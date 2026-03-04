Новини
Зарков в Казанлък: След два месеца трябва да тръгнем по път, който ще ни освободи от мафиотско-олигархичната клопка

4 Март, 2026 08:22 829 28

Според Зарков колкото по-малко е представителството на БСП в следващия парламент, толкова по-малки са и шансовете на България за демократично развитие.

Зарков в Казанлък: След два месеца трябва да тръгнем по път, който ще ни освободи от мафиотско-олигархичната клопка - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова

„Предстоящите избори са изключително важни за нашата държава – след два месеца трябва да излезем от изборната спирала и да тръгнем по път, който ще ни освободи от мафиотско-олигархичната клопка, в която живеем. Това е залогът.“, заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в Казанлък. Според него колкото по-малко е представителството на БСП в следващия парламент, толкова по-малки са и шансовете на България за демократично развитие.
По време на срещата с членове и симпатизанти на левицата от Стара Загора, Казанлък и Павел Баня, беше обсъден и въпросът с промените в Конституцията, направени през 2023 г. и допринесли за задълбочаване на кризата в страната. „Ако ние продължаваме да възпроизвеждаме избори, които не могат да доведат до стабилно управление, без никакво съмнение ще бъде атакуван самият конституционен модел. Това би било риск за нашата свобода, а без нея няма как да има и социализъм“, категоричен е Зарков. На въпрос какви промени трябва да бъдат направени в Конституцията, той поясни: „Те са написани още през 1991г.“

Водачът на листата на БСП- Обединена левица в 27-МИР Иван Кръстев подчерта, че един от основните стълбове на БСП на предстоящите избори ще бъде създаване на нов модел на данъчно облагане. „Ние не можем да продължим да трупаме дългове за покриване на текущи разходи. Държавата трябва да може да провежда собствена политика, а това може да стане само когато има приходи. Те няма как да дойдат от данъчно облагане, от което печелят само малцина. Ние предлагаме промяна на модела с въвеждане на необлагаем минимум за хората с най-ниските доходи, запазване на ниското данъчно облагане на всички получаващи до 5 000 лв. и пропорционално увеличаване на ставката за онези, които печелят повече“, обясни той.

Според председателят на парламентарната група на БСП – Обединена левица Наталия Киселова вариантите за мнозинство в този парламент са категорично изчерпани. Тя се ангажира пред социалистите от родния си град да защитава и отстоява приоритетите на левицата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    26 0 Отговор
    Зарков, с тази физиономия на баба няма да стигнеш далеч в политиката

    08:31 04.03.2026

  • 2 Гост

    20 1 Отговор
    И коя е тази Сглобка, тя има ли си име, имена? Що мълчите всички като Газ във прашки!!!

    08:31 04.03.2026

  • 3 Обективен

    28 0 Отговор
    Ама точно от вашата партия крадците - милионери са най- много.

    08:34 04.03.2026

  • 4 Всички олигарси

    21 0 Отговор
    СА свързани със БСП.кой не е свързан няма такъв.Имали някой който е със всичкия си и да им вярва на другарите.Дойдохс сметки за ток,този гняв ще ви закопа окончателно..Приказки не плащат сметки..

    08:34 04.03.2026

  • 5 Предишното

    9 3 Отговор
    ръководство доведе БСП до пропастта ! Сега със Зарков ще направят решителната крачка напред ! 😀
    Следва излизане от пропастта в която ГЕРБ вкара доста партии ! Кои излязоха от там бройте ги вие !

    08:37 04.03.2026

  • 6 Другари,

    7 5 Отговор
    СЛАВА на Септемврийското възтание, СЛАВА на атентата на "Св. Неделя",
    СЛАВА на 09.09 1944 г
    СЛАВА на КПСС,
    СЛАВА на БКП,
    СЛАВА на комунизма !!!

    Коментиран от #8

    08:39 04.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    16 0 Отговор
    АМА ВИЕ И ВАШАТА РОДА СЪЗДАДОХТЕ ОЛИГАРХИЯТА С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ ОТ ДЪРЖАВАТА!

    08:41 04.03.2026

  • 8 Анджо

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Другари,":

    Ти сериозно ли ги славиш тези червени мафиоти, или просто иронизираш.

    Коментиран от #10

    08:42 04.03.2026

  • 9 коалицията част 2

    4 1 Отговор
    Антирефердумите продължават,никаква социална политика ,див капитализъм с издръжка от държава...Никакъв нов бюджет за да няма увеличения а да има само да въоръжаване и Украйна.Продължаваме както досега ....

    08:45 04.03.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анджо":

    Естествено второто !
    Коментара е мой.

    Коментиран от #16

    08:46 04.03.2026

  • 11 истината

    8 1 Отговор
    Синята номенклатура и БСП без разлика.

    08:46 04.03.2026

  • 12 Перо

    14 0 Отговор
    И кой може да очаква джендъра Зарков да направи промяна? И тоя се надява да се присламчи към партията на Радев, но е сметка без кръчмар, защото БСП отива на кино, под 4%! Поредната смяна на местата, както е било 36 г.! Какви ли партии и случайници не ни подминаха и все с “добри” намерения и какъв е резултата, винаги последни и най-бедни и окрадени! Ако ставаше всичко с обещания и намерения, без покритие и камерунците щяха да са германци или Люксембургци!

    08:48 04.03.2026

  • 13 ккк

    10 0 Отговор
    къде ще тръгваш като до сега бяхте комбина с тях и в момента изпадащата ти партия е половината с тях

    08:49 04.03.2026

  • 14 казанлъчанин

    11 0 Отговор
    Само дебеланки ли са в тази партия като киселото натали и трябва ли да си над 120 кила за да те приемат в тази секта БСП ?

    08:52 04.03.2026

  • 15 Зарков= Радев

    11 0 Отговор
    След два месеца се прехвърляме към Копринков, Прокопиев, Цв. Василев, Бобокови, Божков, Баневи, Дончев и други наши правилни, добри и чудесни олигарси.
    Вервайте!

    08:53 04.03.2026

  • 16 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    Значи славиш червените милионери защото и ти си един от тях.

    08:55 04.03.2026

  • 17 Анджо

    7 0 Отговор
    Възхищавам му се на патриотичните лозунги, браво Зарков в теб ние бъдещето и в светлите бъднини . Така трябва ,инече не можем да построим светлият комунизъм.😂 Зарков по твойте думи които казваш , това значи да има мафиотска война. Така в Америка победиха мафията в края на 70те.годни . И най интересното беше ,че после стана още по мощна и по богата. Та се питам срещу коя ще се бориш. Червената знам , че не може да унищожиш защото си част от нея, ние 37 години все не гледаме.

    08:56 04.03.2026

  • 18 бай Иван

    9 2 Отговор
    Зарков може да е водач само на гей парад! то в това се е превърнала и БСП.

    09:00 04.03.2026

  • 19 Ддд

    8 0 Отговор
    Партията създала олигарсите и мафиотите, говори за борба с мафията. 😂😂😂😂

    09:03 04.03.2026

  • 20 Питам само?!

    7 1 Отговор
    Абе, Зарков, нали вашата партия БСП беше в Сглобка с мафиотско-олигархичната хунта на ГЕРБ-ДПС Ново Начало?!

    09:08 04.03.2026

  • 21 ИВАН

    7 0 Отговор
    Лявата идея е добра и е крачка напред в развитието на обществения строй, да няма дървена мафия, да няма водна мафия, ресурсите да са за народа, а не за отделни мутроподобни, да няма разделение в обществото, да е силна държавата ..... но това БСП, 35 години създава мафиоти, и не виждам на къде сега ще тръгне, те самите погубиха лявата идея, дори чинията на Бузлуджа изоставиха, която се виждаше от цяла България.

    09:10 04.03.2026

  • 22 Шопо

    2 0 Отговор
    Такъв път нема

    09:21 04.03.2026

  • 23 раз

    4 0 Отговор
    клопка-хлопка

    09:25 04.03.2026

  • 24 Виж сега,

    4 0 Отговор
    Почвай от себе си,че всички олигарси са червени комунисти с куфарчета пари нито народа

    09:27 04.03.2026

  • 25 Че те са

    6 0 Отговор
    ВАШИ , бе ! Издънки на ДС и БКП ! НЕ СЕ ПРАВИ НА ЛУД !

    Коментиран от #27

    09:34 04.03.2026

  • 26 Аааа,вие

    3 0 Отговор
    не бяхте ли част от тази мафия?!Аааа,и все още сте! Дано скоро не видите парламент,предатели на лявата идея!

    09:51 04.03.2026

  • 27 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Че те са":

    Значи заркоф ще се бори срещу внучето на БКП и ДС васко терзията.

    09:55 04.03.2026

  • 28 куцо и кьораво се юрна

    0 0 Отговор
    да се бори срещу мафията...

    10:15 04.03.2026

