За четири дни война: 2000 цели в Иран са поразени

2000 поразени цели и 17 потопени военни кораба - това е равносметката на САЩ четири дни след началото на войната с Иран. Адмирал Брад Купър, който ръководи централното американско командване в Близкия изток, потвърди, че целта е да бъде потопен целият ирански военноморски флот. Това означава, че конфликтът ще продължи докато "няма нито един ирански кораб" в Персийския залив.
Най-много американски войски от войната в Ирак насам
САЩ са концентрирали 50 хиляди войници, 200 изтребителя, два самолетоносоча и множество бомбардировачи в региона, допълни Купър. Тяхната цел ще е не само да продължат атаките срещу иранската военна и ядрена инфраструктура, но и да гарантират сигурността на енергийните доставки региона, както се разбира от пост на американския президент Доналд Тръмп в Truth Social. "Американският флот ще ескортира петролни танкери през Ормузкия проток, ако е необходимо", написа той. Иран контролира ключовата артерия, която свързва Персийска залив с Арабско море и през която преминава около 20% от световната търговия на газ и петрол.
Израелската армия също обяви, че е нанесла нови удари по Иран и по Ливан, където е разположена проиранската милиция Хизбула. Засегнати са десетки военни цели в Техеран включително щаба на Басидж - паравоенна сила, свързана с иранската Революционна гвардия - както и ракетни пускови площадки и отбранителни системи, съобщиха от Израелските отбранителни сили.
Великобритания и Франция изпратиха кораби в Кипър
Иран отговори с поредни удари срещу американските бази в региона, като една от засегнатите цели е "Ал Удейд" - най-голямата база на САЩ в Близкия изток в Катар. Доха потвърди, че при удара няма жертви. До момента Иран е изстрелял около 500 балистични ракети и над 2000 дрона. Израелската армия смята, че към началото на войната Ислямската република е разполагала с около 2500 балистични ракети.
Междувременно след като ирански дрон удари британската военна база "Акротири" в Кипър, Великобритания и Франция реагираха и изпратиха кораби и тежка военна техника към островната държава. Лондон изпрати военния кораб HMS Dragon, а Париж - самолетоносача "Шарл де Гол".
Синът на Хаменей ще е новият върховен водач?
Иран, който обяви официално, че отказва да води преговори, се подготвя за погребението на върховния водач Али Хаменей. Висшите духовници, които трябва да изберат неговия наследник, вече провеждат срещи, като за момента синът на Хаменей - Моджтаба - изглежда като фаворит.
Израел обачер предупреди, че той също ще бъде цел. Според министъра на отбраната Израел Кац всеки наследник, който продължи "плана за унищожаване на Израел, застрашава Съединените щати и потиска иранския народ", ще бъде "цел за елиминиране".
