Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Български съдия покори Висшата лига в мач на Илия Груев

Български съдия покори Висшата лига в мач на Илия Груев

4 Март, 2026 11:28 558 1

  • христо караиванов-
  • съдия-
  • висша лига-
  • футбол-
  • лийдс-
  • илия груев

„Черните котки“ се наложиха с 1:0 на „Елънд Роуд“

Български съдия покори Висшата лига в мач на Илия Груев - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският помощник съдия Христо Караиванов записа исторически дебют във Висшата лига, като бе част от съдийската бригада на двубоя от 29-ия кръг между Лийдс и Съндърланд.

„Черните котки“ се наложиха с 1:0 на „Елънд Роуд“, като на терена бе и родният халф Илия Груев, който беше заменен в 62-ата минута.

Въпреки че българският национал записа поражение, успехът на другия роден представител не бива да се подминава с лека ръка.

Това е значим момент за българския футбол, отбелязващ първото появяване на Караиванов като асистент в елитната английска дивизия.

Въпреки че това бе дебют на най-високото ниво, Караиванов не е новак в английския футбол, започвайки реферския си път от най-ниските нива. Той има впечатляващ опит с 15 мача във ФА Къп, 12 за Карабао Къп, 85 в Чемпиъншип и по около 50 в английските Лига 1 и Лига 2.

Съдийската бригада беше ръководена от Стюарт Атуел.

Хабиб Диара реализира спорна дузпа, донасяйки безценна победа с 1:0 за Съндърланд срещу Лийдс. "Черните котки" сложиха край на серия от девет гостувания без победа и достигнаха 40 точки, осигурявайки си почти сигурно място във Висшата лига.

Две ключови ВАР решения промениха хода на мача след час игра. Гол на Джо Родън за Лийдс бе отменен заради засада, а малко след това съдията Стюарт Атуел отсъди дузпа за Съндърланд за игра с ръка на Итън Ампаду. Диара беше точен от бялата точка, въпреки че вратарят Карл Дарлоу почти спаси.

Лийдс отчаяно търсеше изравняване, но защитата на Съндърланд удържа натиска, включително 12 минути добавено време. Така "черните котки" се изкачиха до 11-о място, докато Лийдс остават на 15-о, на шест точки над зоната на изпадащите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Ицето е пробил във Висшата лига, само заради специфичната форма на главата си.

    11:58 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове