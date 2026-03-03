Новини
Спортът по ТВ във вторник (3 март)

Спортът по ТВ във вторник (3 март)

3 Март, 2026

Ето какво може да гледате по телевизията на националния ни празник

Спортът по ТВ във вторник (3 март) - 1
Снимка: shutterstock.com
10:00 Футбол: Купа на Азия жени, Китай - Бангладеш - Нова спорт

11:25 Световно първенство по биатлон до 21 г.: 7,5 км спринт, юноши до 19 г. - БНТ 3

12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия, Гангвон - Мачида Зелвия - Нова спорт

13:30 Футбол: Спартак Варна - Монтана - Диема спорт

15:25 Световно първенство по биатлон до 21 г.: 10 км спринт, младежи до 21 г. - БНТ 3

16:00 Футбол: Берое – Славия - Диема спорт

16:00 Колоездене, Гран при на Самин, мъже - Евроспорт

18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия, Ал Уахда - Ал Итихад - Диема спорт 3

18:30 Футбол: Ботев Пловдив – Септември Сф - Диема спорт

21:00 Футбол: НЕК Ниймиген – ПСВ Айндховен - Ринг

21:30 Футбол: Евертън - Бърнли - Диема спорт

21:30 Футбол: Лийдс - Съндърланд - Диема спорт 3

21:30 Футбол: Борнемут - Брентфорд - Нова спорт

22:00 Футбол: Комо – Интер - Max Sport 3

22:00 Футбол: Страсбург – Реймс - Max Sport 2

22:00 Футбол: Барселона - Атлетико Мадрид - Max Sport 4

22:15 Футбол: Уулвърхемптън - Ливърпул - Диема спорт 2

02:00 НХЛ: Бостън Бруинс - Питсбърг Пенгуинс - MAX Sport 2

03:00 Баскетбол, НБА, Филаделфия Севънтисиксърс - Сан Антонио Спърс - Диема спорт 3


