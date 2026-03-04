Президентът на САЩ за участието на Иран на световното: Не ми пука за тази победена страна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отсече, че не му пука дали Иран ще участва в Световното първенство през лятото.

Коментарите на американския държавен глава идват на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, който от своя страна отвърна срещу съюзнически на Щатите държави в Персийския залив.

САЩ са съорганизатори на Световното първенство по футбол, което ще се проведе между 11 юни и 19 юли, заедно с Канада и Мексико.

„Не ми пука особено. Според мен, Иран вече е победена страна. Иранците карат на изпарения“, каза Тръмп пред Politic.

Иран се класира за четвърто поредно Световно първенство, където ще започне участието си срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, преди последния си мач от груповата фаза срещу Египет в Сиатъл.

Страната не се оттегли от квалификациите миналото лято, когато САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения в страната.

Картината днес обаче изглежда различна след новата атака срещу Техеран. Шефът на иранската футболна федерация Мехди Тадж вече постави под съмнение участието на националния отбор на Мондиала.

„Мисля, че може да не заминем. Все пак ръководителите на държавата ще решат“, заяви Тадж.

От своя страна генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом заяви в събота: „Нашата цел е да имаме безопасно Световно първенство с всички участници", оставяйки отворена вратата за всички сценарий.