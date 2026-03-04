Сачева: Нямаме никакво доверие на премиера, действа еднолично

Изключително сме обезпокоени от начина, по който служебното правителство се държи по отношение на неглижирането на Народното събрание с отказа му да участва в изслушвания и в парламентарен контрол. Това заяви пред медии депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.
Тя посочи, че ситуацията в Близкия изток изисква сътрудничество между отделните институции, но „действията на служебното правителство не им дава възможност да се чувстват спокойни, ако всички решения се взимат еднолично от господин Гюров“.
Сачева апелира президентът Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност, на който да бъдат поканени всички парламентарни групи.
След това Сачева отново подчерта, че от ГЕРБ нямат никакво доверие на служебния кабинет, определяйки го като за „служебно ползване от ПП-ДБ и господин Радев“.
Имаше сериозен фалстарт с организацията на честни избори с номинацията на господин Цицелков. После бяха сменени всички областни управители с откровени симпатизанти на ПП-ДБ, като същото се случва и с шефовете на областните дирекции на МВР, само че там всички назначения са на Пламен Узунов и господин Копринков, коментира тя.
Според нея са се натрупали много въпроси към служебното правителство, на които дължат отговори.
Впоследствие Сачева се коригира и каза, че единственият министър от служебното правителство, към който подхождат с доверие, е този на отбраната Запрян Запрянов, който беше и в кабинета „Желязков“ от квотата на ГЕРБ.
„Но това не означава, че това променя отношението ни към правителството и премиера, който действа еднолично“, уточни Деница Сачева.
