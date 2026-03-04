Новини
Спорт »
Световен футбол »
Директор на Барселона: С това отношение можем да мечтаем за велики неща

Директор на Барселона: С това отношение можем да мечтаем за велики неща

4 Март, 2026 12:15 636 1

  • деко-
  • футбол-
  • барселона-
  • атлетико мадрид-
  • купата на краля

Имахме нужда от подкрепата на феновете и я получихме

Директор на Барселона: С това отношение можем да мечтаем за велики неща - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на Барселона Деко коментира отпадането на каталунците от Атлетико Мадрид на полуфинала за Купата на краля. Въпреки победата с 3:0 каталунците бяха елиминирани от турнира, губейки с общ резултат 3:4 заради поражение с 0:4 в първия мач.

„Имахме нужда от подкрепата на феновете и я получихме. Отборът изигра фантастичен мач, имахме своите шансове. Но заличаването на пасив от четири попадения беше трудно, знаехме го. Затова се оплаках от отменения гол на Кубарси в първия мач“, заяви Деко.

Шефът на каталунците подчерта, че съставът на Ханзи Флик продължава да се бори за всеки трофей и няма намерение да се отказва. На “блаугранас” има останаха само Ла Лига и Шампионската лига.

„Показахме, че се борим за всяка купа. Не можем да печелим всеки мач, но с това отношение можем да мечтаем за велики неща. Сега трябва да се възстановим и да оценим ситуацията с контузиите. Показахме, че всеки играч, който влиза от пейката, е готов да допринесе. Похвално е, че доминирахме в мача“, добави той.

Реал Сосиедад и Атлетик Билбао ще се изправят един срещу друг във втория мач от полуфинала за Купата на краля. Първият мач завърши 1:0 в полза на фуболистите от Сан Себастиан, припомня БТА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Барса няма шансове за ШЛ. Трябва много благоприятно да се стекат нещата. Арсенал и Байерн не са в същата форма като от преди, но хванат ли ги вероятно ще е разгром при тяхната защита. ПСЖ не са същите и много глупаво пуснаха Донарума.

    13:16 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове