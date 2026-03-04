Най-наточената Impreza е пред завръщане

Дългото и мъчително чакане на истински наследник на Subaru STI показва първите реални признаци, че ще приключи. Макар Subaru да разби сърцата на феновете през 2022 година, като обяви, че WRX от поколението VB няма да получи традиционна версия STI, автосалонът в Токио (TAS) през 2026 г.одинапослужи като напомняне, че дивизията „Subaru Tecnica International“ е всичко друго, но не и в състояние на летаргия. Subaru представи WRX STI Sport♯ (Sharp) Prototype, еволюция с ръчна скоростна кутия, модел фокусиран върху производителността, който подозрително прилича на серийна кола, готова за производство.

Генералният мениджър на Subaru Австралия, Скот Лорънс наскоро засили тези подозрения, като заяви пред Drive, че марката следи отблизо „гласовите отзиви” на най-верните си последователи. „Темпото на новини и дейности от STI публично се ускорява”, отбеляза Лорънс, посочвайки поредицата от концепции като доказателство, че флагманът с висока производителност отново е проект с висок приоритет зад затворени врати.

Прототипът WRX STI Sport♯ представлява значителна промяна в стратегията на Subaru за японския пазар, където досега настоящият WRX S4 беше ограничен до CVT. Прототипът е оборудван с познатия 2,4-литров турбокомпресор FA24 boxer, но в комбинация с подсилена шестстепенна ръчна скоростна кутия. Означението „Sharp“ включва електронно контролирани амортисьори ZF, 19-цолови ковани алуминиеви джанти с гуми Bridgestone Potenza S007 и златисти спирачни апарати Brembo – умишлено позоваване на златната ера на STI.

Въпреки че колата изглежда готова за производство, Subaru първоначално я е категоризирала като „ограничена серия за японския пазар“, която ще се появи през пролетта на 2026 година, оставяйки феновете в САЩ и Европа да чакат за глобална хомологация.

Производството на „пълноценен” STI зависи от търсенето на клиентите. С пускането на ограничено производство на WRX STI Sport♯ Prototype този месец в Япония, изглежда, че марката използва модела като окончателен прототип за глобално възраждане. Ако ограничената серия се изчерпи веднага – както се случи с 500-те бройки S209 преди години – бизнес моделът за WRX STI 2027 става неоспорим.