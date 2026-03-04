Новини
Любо Пенев с емоционално послание: Лечението ще е дълго и имам нужда от вашата помощ!

4 Март, 2026 11:59 338 1

Испанското издание Marca публикува материал, от който става ясно, че лечението ще бъде дълго и скъпо, призовавайки за подкрепа към родния специалист

Любо Пенев с емоционално послание: Лечението ще е дълго и имам нужда от вашата помощ! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболната легенда Любо Пенев, който се бори с тежка болест (рак на бъбрека), изпрати трогателно благодарствено послание от България, но с нотка на загриженост.

Испанското издание Marca публикува материал, от който става ясно, че лечението ще бъде дълго и скъпо, призовавайки за подкрепа към родния специалист.

Президентът на Асоциацията на футболистите на Валенсия Фернандо Хинер разкри подробности за случващото се с Любо Пенев. Двамата споделяха съблекалнята на тима дълго време.

Бившият играч на Валенсия и Атлетико Мадрид се възстановява след преминат изключително скъпоструващ курс на лечение в Германия. За тежкото заболяване стана ясно в началото на декември миналата година, когато съпругата на Пенев, отправи емоционален призив във Facebook: „Той се бори за живота си. Любослав Пенев ни даде победи, гордост и сила - сега ние трябва да му дадем надежда. Моля, застанете един до друг и подайте ръка на човек, който никога не е спирал да дава за България.“

Този призив даде началото на вълна от подкрепа, като различни асоциации на бивши играчи, както и инициативи на клубове като Атлетико и Валенсия, започнаха да събират средства.

Лечението, според различни източници, варира между 150 000 и 300 000 евро. След първата фаза на лечение в специализирана клиника в Германия, през януари Пенев се завърна в България с медицински самолет, чиито разходи бяха поети от Валтер Папазки, който е собственик на ЦСКА, пише още изданието.

В понеделник телефонът на Фернандо Хинер иззвънял и на екрана се появи дългоочаквано име – Любо Пенев.

„Когато видях номера и името му... Беше вълнуващо“, разказа пред програмата „Ла Банда“ президентът на асоциацията на ветераните на Валенсия, която е сред основните организатори на кампанията за набиране на средства.

Хинер, почти развълнуван, разказа за емоционалния разговор, в който Пенев е изразил огромната си благодарност.

„Чух го да говори. Благодари ми много. Каза ми го десет пъти“, сподели Хинер.

След това той възпроизведе и самото послание на Пенев: „Благодаря за подкрепата, която ми оказваш. Благодаря за това, което правиш. Благодаря, защото се намирам в тази деликатна ситуация. Ще бъде трудно. Лечението ще бъде дълго и продължавам да имам нужда от вашата помощ.“

Хинер описа гласа на Пенев като „дрезгав, измъчен“, но подчерта, че „е надъхан да живее“.

„Първата интервенция, която му направиха, изглежда върви добре. И разговорът с него е това, което най-много ме мотивира да продължа“, допълни Хинер.

Любо Пенев е обяснил, че лечението е в ход и ще продължи още дълго, което означава, че ще има нужда от повече помощ.

„Той е надъхан, знаейки, че има сериозно заболяване. Надъхан е да живее. Той знае какво има. И затова е много благодарен. Но също така знае, че продължава да има нужда от помощ. Това са много дълги, много скъпи лечения, и ние сме тук от първата минута, както Атлетико Мадрид, така и ние, за да му помогнем с каквото можем“, завърши Фернандо Хинер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    ТОЯ ПЪК Е ИЗЯЛ ТОЛКОВА КЕБАПЧЕТА И КОКАИН
    ЧЕ АКО БЕШЕ СПЕСТИЛ 10% ЩЕШЕ ДА ИМА 1 МИЛИОН ЕВРО И НАГОРЕ

