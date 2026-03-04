Зарков в Казанлък: След два месеца трябва да тръгнем по път, който ще ни освободи от мафиотско-олигархичната клопка

„Предстоящите избори са изключително важни за нашата държава – след два месеца трябва да излезем от изборната спирала и да тръгнем по път, който ще ни освободи от мафиотско-олигархичната клопка, в която живеем. Това е залогът.“, заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в Казанлък. Според него колкото по-малко е представителството на БСП в следващия парламент, толкова по-малки са и шансовете на България за демократично развитие.
По време на срещата с членове и симпатизанти на левицата от Стара Загора, Казанлък и Павел Баня, беше обсъден и въпросът с промените в Конституцията, направени през 2023 г. и допринесли за задълбочаване на кризата в страната. „Ако ние продължаваме да възпроизвеждаме избори, които не могат да доведат до стабилно управление, без никакво съмнение ще бъде атакуван самият конституционен модел. Това би било риск за нашата свобода, а без нея няма как да има и социализъм“, категоричен е Зарков. На въпрос какви промени трябва да бъдат направени в Конституцията, той поясни: „Те са написани още през 1991г.“
Водачът на листата на БСП- Обединена левица в 27-МИР Иван Кръстев подчерта, че един от основните стълбове на БСП на предстоящите избори ще бъде създаване на нов модел на данъчно облагане. „Ние не можем да продължим да трупаме дългове за покриване на текущи разходи. Държавата трябва да може да провежда собствена политика, а това може да стане само когато има приходи. Те няма как да дойдат от данъчно облагане, от което печелят само малцина. Ние предлагаме промяна на модела с въвеждане на необлагаем минимум за хората с най-ниските доходи, запазване на ниското данъчно облагане на всички получаващи до 5 000 лв. и пропорционално увеличаване на ставката за онези, които печелят повече“, обясни той.
Според председателят на парламентарната група на БСП – Обединена левица Наталия Киселова вариантите за мнозинство в този парламент са категорично изчерпани. Тя се ангажира пред социалистите от родния си град да защитава и отстоява приоритетите на левицата.
Следва излизане от пропастта в която ГЕРБ вкара доста партии ! Кои излязоха от там бройте ги вие !
СЛАВА на 09.09 1944 г
До коментар #6 от "Другари,":Ти сериозно ли ги славиш тези червени мафиоти, или просто иронизираш.
До коментар #8 от "Анджо":Естествено второто !
Коментара е мой.
Коментара е мой.
До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":Значи славиш червените милионери защото и ти си един от тях.
До коментар #25 от "Че те са":Значи заркоф ще се бори срещу внучето на БКП и ДС васко терзията.
