Чаканият дуел Меси – Ламин Ямал под сериозна въпросителна

Под сериозна въпросителна е провеждането в Катар на чакания от футболните фенове първи дуел между Лионел Меси и Ламин Ямал. Вече се водят преговори за ново място, което да домакинства мача „Финалисима“, който ще противопостави европейския шампион Испания и южноамериканския първенец Аржентина.

Според предварителната програма срещата трябва да се играе на 27 март в Доха. Катар обаче е една от държавите от Близкия Изток, които Иран обстрелва с ракети и дронове, след като стана обект на атака от страна на Израел и САЩ.

„Решението е да се намери друг домакин на мача. Вече се водят преговори в това направление. Работят хора по всички нива във футбола. Първият приоритет на обществото трябва да бъде спирането на военния конфликт, но никой не може да бъде сигурен кога това ще се случи“, заяви селекционерът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте.

Вече се появиха два варианта за провеждането на мача „Финалисима“. Единият е в Маями (САЩ), а другият е в Лондон. Английската столица прие и предишното изданието на двубоя между най-добрите отбори на Европа и Южна Америка. През 2022 г. Аржентина победи Италия с 3:0.

В момента спортните власти в Катар са прекратили всички спортни събития на територията на страната за неопределен период. Националният тим на емирството има планиран приятелски мач срещу Аржентина на 31 март, но провеждането му за момента е под въпрос.

„УЕФА следи внимателно случващото се. Съдействаме си с колегите от КОНМЕБОЛ (б.ред. - футболната конфедерация на Южна Америка) и домакините в Доха“, заявиха от европейската футболна централа.