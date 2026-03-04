Директор на Барселона: С това отношение можем да мечтаем за велики неща

Спортният директор на Барселона Деко коментира отпадането на каталунците от Атлетико Мадрид на полуфинала за Купата на краля. Въпреки победата с 3:0 каталунците бяха елиминирани от турнира, губейки с общ резултат 3:4 заради поражение с 0:4 в първия мач.

„Имахме нужда от подкрепата на феновете и я получихме. Отборът изигра фантастичен мач, имахме своите шансове. Но заличаването на пасив от четири попадения беше трудно, знаехме го. Затова се оплаках от отменения гол на Кубарси в първия мач“, заяви Деко.

Шефът на каталунците подчерта, че съставът на Ханзи Флик продължава да се бори за всеки трофей и няма намерение да се отказва. На “блаугранас” има останаха само Ла Лига и Шампионската лига.

„Показахме, че се борим за всяка купа. Не можем да печелим всеки мач, но с това отношение можем да мечтаем за велики неща. Сега трябва да се възстановим и да оценим ситуацията с контузиите. Показахме, че всеки играч, който влиза от пейката, е готов да допринесе. Похвално е, че доминирахме в мача“, добави той.

Реал Сосиедад и Атлетик Билбао ще се изправят един срещу друг във втория мач от полуфинала за Купата на краля. Първият мач завърши 1:0 в полза на фуболистите от Сан Себастиан, припомня БТА.