Лидия Енчева достигна втория кръг във Франция

Лидия Енчева достигна втория кръг във Франция

3 Март, 2026 23:22 458 0

Българката победи представителката на домакините Елиза Рорбах

Снимка: YouTube
Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 българка победи със 7:5, 6:2 участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Елиза Рорбах. Срещата продължи час и 38 минути.


19-годишната Енчева поведе с 5:3 в първия сет, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите два гейма за крайното 7:5. Във втората част българката спечели пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 и триумфира с победата.


Във втория кръг Лидия Енчева ще играе срещу испанката Клаудия Ферер Перес.


