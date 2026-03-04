Президентът на САЩ за участието на Иран на световното: Не ми пука за тази победена страна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отсече, че не му пука дали Иран ще участва в Световното първенство през лятото.
Коментарите на американския държавен глава идват на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, който от своя страна отвърна срещу съюзнически на Щатите държави в Персийския залив.
САЩ са съорганизатори на Световното първенство по футбол, което ще се проведе между 11 юни и 19 юли, заедно с Канада и Мексико.
„Не ми пука особено. Според мен, Иран вече е победена страна. Иранците карат на изпарения“, каза Тръмп пред Politic.
Иран се класира за четвърто поредно Световно първенство, където ще започне участието си срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, преди последния си мач от груповата фаза срещу Египет в Сиатъл.
Страната не се оттегли от квалификациите миналото лято, когато САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения в страната.
Картината днес обаче изглежда различна след новата атака срещу Техеран. Шефът на иранската футболна федерация Мехди Тадж вече постави под съмнение участието на националния отбор на Мондиала.
„Мисля, че може да не заминем. Все пак ръководителите на държавата ще решат“, заяви Тадж.
От своя страна генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом заяви в събота: „Нашата цел е да имаме безопасно Световно първенство с всички участници", оставяйки отворена вратата за всички сценарий.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп съм
13:32 04.03.2026
2 Правилно
Като Асад..
Нито с Русия, нито с Тръмп..
Жертват и народа си..
Подкрепа за Тръмп
13:33 04.03.2026
3 Изведнъж всички глобални чихуахуа Тръмп.
Удобно им беше да сеят войни там..
Идеи Тръмп, те от друго не разбират
13:34 04.03.2026
4 Сталин
13:37 04.03.2026
5 доню сделката
13:38 04.03.2026
6 маке
13:38 04.03.2026
7 Тези 5 седмици са много
И ги бомбят 24/7
Сигурно другата седмица ше развяват белият байряк
13:40 04.03.2026
8 Сталин
13:40 04.03.2026
9 Любопитен
13:40 04.03.2026
10 Пуся кгдя е??
13:41 04.03.2026
11 Иван 1
13:41 04.03.2026
12 Рев Купей Рев Купей
Гадна руска измет
13:41 04.03.2026
13 А доказаният Педофил Путин
13:42 04.03.2026
14 Путин : с такъв съюзник като мен
13:43 04.03.2026
15 Браво, Тръмп
Да им се и загубените аятоласи..
Като поставиха народа си да им изкупува религиозните посулати- да изкупували с мъка..?
Айдеее,бой по аятоласите
Да пищи лондонсити
13:43 04.03.2026
16 КарА-варА и...
13:51 04.03.2026
17 Софиянец
13:53 04.03.2026