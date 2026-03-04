Новини
Бивш голмайстор на ЦСКА с невиждана драма - избяга от Иран с кола, след като го свалиха от самолета

4 Март, 2026 13:00 887 1

Естеглал от иранския Техеран, разказа пред медиите във Франция как е успял да се измъкне от войната в Близкия Изток

Бивш голмайстор на ЦСКА с невиждана драма - избяга от Иран с кола, след като го свалиха от самолета - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на ЦСКА Дюкенс Назон, който в момента е собственост на иранския Естеглал от иранския Техеран, разказа пред медиите във Франция как е успял да се измъкне от войната в Близкия Изток. Важна роля за това е изиграл негов приятел, играещ в Израел.

„Още в средата на миналата седмица трябваше да съм във Франция, тъй като имам контузия. Назначиха нов треньор на отбора ми и той поиска да ме види. Затова се забавих. В петък вечерта мой приятел, който играе в израелския Бней Сахнин. Каза: „Махай се възможно най-бързо от Иран. Тук ни инструктират, че трябва скоро да влизаме в убежищата. Всички се готвят за война“, казва Назон в началото на разказа си.

„Купих си самолетен билет за събота сутринта. Вече бях на борда, когато приятелят ми от Израел пак се обади: „Братко, в самолета ли си? Сирената за въздушна тревога се включи?“. Отговорих, че тъкмо ще излитаме. Самолетът потегли, но в един момент спря. Пилотът каза, че войната е започнала и няма да летим. Свалиха ни на летището и единствено можеше да се измъкнем с кола. Тръгнахме към Азербайджан. Пътувахме 10 часа и оцеляхме“, уточни 31-годишният хаитянски национал, който вече е във Франция.

Дюкенс Назон игра в ЦСКА от 2022 до 2024 година. В този период той записа общо 62 мача и вкара 27 гола.


