Гюров: Има достатъчни запаси от горива и в държавния резерв. Българите няма да плащат цената на изкуствена паника

България разполага с достатъчно петрол. Получаваме нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия в Близкия изток. Няма прекъснати доставки към страната ни. Има достатъчни запаси от горива и в държавния резерв. Собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и пазарът е спокоен. Това заяви в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда премиерът Андрей Гюров, цитиран от Нова телевизия.

Премиерът беше категоричен, че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта и преди цените на световните пазари да започнат да се повишават. "За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо", изтъкна Гюров.

Той обясни, че евентуално прибързано покачване на цените на горивата няма да бъде резултат от физически недостиг или промени на световните пазари, а от непазарно поведение. "Затова нека бъдем ясни - българските граждани няма да плащат цената на политически внушения и изкуствена паника. Вече сме виждали как страхът може да създаде криза там, където тя не съществува - помним как една партийна младежка организация си снима колите на бензиностанция и пазарът реагира не на реалността, а на внушения. Очакваме от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба на малцина за сметка на всички българи", заяви Гюров.



Той каза още, че първата група български граждани, евакуирани от Близкия изток, вече са на път към вкъщи. Самолет с наши сънародници се очаква да кацне по-късно днес на летището във Варна. По този повод премиерът изказа благодарност към министрите на външните работи, на транспорта и на туризма, както и на техните екипи, работили по осигуряване на безопасното завръщане на сънародниците ни.