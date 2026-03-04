"Русия обвинява САЩ в използване на „въображаема“ заплаха от Иран"

Русия обвини Съединените щати, че използват предполагаема заплаха от Иран като претекст за сваляне на конституционния ред на страната, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Говорителката на руското Министерство на външните работи, Мария Захарова, заяви, че призивите на Вашингтон към иранците да свалят своите лидери са „цинични и нечовешки“.

Според Захарова САЩ са използвали наскоро проведените преговори с Иран като прикритие, за да прикрият план за смяна на режима. Русия, която има договор за стратегическо партньорство с Техеран, и президентът Владимир Путин осъдиха „циничното убийство“ на върховния лидер аятолах Али Хаменеи, загинал в първия ден от конфликта, започнат от САЩ и Израел.

„Няма съмнение, че въображаемата иранска заплаха, за която се твърдеше години наред, е била само претекст за прилагането на дългогодишен план за насилствено сваляне на конституционния ред на суверенна държава, който Вашингтон и Тел Авив не харесват“, подчерта Захарова.

Без да споменава името на президента Доналд Тръмп, тя отбеляза неговия призив иранците да поемат властта от духовниците, като добави: „Още по-цинично и нечовешко е да се чуват такива призиви, докато Западът буквално изтръгва тези ръце от иранците.“