Путин ще обсъди с Унгария ситуацията с доставките на руски петрол

Владимир Путин ще проведе разговор с унгарския министър на външните работи и търговията Петер Сиярто по-късно днес, съобщава Кремъл, цитирайки Ройтерс, предава БТА.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че дискусията ще обхване „шантажа на Украйна над Словакия и Унгария“ във връзка с доставките на руски петрол.

Киев информира, че украинската част от петролопровода „Дружба“, който доставя петрол на Унгария и Словакия, е сериозно повредена от пожар след руска атака и ремонтът не може да бъде извършен бързо. И двете държави обвиниха Украйна, че забавя възстановяването на инфраструктурата по политически причини, отбелязва Reuters.

Песков подчерта, че европейските страни не са поискали от Русия възобновяване на доставките, като се има предвид и ситуацията в Иран. Той потвърди, че разговорът между Путин и Сиярто ще се фокусира върху блокирането на петролопровода и твърденията за „шантаж“ от страна на Киев.