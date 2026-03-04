Новини
Сачева: Нямаме никакво доверие на премиера, действа еднолично

4 Март, 2026 13:36 458 19

  • деница сачева-
  • премиер-
  • доверие-
  • правителство

Имаше сериозен фалстарт с организацията на честни избори с номинацията на господин Цицелков. После бяха сменени всички областни управители с откровени симпатизанти на ПП-ДБ, като същото се случва и с шефовете на областните дирекции на МВР

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изключително сме обезпокоени от начина, по който служебното правителство се държи по отношение на неглижирането на Народното събрание с отказа му да участва в изслушвания и в парламентарен контрол. Това заяви пред медии депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Тя посочи, че ситуацията в Близкия изток изисква сътрудничество между отделните институции, но „действията на служебното правителство не им дава възможност да се чувстват спокойни, ако всички решения се взимат еднолично от господин Гюров“.

Сачева апелира президентът Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност, на който да бъдат поканени всички парламентарни групи.

След това Сачева отново подчерта, че от ГЕРБ нямат никакво доверие на служебния кабинет, определяйки го като за „служебно ползване от ПП-ДБ и господин Радев“.

Имаше сериозен фалстарт с организацията на честни избори с номинацията на господин Цицелков. После бяха сменени всички областни управители с откровени симпатизанти на ПП-ДБ, като същото се случва и с шефовете на областните дирекции на МВР, само че там всички назначения са на Пламен Узунов и господин Копринков, коментира тя.

Според нея са се натрупали много въпроси към служебното правителство, на които дължат отговори.

Впоследствие Сачева се коригира и каза, че единственият министър от служебното правителство, към който подхождат с доверие, е този на отбраната Запрян Запрянов, който беше и в кабинета „Желязков“ от квотата на ГЕРБ.

„Но това не означава, че това променя отношението ни към правителството и премиера, който действа еднолично“, уточни Деница Сачева.


  • 1 шарлатан

    7 1 Отговор
    като вас от дпс-гроб

    Коментиран от #5

    13:39 04.03.2026

  • 2 Ужас!

    9 1 Отговор
    Тази дебела и Мазна женица какво ли дебело черво има?! Пенсионерите живеят с 300 евро на месец, а тя си тъпче шкембака с 20 хиляди евра на месец.

    13:39 04.03.2026

  • 3 цццц

    1 2 Отговор
    Сваляйте ги че работите не са добре

    13:42 04.03.2026

  • 4 Еднакво отдалечен

    1 1 Отговор
    Еднакво е приближен къ пптата и Румбата

    13:43 04.03.2026

  • 5 Потресаващо!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "шарлатан":

    Гербаво-пеевските крадци скимтят като настъпани псета. Скоро ще бъдат вкарани в затвора начело с простата и крадлива Тиква Борисов.

    13:43 04.03.2026

  • 6 ъгъл

    1 0 Отговор
    Имайте доверие на вторемера,водомера или на електромера! Действат еднолично.

    13:43 04.03.2026

  • 7 какво хапче взема мъжа ти

    4 1 Отговор
    за да легне вечер при теб ?

    13:44 04.03.2026

  • 8 НАденица НОсачева

    2 0 Отговор
    Имам доверие само на Лама Борисов и арее бегов

    13:44 04.03.2026

  • 9 Дориана

    3 2 Отговор
    Всички областни управители бяха сменени и от Главчев. Да не преекспонира събитията, защото точно ГЕРБ/ СДС се натискаха България да влезе в НАТО и Борисов се хвалеше с това . Сега пищят , че имало заплаха за България. Отново в типичния техен стил създават умишлено паника сред обществото, чрез насаждане на страх. Трябва да има смени в МВР и във всички завладени от Борисов и Пеевски институции. Само така корупцията и мафията ще бъдат спрени.

    13:45 04.03.2026

  • 10 Всички

    2 1 Отговор
    Либералидиоти в урановите мини

    13:45 04.03.2026

  • 11 Джилязков

    4 0 Отговор
    с кой се консултира когато се скри и подписа с Тръмп неАГРЕСОРА , при условие че правителството беше в оставка ?

    13:47 04.03.2026

  • 12 Мазнатрътка

    3 0 Отговор
    Не я показвайте тази по време на пости.

    13:47 04.03.2026

  • 13 Хмм

    4 0 Отговор
    щото Даниел Митов редовно се явяваше в НС

    13:47 04.03.2026

  • 14 Криминалната

    4 0 Отговор
    шайка и двуличната ламя нямали били никакво доверие към Премиера моля , ти се ? А на вас ? Точно НИКОЙ !!!

    13:49 04.03.2026

  • 15 сатърова действа еднолично

    3 0 Отговор
    без да се допитва до тиквата

    13:49 04.03.2026

  • 16 Цитат

    0 0 Отговор
    Такива тъпанари има само в България, които се страхуват да назоват името на своя освободител Русия от петвековно турско робство, но издигат паметник на палачите, които бомбардираха София.
    Такива тъпанари се докопаха до управлението на държавата, скандирайки "Тук не е Москва!" и "Слава Украина!". Такива тъпанари плащаха милиарди за помощи на Украйна, докато българския народ бе обявяван за най-бедния в ЕС.Никъде нЕма такива загубеняци! Никъде! Никъде нЕма такива загубеняци, които да се радват, че ги управляват описаните загубеняци!

    Коментиран от #19

    13:50 04.03.2026

  • 17 Трол

    1 0 Отговор
    Г-н Борисов никога не действаше еднолично, винаги се консултираше.

    13:50 04.03.2026

  • 18 Нафърфорий

    1 0 Отговор
    И като свика президентката консултативния съвет, Сачева, Бойко, Дебелян и Копейката ще решат проблема и ще спрат войните по света.

    13:50 04.03.2026

  • 19 Никъде нЕма такива загубеняци

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цитат":

    избирали тикви да ги командват

    13:52 04.03.2026

