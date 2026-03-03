Спортът по ТВ във вторник (3 март)

10:00 Футбол: Купа на Азия жени, Китай - Бангладеш - Нова спорт
11:25 Световно първенство по биатлон до 21 г.: 7,5 км спринт, юноши до 19 г. - БНТ 3
12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия, Гангвон - Мачида Зелвия - Нова спорт
13:30 Футбол: Спартак Варна - Монтана - Диема спорт
15:25 Световно първенство по биатлон до 21 г.: 10 км спринт, младежи до 21 г. - БНТ 3
16:00 Футбол: Берое – Славия - Диема спорт
16:00 Колоездене, Гран при на Самин, мъже - Евроспорт
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия, Ал Уахда - Ал Итихад - Диема спорт 3
18:30 Футбол: Ботев Пловдив – Септември Сф - Диема спорт
21:00 Футбол: НЕК Ниймиген – ПСВ Айндховен - Ринг
21:30 Футбол: Евертън - Бърнли - Диема спорт
21:30 Футбол: Лийдс - Съндърланд - Диема спорт 3
21:30 Футбол: Борнемут - Брентфорд - Нова спорт
22:00 Футбол: Комо – Интер - Max Sport 3
22:00 Футбол: Страсбург – Реймс - Max Sport 2
22:00 Футбол: Барселона - Атлетико Мадрид - Max Sport 4
22:15 Футбол: Уулвърхемптън - Ливърпул - Диема спорт 2
02:00 НХЛ: Бостън Бруинс - Питсбърг Пенгуинс - MAX Sport 2
03:00 Баскетбол, НБА, Филаделфия Севънтисиксърс - Сан Антонио Спърс - Диема спорт 3
