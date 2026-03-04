Слави Трифонов за Христанов: Нарушава законите, правилата и морала. Какво още трябва да стане, за да подаде оставка?

Служебният министър на земеделието Иван Христанов днес за пореден път доказа, че не трябва да е министър и веднага трябва да си подаде оставката.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов. Ето и още от неговия коментар:

Първо: Христанов не се яви на изслушване в Парламента, въпреки че той е служебен министър и законът го задължава, защото България е парламентарна република, а той е само един изпълнител. И Парламентът управлява, а той е длъжен да слуша народните представители. Решенията на Народното събрание са с ранг на закон и неявявайки се Христанов нарушава закона. Явно той не харесва, че го вика ИТН. Ако го бяха извикали ППДБ, сигурно щеше да дойде. Само че Христанов не е над Парламента, за да решава кого харесва и кого не.

Той е просто един служебен министър, който трябва да слуша. Защото такъв е законът.

Второ: Иван Христанов назначи в Министерство на земеделието като медиен съветник, арестуваната за притежание на амфетамини Десислава Николова. На същата е повдигнато обвинение по чл. 354А от Наказателния кодекс.

Трето: Христанов назначи като изпълнителен директор на БАБХ, уличения в множество измами и със силни съмнения за корупционни практики Ангел Мавровски. На същия му е отнет лицензът като ветеринарен лекар за фалшиво поставяне на ваксини върху животни. Животни има, ваксини са поставени само на хартия, парите са взети, вследствие на което му е взет и лицензът. Но… за награда, Христанов го направи шеф на агенцията, която трябва да контролира чистотата на храната от такива като Мавровски, който не слага ваксини и застрашава здравето на всеки един българин- мъже, жени и нашите деца- застрашава националната ни сигурност.

Не е ли повече от ясно, че служебният министър на земеделието Иван Христанов нарушава законите, правилата и морала? Какво още трябва да се случи, за да си подаде оставката?

След като сам не ще явно оставката му трябва да бъде поискана от Президента Йотова. Така че, г-жо Президент, вие имате всички основания веднага да поискате оставката на служебния министър на земеделието Иван Христанов. И, ако не го направите, значи вие го защитавате или вие сте в комбина с него.