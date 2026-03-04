Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гюров: Има достатъчни запаси от горива и в държавния резерв. Българите няма да плащат цената на изкуствена паника

4 Март, 2026 12:42 618 22

Получаваме нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия в Близкия изток. Няма прекъснати доставки към страната ни, коментира още премиерът

Гюров: Има достатъчни запаси от горива и в държавния резерв. Българите няма да плащат цената на изкуствена паника - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България разполага с достатъчно петрол. Получаваме нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия в Близкия изток. Няма прекъснати доставки към страната ни. Има достатъчни запаси от горива и в държавния резерв. Собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и пазарът е спокоен. Това заяви в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда премиерът Андрей Гюров, цитиран от Нова телевизия.
Премиерът беше категоричен, че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта и преди цените на световните пазари да започнат да се повишават. "За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо", изтъкна Гюров.

Той обясни, че евентуално прибързано покачване на цените на горивата няма да бъде резултат от физически недостиг или промени на световните пазари, а от непазарно поведение. "Затова нека бъдем ясни - българските граждани няма да плащат цената на политически внушения и изкуствена паника. Вече сме виждали как страхът може да създаде криза там, където тя не съществува - помним как една партийна младежка организация си снима колите на бензиностанция и пазарът реагира не на реалността, а на внушения. Очакваме от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба на малцина за сметка на всички българи", заяви Гюров.


Той каза още, че първата група български граждани, евакуирани от Близкия изток, вече са на път към вкъщи. Самолет с наши сънародници се очаква да кацне по-късно днес на летището във Варна. По този повод премиерът изказа благодарност към министрите на външните работи, на транспорта и на туризма, както и на техните екипи, работили по осигуряване на безопасното завръщане на сънародниците ни.


  • 1 Хаха

    6 17 Отговор
    Премиер на място, а не като сламения човек с водопада.

    12:44 04.03.2026

  • 2 спокойно

    16 3 Отговор
    има за месец два а после се хванете за палците

    12:47 04.03.2026

  • 3 604

    20 3 Отговор
    Помнете го тоя пудел...избори идват и всичко е овладяно от петроханската секта..и какви дрънкъ ..суляв ти и на цените с дупе ли ще ги спираш..не щаст ник!

    12:47 04.03.2026

  • 4 Сталин

    21 3 Отговор
    Хайдуци,некадърници и негодници ,след 3 месеца всичко спира в България няма да има и капка бензин останал,и ще папате папура на Путин да ви пусне малко нефт да не пукнете от глад

    Коментиран от #18

    12:47 04.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ели Енчева

    15 2 Отговор
    Българите ще плащат високите цени на храните ,дадени в евро! За месец цените излетяха в небесата.

    12:48 04.03.2026

  • 7 Аятолах в хамак

    14 2 Отговор
    Изкуствена паника? Гюро няма глава

    12:50 04.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цветко

    12 1 Отговор
    Все се чудя защо пред всеки има лаптоп?Каква роля изпълняват?Моля някой знаещ да помогне.

    12:52 04.03.2026

  • 11 Лост

    13 2 Отговор
    Не само Гюров,а и всички останали които кажат нещо и не се случи така трябва публично да отнасят по 10 тояги на голо на стадион "Васил Левски".Да си знаят и другите след това.

    12:52 04.03.2026

  • 12 Радев,

    5 2 Отговор
    чу ли бе!

    12:55 04.03.2026

  • 13 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    До тука служебния Гюров ясно показва, че е по противен и от Главчев и от Хаяши.

    Коментиран от #20

    13:00 04.03.2026

  • 14 Оня с коня

    3 6 Отговор
    БГ е оставала без Гориво ЕДИНСТВЕНО при управлението на Т.Живков,когато Месечната "дажба" бе 40л на месец.Естествено пред Бензостанциите се чака с Часове,а спирането на тока през 2 часа-башка и всичко това- под Мъдрото ръководство на БКП.Ако СЕГА бяхме под "Руско" не само че нямаше да има Гориво ИЗОБЩО по Бензостанциите щото и в Русия няма,но нямаше да има и кой да зарежда,понеже Мъжете ни щяха да бъдат мобилизирани и пратени да се бият на страната на Матушката в Украйна

    13:03 04.03.2026

  • 15 36 години практика показват,

    3 2 Отговор
    че винаги реалността е на обратно от това, дето ви каканижат разни Гяуровци и Кюмюрови от правителствата. Послден пример - забогатяхме с еврото.

    13:04 04.03.2026

  • 16 Няма паника сред разумните хора

    1 2 Отговор
    Такава всяват копейкаджиите Радев и Костадинов сред неграмотното население и комшийските си баби.

    13:04 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Костя пак те е преметнал

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Няма такъв филм. Продължавай да пълниш памперса, щом ти доставя удоволствие.

    13:07 04.03.2026

  • 19 Гюров бачка,

    1 2 Отговор
    вместо да си губи времето за лицеви опори на кавьорчето в Кремъл.

    13:09 04.03.2026

  • 20 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Павел Пенев":

    не е паникьосана копейка ли

    13:11 04.03.2026

  • 21 Добре че скоро се махаш

    3 1 Отговор
    Че и ти се оказа голем послушко петрохански хижарин

    13:14 04.03.2026

  • 22 Отново лъжа

    1 0 Отговор
    Ние вече я плащаме,всеки ден цените на горивата са нагоре.И КВО ПРАИМ СЕГА

    13:47 04.03.2026

