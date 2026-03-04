Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия обвинява САЩ в използване на „въображаема“ заплаха от Иран

4 Март, 2026 12:38, обновена 4 Март, 2026 12:38 1 209 34

Снимка: БГНЕС
Русия обвини Съединените щати, че използват предполагаема заплаха от Иран като претекст за сваляне на конституционния ред на страната, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Говорителката на руското Министерство на външните работи, Мария Захарова, заяви, че призивите на Вашингтон към иранците да свалят своите лидери са „цинични и нечовешки“.

Според Захарова САЩ са използвали наскоро проведените преговори с Иран като прикритие, за да прикрият план за смяна на режима. Русия, която има договор за стратегическо партньорство с Техеран, и президентът Владимир Путин осъдиха „циничното убийство“ на върховния лидер аятолах Али Хаменеи, загинал в първия ден от конфликта, започнат от САЩ и Израел.

„Няма съмнение, че въображаемата иранска заплаха, за която се твърдеше години наред, е била само претекст за прилагането на дългогодишен план за насилствено сваляне на конституционния ред на суверенна държава, който Вашингтон и Тел Авив не харесват“, подчерта Захарова.

Без да споменава името на президента Доналд Тръмп, тя отбеляза неговия призив иранците да поемат властта от духовниците, като добави: „Още по-цинично и нечовешко е да се чуват такива призиви, докато Западът буквално изтръгва тези ръце от иранците.“


  • 1 Заместник аятолаха

    21 13 Отговор
    Путинеее, памаги!
    Нали имаме стратегически договор, мишле?

    12:39 04.03.2026

  • 2 Карго 200

    20 16 Отговор
    Мариченце Захарова,защо не си сипеш една водка и спокойно да проследиш неизбежното!?

    12:39 04.03.2026

  • 3 Маша

    15 8 Отговор
    Е Велика !!!

    А где кая ???!

    12:39 04.03.2026

  • 4 Хахахаха

    15 7 Отговор
    Факти закъснявате. Руски кораб с газ е гръмнал в Средиземно море!

    Коментиран от #18, #29

    12:40 04.03.2026

  • 5 ГаняПутинофила

    17 8 Отговор
    Тая помни като патица!
    Та нали путен правеше същите призиви за Украйна!

    Коментиран от #7

    12:41 04.03.2026

  • 6 Гост

    10 5 Отговор
    Има нос, като на смърфовете.

    12:42 04.03.2026

  • 7 Провинциалист от провинция Тракия

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "ГаняПутинофила":

    Я сега първо кажи кой е агресорът!

    Коментиран от #11

    12:44 04.03.2026

  • 8 Пача

    10 2 Отговор
    вра.

    12:44 04.03.2026

  • 9 Карго 200

    13 6 Отговор
    Копейките плазмиди много ги боли за Запорожие! Там русопитека става на лютеница.
    Руски! Що слачилася!?

    Коментиран от #21

    12:45 04.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    13 5 Отговор
    Русия xoчет ли Венецуелски сценарий, някой пита от бункера ? ☝️😁

    12:46 04.03.2026

  • 11 Боби

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    7 октомври 2023

    12:46 04.03.2026

  • 12 Агресията на Американският ционизъм

    7 12 Отговор
    Потвърдено окончателно – иранците сериозно са повредили РЛС (радиолокационната станция) от системата за предупреждение за ракетно нападение AN/FPS-132 в Катар (това е същата, която струва над милиард долара).

    Коментиран от #17, #31

    12:47 04.03.2026

  • 13 Отец Дионисий

    11 4 Отговор
    Изповядай се чадо мое.И вашият ред идва.

    12:48 04.03.2026

  • 14 Агресията на Американският ционизъм

    6 10 Отговор
    Ударено е пристанище Фуджейра в Емирствата - третият по големина център за зареждане с гориво (за кораби) в света и първият в Близкия изток.

    А Според NDTV World, Дубай губи около 1 милион долара всяка минута, в която летището не работи.

    12:48 04.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Григор

    9 9 Отговор
    "Русия обвинява САЩ в използване на „въображаема“ заплаха от Иран"
    Съвсем вярно! Специалисти от Международната агенция за контрол на ядрената енергия заявиха, че Иран не разполага и не разработва ядрено оръжие. Същото заявиха и от Китай. Нали помните какъв беше поводът за нахлуването на САЩ в Ирак и разправата със Садам Хюсеин. Казаха,че Ирак разработвал химическо оръжие. Химическо оръжие и така не беше намерено. Същият сценарий се използва и сега. Нямат капка въображение!

    12:52 04.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Агресията на Американският ционизъм":

    "...иранците сериозно са повредили...."

    Само вметна че украинците сериозно са потопили pyccкий танкер край бреговете на Либия, Африка, Средиземно море !!! С всеки изминат ден Русия става все по-малка политически, финансово и военно ☝️

    12:52 04.03.2026

  • 18 дядо Петър

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Ударен е от украински безпилотен катер край Малта. Ха-ха-ха-ха голям виц! Пак украински подвиг, който никой не е видял.

    12:54 04.03.2026

  • 19 Киркилез

    4 1 Отговор
    В Месопотамия бурката е била само за проситутките. Кемал Ататюрк е издал навремето си указ, с който бурките са задължителни за проститутките. Оттогава в Турция жените не крият лицата си.

    12:54 04.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Агресията на Американският ционизъм

    5 4 Отговор
    Израелски изтребител току-що беше свален в Лавасан, Иран.

    13:00 04.03.2026

  • 24 Агресията на Американският ционизъм

    5 5 Отговор
    Всички американски бази в региона са унищожени и Иран се чувства уверен.

    Със сигурност Китай и Русия предоставят на Иран сателитно разузнаване, което, обяснява редица значителни успехи на Техеран, включително удари по израелски цели и американски бази.

    Американският ционизъм е в паника!

    13:03 04.03.2026

  • 25 аха

    4 4 Отговор
    А русия намери химическото и ядрено оръжие на Украйна...

    13:07 04.03.2026

  • 26 "Владимир Путин, президент"

    3 1 Отговор
    Хи хи хи
    Само вметна
    че усраинсите сериозно са потопили една пробита рибарска лодка на брега на Енисей край Дудинка вземайки я за танкер
    Щетите са огромни, една наблизо плуваща сьомга Е увряла от смях

    13:15 04.03.2026

  • 27 Украйна е унищожила

    5 1 Отговор
    поредния руски танкер в Средиземно море. Очакват се подробности.

    13:18 04.03.2026

  • 28 Украйна е унищожила

    5 1 Отговор
    поредния руски танкер в Средиземно море. Очакват се подробности.

    13:18 04.03.2026

  • 29 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Украински безекипажен катер е подпалил руски газово в Черно море.
    Няма взрив, което е добре: взрива на газа от газовоза е с еквивалент 1.4 мегатона /1 400 000 тона тротил.

    Коментиран от #30

    13:26 04.03.2026

  • 30 Много ви

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    лъжат в пенсионерския клуб :)))

    13:27 04.03.2026

  • 31 Мишел

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Спътникови снимки на унищожения радар показват точно попадение в целта.

    13:30 04.03.2026

  • 32 "Украйна удари завод на 1300 км

    4 0 Отговор
    навътре в Русия. Руски източник говори за 5 поразени кораба в Новоросийск. Химически завод в Кирово-Чепецк (Кировска област на Руската федерация) е бил поразен на 4 март при украинска атака с дронове, достигнала на 1300 километра от границата навътре в руска територия. Твърди се, че нападението е осъществено с дронове АН-196 "Лютий"."

    13:30 04.03.2026

  • 33 Хаменей се е скрил в бункер

    2 1 Отговор
    И са разпространили лъжа че е убит за да не го търсят повече

    13:32 04.03.2026

  • 34 Светът се е разделил по принципа на

    1 0 Отговор
    Стокхолмския синдром
    Едни са за агресорите други са защитаващите се

    13:36 04.03.2026

