Новини
Свят »
Русия »
Путин ще обсъди с Унгария ситуацията с доставките на руски петрол

Путин ще обсъди с Унгария ситуацията с доставките на руски петрол

4 Март, 2026 13:39, обновена 4 Март, 2026 13:41 424 12

  • владимир путин-
  • руски петрол-
  • русия-
  • унгария-
  • ситуация

Кремъл обвинява Киев в „шантаж“ по петролопровода Дружба

Путин ще обсъди с Унгария ситуацията с доставките на руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин ще проведе разговор с унгарския министър на външните работи и търговията Петер Сиярто по-късно днес, съобщава Кремъл, цитирайки Ройтерс, предава БТА.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че дискусията ще обхване „шантажа на Украйна над Словакия и Унгария“ във връзка с доставките на руски петрол.

Киев информира, че украинската част от петролопровода „Дружба“, който доставя петрол на Унгария и Словакия, е сериозно повредена от пожар след руска атака и ремонтът не може да бъде извършен бързо. И двете държави обвиниха Украйна, че забавя възстановяването на инфраструктурата по политически причини, отбелязва Reuters.

Песков подчерта, че европейските страни не са поискали от Русия възобновяване на доставките, като се има предвид и ситуацията в Иран. Той потвърди, че разговорът между Путин и Сиярто ще се фокусира върху блокирането на петролопровода и твърденията за „шантаж“ от страна на Киев.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ша ги достави

    4 1 Отговор
    През луната. Ма първо да кацнат там

    13:41 04.03.2026

  • 2 докато не почнете

    2 2 Отговор
    да играете по твърдо няма да има напредък, сякаш еврея командва и фащ и вас.......?

    Коментиран от #6

    13:42 04.03.2026

  • 3 Сталин

    3 3 Отговор
    И нашите негодници ще се редят на опашка да папат папура на Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    Коментиран от #8

    13:43 04.03.2026

  • 4 Путин

    1 1 Отговор
    е много добър в обсъжданията и осъжданията!

    13:44 04.03.2026

  • 5 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Унгария се готвела за анексия .Прибира си територията,барабар с населението си от Украйна.

    Коментиран от #9

    13:45 04.03.2026

  • 6 nak за твърдо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "докато не почнете":

    мечтаеш

    13:50 04.03.2026

  • 7 Дориана

    0 2 Отговор
    Спирането на руския газ ще удари като бумеранг Европа включително и България . Така, че сега да не се тюхкат , че ще има скъп газ, а може и да останем на тъмно и студено.

    Коментиран от #11

    13:50 04.03.2026

  • 8 гуталин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    утре 5 март.обу ли памперса?

    13:50 04.03.2026

  • 9 Арес

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    най много да прибереш семето на Уран

    13:52 04.03.2026

  • 10 Вовата

    2 0 Отговор
    Викторе ,купи няколко милиона туби!

    13:52 04.03.2026

  • 11 избориана

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    за тебе ше има газ.Циклон-В

    13:53 04.03.2026

  • 12 Цончо

    0 0 Отговор
    Пътувам за Будапеща с 15 туби в багажника!

    13:54 04.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания