"Русия обвинява САЩ в използване на „въображаема“ заплаха от Иран"

Русия обвини Съединените щати, че използват предполагаема заплаха от Иран като претекст за сваляне на конституционния ред на страната, съобщава Ройтерс, предава БТА.
Говорителката на руското Министерство на външните работи, Мария Захарова, заяви, че призивите на Вашингтон към иранците да свалят своите лидери са „цинични и нечовешки“.
Според Захарова САЩ са използвали наскоро проведените преговори с Иран като прикритие, за да прикрият план за смяна на режима. Русия, която има договор за стратегическо партньорство с Техеран, и президентът Владимир Путин осъдиха „циничното убийство“ на върховния лидер аятолах Али Хаменеи, загинал в първия ден от конфликта, започнат от САЩ и Израел.
„Няма съмнение, че въображаемата иранска заплаха, за която се твърдеше години наред, е била само претекст за прилагането на дългогодишен план за насилствено сваляне на конституционния ред на суверенна държава, който Вашингтон и Тел Авив не харесват“, подчерта Захарова.
Без да споменава името на президента Доналд Тръмп, тя отбеляза неговия призив иранците да поемат властта от духовниците, като добави: „Още по-цинично и нечовешко е да се чуват такива призиви, докато Западът буквално изтръгва тези ръце от иранците.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заместник аятолаха
Нали имаме стратегически договор, мишле?
12:39 04.03.2026
2 Карго 200
12:39 04.03.2026
3 Маша
А где кая ???!
12:39 04.03.2026
4 Хахахаха
Коментиран от #18, #29
12:40 04.03.2026
5 ГаняПутинофила
Та нали путен правеше същите призиви за Украйна!
Коментиран от #7
12:41 04.03.2026
6 Гост
12:42 04.03.2026
7 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #5 от "ГаняПутинофила":Я сега първо кажи кой е агресорът!
Коментиран от #11
12:44 04.03.2026
8 Пача
12:44 04.03.2026
9 Карго 200
Руски! Що слачилася!?
Коментиран от #21
12:45 04.03.2026
10 Владимир Путин, президент
12:46 04.03.2026
11 Боби
До коментар #7 от "Провинциалист от провинция Тракия":7 октомври 2023
12:46 04.03.2026
12 Агресията на Американският ционизъм
Коментиран от #17, #31
12:47 04.03.2026
13 Отец Дионисий
12:48 04.03.2026
14 Агресията на Американският ционизъм
А Според NDTV World, Дубай губи около 1 милион долара всяка минута, в която летището не работи.
12:48 04.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Григор
Съвсем вярно! Специалисти от Международната агенция за контрол на ядрената енергия заявиха, че Иран не разполага и не разработва ядрено оръжие. Същото заявиха и от Китай. Нали помните какъв беше поводът за нахлуването на САЩ в Ирак и разправата със Садам Хюсеин. Казаха,че Ирак разработвал химическо оръжие. Химическо оръжие и така не беше намерено. Същият сценарий се използва и сега. Нямат капка въображение!
12:52 04.03.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #12 от "Агресията на Американският ционизъм":"...иранците сериозно са повредили...."
Само вметна че украинците сериозно са потопили pyccкий танкер край бреговете на Либия, Африка, Средиземно море !!! С всеки изминат ден Русия става все по-малка политически, финансово и военно ☝️
12:52 04.03.2026
18 дядо Петър
До коментар #4 от "Хахахаха":Ударен е от украински безпилотен катер край Малта. Ха-ха-ха-ха голям виц! Пак украински подвиг, който никой не е видял.
12:54 04.03.2026
19 Киркилез
12:54 04.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Агресията на Американският ционизъм
13:00 04.03.2026
24 Агресията на Американският ционизъм
Със сигурност Китай и Русия предоставят на Иран сателитно разузнаване, което, обяснява редица значителни успехи на Техеран, включително удари по израелски цели и американски бази.
Американският ционизъм е в паника!
13:03 04.03.2026
25 аха
13:07 04.03.2026
26 "Владимир Путин, президент"
Само вметна
че усраинсите сериозно са потопили една пробита рибарска лодка на брега на Енисей край Дудинка вземайки я за танкер
Щетите са огромни, една наблизо плуваща сьомга Е увряла от смях
13:15 04.03.2026
27 Украйна е унищожила
13:18 04.03.2026
28 Украйна е унищожила
13:18 04.03.2026
29 Мишел
До коментар #4 от "Хахахаха":Украински безекипажен катер е подпалил руски газово в Черно море.
Няма взрив, което е добре: взрива на газа от газовоза е с еквивалент 1.4 мегатона /1 400 000 тона тротил.
Коментиран от #30
13:26 04.03.2026
30 Много ви
До коментар #29 от "Мишел":лъжат в пенсионерския клуб :)))
13:27 04.03.2026
31 Мишел
До коментар #12 от "Агресията на Американският ционизъм":Спътникови снимки на унищожения радар показват точно попадение в целта.
13:30 04.03.2026
32 "Украйна удари завод на 1300 км
13:30 04.03.2026
33 Хаменей се е скрил в бункер
13:32 04.03.2026
34 Светът се е разделил по принципа на
Едни са за агресорите други са защитаващите се
13:36 04.03.2026