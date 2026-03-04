Новини
Димитър Бербатов разкри част от плана за развитието на българския спорт

4 Март, 2026 12:30 599 10

Инвестицията в спорт за децата е инвестиция в тяхното здраве

Димитър Бербатов разкри част от плана за развитието на българския спорт - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Салоните по физическо възпитание в училищата да останат отворени след учебните часове и да бъдат достъпни за децата от спортните клубове. Тази идея обсъди Димитър Бербатов, съветник на служебния премиер по въпросите на младежта и спорта, със служебния министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, съобщиха от правителствената информационна служба.

Двамата разговаряха за развитието на масовия спорт сред деца и ученици.

"Инвестицията в спорт за децата е инвестиция в тяхното здраве", посочи Бербатов, цитиран от правителствената пресслужба. "Интегрирането на училищните салони е "липсващото звено" и възможното решение на много проблеми, свързани с това къде да тренират децата."

Близо 2000 училища в страната имат физкултурни салони. Наличните помещения за спорт остават затворени след последния училищен звънец, се посочва в съобщението. Те могат да бъдат използвани за спортни занимания и тренировки на подрастващите в извънучебно време.

Достъпът на спортни клубове до физкултурните салони може да става с договор между училището и съответната община или лицензирана спортна федерация.

Повече деца ще имат достъп до различни видове спорт, без да се налага да пътуват и родителите да се ангажират с допълнителна логистика, посочват още от правителствената пресслужба.

Министерството на образованието и науката продължава и реализирането на програмата "Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища" за периода 2024 - 2027 г. По нея е одобрено финансирането на близо 170 проекта за строителство на нови училищни физкултурни салони или цялостен ремонт на съществуващи, от които 45 вече са приключили.

По програмата се финансира и изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки в училища. Одобрените проекти са 376, от тях 225 са готови.

В началото на тази седмица служебното правителството започна мащабна инициатива за диалог със спортната общественост, като изпрати стратегическа анкета до всички лицензирани спортни федерации в страната.


  • 1 Боташ

    10 5 Отговор
    Тоя шарлатанин най накрая му намериха място в педофилската партия.

    12:34 04.03.2026

  • 2 Красимир Петров

    3 6 Отговор
    Прав е Бербатов

    Коментиран от #5

    12:36 04.03.2026

  • 3 Вънкаа

    5 3 Отговор
    Да но аз го мразим тоя

    12:37 04.03.2026

  • 4 Промяна

    7 3 Отговор
    ТОЗИ НЕ ГО ИЗБРАХА И СЕГА СЕ ИЗЛАГА ПРИ ПЕТРОХАНЦИТЕ УУУУ

    12:42 04.03.2026

  • 5 Левски 1914

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Бербатов е едно ФЪРЧИЛО без гемове!

    12:42 04.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    Тия хора полудели ли са? Колкото и да го уважавам Бербатов тва в момента е пълна щуротия!
    Ще развиват спорта с мандат от 2 месеца - не ви е работа! Има си редовни правителства, които евентуално ще чертаят дългосрочните планове! Служебния кабинет има за цел да добута оперативните задачи до изборите и толкова! Басимуищуротията навсякъде!

    12:48 04.03.2026

  • 7 Толбухин

    0 1 Отговор
    Знаещите и можещите ги видяхме,дай да видим не знаещите и не можещите. Успех на Бербатов.

    13:27 04.03.2026

  • 8 Перо

    3 0 Отговор
    За какво развитие на спорта може да говори тоя селтик, който прекара 90% от мачовете на Манчестър, на резервната скамейка, подобно на Везенков в САЩ, но за разлика от първия, Везенков го дискриминираха, а селтика го спираха по некадърност!

    13:38 04.03.2026

  • 9 Студент

    1 0 Отговор
    Когато учех и работих в UK, местните казеаха...
    ААААА, БЪЛГАРИЯЯЯ... СТОИЧКОООВ...!!!
    Тогава този елемент правеше пачка и беше забравил за БЪЛГАРИЯ.
    Егоист.

    13:40 04.03.2026

  • 10 Директор

    0 0 Отговор
    Абе капутчо , кой ще плаща тока и разходите за салоните? Кой ще чисти?

    13:45 04.03.2026

