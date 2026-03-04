Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Чаканият дуел Меси – Ламин Ямал под сериозна въпросителна

Чаканият дуел Меси – Ламин Ямал под сериозна въпросителна

4 Март, 2026 11:01 500 1

  • испания-
  • аржентина-
  • футбол-
  • ламин ямал-
  • лионел меси-
  • катар

Вече се водят преговори за ново място, което да домакинства мача „Финалисима“, който ще противопостави европейския шампион Испания и южноамериканския първенец Аржентина

Чаканият дуел Меси – Ламин Ямал под сериозна въпросителна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Под сериозна въпросителна е провеждането в Катар на чакания от футболните фенове първи дуел между Лионел Меси и Ламин Ямал. Вече се водят преговори за ново място, което да домакинства мача „Финалисима“, който ще противопостави европейския шампион Испания и южноамериканския първенец Аржентина.

Според предварителната програма срещата трябва да се играе на 27 март в Доха. Катар обаче е една от държавите от Близкия Изток, които Иран обстрелва с ракети и дронове, след като стана обект на атака от страна на Израел и САЩ.

„Решението е да се намери друг домакин на мача. Вече се водят преговори в това направление. Работят хора по всички нива във футбола. Първият приоритет на обществото трябва да бъде спирането на военния конфликт, но никой не може да бъде сигурен кога това ще се случи“, заяви селекционерът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте.

Вече се появиха два варианта за провеждането на мача „Финалисима“. Единият е в Маями (САЩ), а другият е в Лондон. Английската столица прие и предишното изданието на двубоя между най-добрите отбори на Европа и Южна Америка. През 2022 г. Аржентина победи Италия с 3:0.

В момента спортните власти в Катар са прекратили всички спортни събития на територията на страната за неопределен период. Националният тим на емирството има планиран приятелски мач срещу Аржентина на 31 март, но провеждането му за момента е под въпрос.

„УЕФА следи внимателно случващото се. Съдействаме си с колегите от КОНМЕБОЛ (б.ред. - футболната конфедерация на Южна Америка) и домакините в Доха“, заявиха от европейската футболна централа.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще ме извинявате

    0 0 Отговор
    но това което сте написали е абсолютна глупост!!! това е двубой между 22-ма футболисти а не меси срещу ямал…

    11:03 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове