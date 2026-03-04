Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Президентът на САЩ за участието на Иран на световното: Не ми пука за тази победена страна

Президентът на САЩ за участието на Иран на световното: Не ми пука за тази победена страна

4 Март, 2026 13:31 663 17

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • футбол-
  • фифа-
  • световно първенство

Коментарите на американския държавен глава идват на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, който от своя страна отвърна срещу съюзнически на Щатите държави в Персийския залив

Президентът на САЩ за участието на Иран на световното: Не ми пука за тази победена страна - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отсече, че не му пука дали Иран ще участва в Световното първенство през лятото.

Коментарите на американския държавен глава идват на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, който от своя страна отвърна срещу съюзнически на Щатите държави в Персийския залив.

САЩ са съорганизатори на Световното първенство по футбол, което ще се проведе между 11 юни и 19 юли, заедно с Канада и Мексико.

„Не ми пука особено. Според мен, Иран вече е победена страна. Иранците карат на изпарения“, каза Тръмп пред Politic.

Иран се класира за четвърто поредно Световно първенство, където ще започне участието си срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, преди последния си мач от груповата фаза срещу Египет в Сиатъл.

Страната не се оттегли от квалификациите миналото лято, когато САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения в страната.

Картината днес обаче изглежда различна след новата атака срещу Техеран. Шефът на иранската футболна федерация Мехди Тадж вече постави под съмнение участието на националния отбор на Мондиала.

„Мисля, че може да не заминем. Все пак ръководителите на държавата ще решат“, заяви Тадж.

От своя страна генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом заяви в събота: „Нашата цел е да имаме безопасно Световно първенство с всички участници", оставяйки отворена вратата за всички сценарий.


Оценка 1.4 от 9 гласа.
  • 1 Тръмп съм

    12 3 Отговор
    Рижок откачен

    13:32 04.03.2026

  • 2 Правилно

    3 9 Отговор
    Аятоласите се заиграваха с лондонсити..
    Като Асад..
    Нито с Русия, нито с Тръмп..
    Жертват и народа си..
    Подкрепа за Тръмп

    13:33 04.03.2026

  • 3 Изведнъж всички глобални чихуахуа Тръмп.

    2 2 Отговор
    Значи е прав..
    Удобно им беше да сеят войни там..
    Идеи Тръмп, те от друго не разбират

    13:34 04.03.2026

  • 4 Сталин

    8 4 Отговор
    От другия месец нашите негодници ще се редят на опашка и ще се влачат по корем пред Митрофанова и ще и целуват дебелия з@дник да се обади на Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    13:37 04.03.2026

  • 5 доню сделката

    8 3 Отговор
    само радара ви в кувейт струваше над 1 млрд гущера но персите го запалиха

    13:38 04.03.2026

  • 6 маке

    11 3 Отговор
    Ама тоя май верно си е луд, рибата в морето, той сложил тигана..Това да не ти е Венецуела, този петрол няма да го пипнеш

    13:38 04.03.2026

  • 7 Тези 5 седмици са много

    4 5 Отговор
    Те вече нямат ПВО
    И ги бомбят 24/7
    Сигурно другата седмица ше развяват белият байряк

    13:40 04.03.2026

  • 8 Сталин

    6 3 Отговор
    Бай Дъмбо е пред импийчмант , задействана е клауза 25 за невъзможност на държавния глава да изпълнява функциите по управление на държавата

    13:40 04.03.2026

  • 9 Любопитен

    4 4 Отговор
    А бе тоя цял живот личеше че не е добре, ама напоследък започнаха да му удрят буталата в главата

    13:40 04.03.2026

  • 10 Пуся кгдя е??

    2 5 Отговор
    Ами в бункера съм по нужда после ще зв да видя как е колегата иран

    13:41 04.03.2026

  • 11 Иван 1

    3 1 Отговор
    Тъпанар номер 1,слез на земята.

    13:41 04.03.2026

  • 12 Рев Купей Рев Купей

    2 6 Отговор
    Ревете Ревете и като Иран Умрете
    Гадна руска измет

    13:41 04.03.2026

  • 13 А доказаният Педофил Путин

    1 5 Отговор
    Що не помага на Хората дето го въуражиха и гледаха като бебе

    13:42 04.03.2026

  • 14 Путин : с такъв съюзник като мен

    2 1 Отговор
    Всеки може да се чувства спокоен

    13:43 04.03.2026

  • 15 Браво, Тръмп

    1 4 Отговор
    Счупи този гордиев възел..
    Да им се и загубените аятоласи..
    Като поставиха народа си да им изкупува религиозните посулати- да изкупували с мъка..?
    Айдеее,бой по аятоласите
    Да пищи лондонсити

    13:43 04.03.2026

  • 16 КарА-варА и...

    0 0 Отговор
    Тръмпоча не се изказва политкоректно. Нали е само срещу аятоласите , а не срещу иранския народ? КарА-варА и си изпусна расисткия нрав.

    13:51 04.03.2026

  • 17 Софиянец

    1 0 Отговор
    Ненормалник 1 Натаняху и Ненормалник 2 Тръмпаку

    13:53 04.03.2026

