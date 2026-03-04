Български съдия покори Висшата лига в мач на Илия Груев

Българският помощник съдия Христо Караиванов записа исторически дебют във Висшата лига, като бе част от съдийската бригада на двубоя от 29-ия кръг между Лийдс и Съндърланд.

„Черните котки“ се наложиха с 1:0 на „Елънд Роуд“, като на терена бе и родният халф Илия Груев, който беше заменен в 62-ата минута.

Въпреки че българският национал записа поражение, успехът на другия роден представител не бива да се подминава с лека ръка.

Това е значим момент за българския футбол, отбелязващ първото появяване на Караиванов като асистент в елитната английска дивизия.

Въпреки че това бе дебют на най-високото ниво, Караиванов не е новак в английския футбол, започвайки реферския си път от най-ниските нива. Той има впечатляващ опит с 15 мача във ФА Къп, 12 за Карабао Къп, 85 в Чемпиъншип и по около 50 в английските Лига 1 и Лига 2.

Съдийската бригада беше ръководена от Стюарт Атуел.

Хабиб Диара реализира спорна дузпа, донасяйки безценна победа с 1:0 за Съндърланд срещу Лийдс. "Черните котки" сложиха край на серия от девет гостувания без победа и достигнаха 40 точки, осигурявайки си почти сигурно място във Висшата лига.

Две ключови ВАР решения промениха хода на мача след час игра. Гол на Джо Родън за Лийдс бе отменен заради засада, а малко след това съдията Стюарт Атуел отсъди дузпа за Съндърланд за игра с ръка на Итън Ампаду. Диара беше точен от бялата точка, въпреки че вратарят Карл Дарлоу почти спаси.

Лийдс отчаяно търсеше изравняване, но защитата на Съндърланд удържа натиска, включително 12 минути добавено време. Така "черните котки" се изкачиха до 11-о място, докато Лийдс остават на 15-о, на шест точки над зоната на изпадащите.