина
08:38 04.03.2026
21 Хмм
08:40 04.03.2026
22 Пешо
До коментар #1 от "сраел":Кой не скача р червен... повечвто войни са заради еврейте. Още от преди христа. Около хтиста след Христа. Та и тая така...
08:40 04.03.2026
23 хххх
08:42 04.03.2026
24 Мишел
Тръмп набута САЩ в продължителен военен конфликт, който САЩ не са в състояние да спечелят при сегашната ситуация в света.. А му трябваше малка бързо спечелена война.
08:43 04.03.2026
25 Оста на терора
08:43 04.03.2026
26 Гад Заяви
08:46 04.03.2026
27 провинциалист
08:46 04.03.2026
28 Страхил
08:46 04.03.2026
29 Ивелин Михайлов
08:47 04.03.2026
30 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Хмм":Ирак нападна Иран след сделка между САЩ и Садам Хюсеин. Обещаха му Кувейт за награда. Когато след войната си потърси вересиите, първо посланичката на САЩ му каза да действа, а после го нападнаха и стана първата телевизионна война за пропаганда.
Коментиран от #40
08:47 04.03.2026
31 Всички знаят
08:50 04.03.2026
32 Пища ХУФнагел
А как САЩ са взели решение да вкарат местните ИНДИАНЦИ в резервати-КОНЦЛАГЕРИ ?
И как са взели решение да ползват безплатен робски трут от негрите и да ги експлоатират стотици години ?
Дали е гласувано с болшинство , демократично , либерално , хуманно , справедливо и с чест ?
08:52 04.03.2026
33 Жаба Кикерица
08:53 04.03.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Когато Тръмп разбра":Когато се криеш БЕЗ НИК, можеш да пишеш много глупости ❗
Иран НЕ може да достигне САШт, ама САШт били заплашени❗
И решили да ударят първи, защото може би Иран можел да удари ❗
Преди година унищожиха ядрените амбиции на Иран, ама ама сега Иран бил на седмица от създаването на ядрено оръжие❗
Първо искаха да спрат ядрената им програма,
после се оказа , че искали смяна на режима,
сега искали унищожаване на всички ракети,
утре какво ще поискат- да назначат Губернатор на Иран ли ❗
08:54 04.03.2026
35 Ъъъъъъ
Този човечец е бил кмет на крадче със 7 000 души някъде в дивата провинция и изведнъж оглавява ФБР.....Ма моля ви се....😂
И между другото, латиноса също е на ясла при евреите....😂
08:55 04.03.2026
36 Атома фъргай бай Дончо!
Коментиран от #52
08:55 04.03.2026
37 То бива, бива,
08:55 04.03.2026
38 Колко
08:56 04.03.2026
39 Ким чен
08:57 04.03.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":Браво, колега! Обясни го пак и пак, на кухалейкте по пейките❗
08:57 04.03.2026
41 Ццц
09:02 04.03.2026
42 Психиатър
" „Знаехме, че израелците ще действат. Знаехме, че това ще доведе до атака срещу американските войски. И знаехме, че щяхме да претърпим по-големи загуби, ако не бяхме предприели превантивни мерки“, каза той.
Иначе Марко е ясен и "по-малкото загуби" също са очевидни. Ама на него няма как да помогна в напредналия му вече стадий!
Коментиран от #48
09:04 04.03.2026
43 А защо
До коментар #16 от "Факти":Израел е нападан от прокситата на Иран ще напишете ли?
Коментиран от #50
09:10 04.03.2026
44 Ъъъъъ
Това е според анализатори на стоковия пазар на JP Morgan, които заявиха, че Ирак е най-уязвим, със свободно складово пространство за само 3 дни, докато Кувейт разполага със складово пространство за две седмици, преди да започне да съкращава производството.
Ирак вече започна да спира производството на петрол поради ограничения в капацитета за съхранение. Към днешна дата спирането на производството е засегнало 1,5 милиона барела дневно, но това количество може да нарасне до 3 милиона барела дневно, което е почти целият износ на Ирак.
Според JP Morgan и в съответствие със здравия разум, колкото по-дълго продължава войната, толкова по-лоша ще става ситуацията с доставките на петрол. Според анализаторите на банката, до 15-ия ден от войната, обемът на спряното производство може да достигне 3,8 милиона барела дневно, а до 18-ия ден може да се увеличи до 4,7 милиона барела дневно.
09:13 04.03.2026
45 За ядреното оръжие
До коментар #16 от "Факти":го дрънкат от 40 години!
А всъщност всичко е заради списъка даден от МОСАД на ген. Уесли Кларк със 7 държави от които последна остана Иран. Хизбула и Хамас не са се появили случайно.
09:13 04.03.2026
46 Шопо
До коментар #16 от "Факти":Сега САЩ нямат шанс без помощ от Русия.
09:20 04.03.2026
47 ами
09:22 04.03.2026
48 Като са знаели че
До коментар #42 от "Психиатър":Израел ще напада, защо не са им казали- "Не го правете! А ако ще нападате въпреки това, направете си го сами и си понесете сами последствията!"
Тогава Нетаняху нямаше да посмее, и нито САЩ нито света щеше да понесе каквито и да било загуби!
И Дойче Веле са за психиатричен преглед, ако не им е късно вече!
Ясно е за всеки нормален човек кой управлява САЩ, политиците на запада и западните медии
09:25 04.03.2026
49 SDEЧЕВ1
Коментиран от #53, #55
09:27 04.03.2026
50 А стига бе
До коментар #43 от "А защо":не знеш ли сам?
09:28 04.03.2026
51 гошо
09:31 04.03.2026
52 Май наистина друго не му остана
До коментар #36 от "Атома фъргай бай Дончо!":Ами после??? А???
А как се дуеха само с ушатия, а?
09:32 04.03.2026
53 Ццц
До коментар #49 от "SDEЧЕВ1":Господине, бая работа ще имаме ако почнем да разделяме чалмите от гражданите на ЕС! Не знам имате ли представа какво се случва отвъд панелното ви пространство? "Терористите" от Иран колко бели ви направиха? Страдали ли сте от иранец? Защото аз имам дълъг списък за терористите без чалми. Не чалмите, а чифТутите са ви големия проблем. Повечето граждани на ЕС и САЩ, които ви управляват имат особен поглед върху дъщеря ви, ако е под 15 години, да знаете!
09:35 04.03.2026
54 Дзак
09:36 04.03.2026
55 Здрав и прав християнин българин
До коментар #49 от "SDEЧЕВ1":Не съм чалма, европеец съм, но не искам гинекологичен преглед от гинеколожка!
И като истински европеец казвам кой е прав в случая, независимо дали ми харесва или не! Или каква му е религията!
А персите са интелигентен, високо образован и културен народ!
09:45 04.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 българина
09:48 04.03.2026
58 Данко Харсъзина
09:53 04.03.2026
59 Не знам
До коментар #16 от "Факти":Дали не са скачени съдове Израел и Иран, защото две ракети по ядрена централа на Израел и по няколко по техните заводи за сяра те са два и тази територия някак ще изчезне, а след като няма удари по тези места Ами само по жилищни сгради, нещо не се връзва много добре
09:57 04.03.2026
60 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:11 04.03.2026