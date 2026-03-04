Два стандартни трика със светлините на колата, за които обаче някои дори не подозират

Извиняваме се предварително на „старите кучета“, които познават автомобилите си до последния болт и вероятно ползват тези хитрости от години. Тази информация обаче е насочена към онези от вас, които тепърва откриват детайлите в инженерната мисъл или просто досега са смятали тези особености за странна прищявка на електрониката. Ако все пак сте от хората, за които това е новост – пригответе се, защото следващият трик може да ви спести доста чудене пред блока.

Случвало ли ви се е да оставите колата си пред блока и съседът да ви звънне разтревожен: „Ей, единият ти стоп и предният ти габарит светят, ще ти падне акумулаторът!“? Ти излизаш, проверяваш – наистина, само лявата (или само дясната) страна на колата свети дискретно. Първата мисъл е: „Отиде електрониката!“.

Спокойно, няма нужда от пътна помощ. Това е Parkleuchten – функция, родена по тесните и тъмни европейски улички, която е задължителна в германски коли от десетилетия.

Как работи този „европейски стандарт“?

Идеята е проста: когато паркирате на тясно, неосветено място, вие искате колата ви да бъде видима за преминаващите, но не искате да изтощавате акумулатора с всички включени светлини и табло. Повечето хора включват тази функция случайно. А ако не знаете, ето как става нарочно:

Изключвате двигателя и вадите ключа. Натискате лостчето за мигачите докрай нагоре (за дясната страна) или надолу (за лявата). Така колата ще остави включени само външните габарити от страната, която е към пътя.

Защо това е гениално?

Консумацията на енергия е минимална – съвременните коли използват LED или специално ограничени вериги, които могат да светят цяла нощ, без да застрашат стартирането на сутринта. Така колата ви е в безопасност от невнимателни шофьори, без да свети като коледна елха.

При по-старите „Мечоци“ (W124, W210 и т.н.) тази функция не е на лостчето за мигачите, а е интегрирана в самия ключ за светлините. Ако го завъртите наляво от позиция „0“, ще видите две позиции с малки картинки на паркинг светлини – съответно за лява и дясна страна.

Има и още един трик, свързан със светлините, който се явява екстра в доста от по-новите автомобили

Става дума за функцията „Follow Me Home“. Ако след като изгасите двигателя, дръпнете лостчето за дългите светлини към себе си (сякаш премигвате), фаровете ще светнат за точно 30 или 60 секунди, за да ви осветят пътя до входната врата. След това ще изгаснат сами. Невероятно удобно, ако живеете в къща или паркирате в тъмен гараж.