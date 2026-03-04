Новини
Меган Фокс се завърна в Инстаграм със секси СНИМКИ

4 Март, 2026 13:31 715 7

Актрисата позира по впита тениска и прашки за първите си снимки онлайн от месеци

Меган Фокс се завърна в Инстаграм със секси СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актрисата Меган Фокс се завърна в Instagram с нова публикация, повече от година след като изтри цялото съдържание от профила си. Звездата от „Transformers“ публикува серия от четири кадъра от скорошна гореща фотосесия, придружени от кратко и загадъчно послание: „Всичко е по-красиво, защото сме обречени.

Снимките, заснети от фотографката Сибел Леви, показват 39-годишната актриса в провокативна визия. Фокс позира седнала на пода, облечена в черен корсет и изрязано бельо, съчетани с високи до бедрата чорапи и сандали на платформа с декоративни мотиви. Визията е допълнена от черно колие тип чокър със сребристи шипове.

Феновете ѝ отбелязват, че фигурата ѝ определено изглежда различна след раждането, като е все така секси, но мнозина се чудят дали не си е направила операция за уголемяване на дупето.

Актрисата публикува част от кадрите и в сторитата си, където написа: „Жива съм. Новите снимки вече са тук.“

Появата ѝ в социалната мрежа идва след продължителен период на отсъствие от платформата. През декември 2024 г. Меган Фокс изтри всички публикации от профила си на фона на спекулации за раздяла с музиканта Machine Gun Kelly (MGK), след появили се твърдения за напрежение във връзката им. По това време актрисата остави само една снимка – съобщението, че очаква дете.

По-късно тя роди четвъртото си дете и първо от връзката си с MGK – дъщеря на име Сага.

Завръщането на Меган Фокс в Instagram идва почти година след раждането и рязко контрастира с по-интимния и личен тон на предишната ѝ публикация, свързана с майчинството.

Актрисата неведнъж е предприемала драстични промени в присъствието си в социалните мрежи, включително временно деактивиране на профила или изтриване на цялото съдържание. Засега не е ясно дали новата публикация бележи по-активно завръщане в платформата или остава еднократна поява.


  • 1 Авее

    2 0 Отговор
    Айде и тая да не види нещо от нашата руса фолкаджийка,дето се е снимала сама пред огледалото!

    13:34 04.03.2026

  • 2 според мен

    2 2 Отговор
    това е проститутка

    13:35 04.03.2026

  • 3 Жайме

    2 0 Отговор
    Меган Фох е достатъчно висока,за какво й са тия дебели подметкии високи токчета?!

    13:36 04.03.2026

  • 4 Генади

    4 0 Отговор
    Малиии що челяд сме фърлили по тая....

    13:40 04.03.2026

  • 5 Авее

    2 0 Отговор
    Тя е секси,а не снимките. Предпочитам да прегръщам нея,а не снимки разни!

    13:41 04.03.2026

  • 6 любим

    0 0 Отговор
    Дупето й си е хубаво,не е голямо.

    13:46 04.03.2026

  • 7 Ейприл

    0 0 Отговор
    А няма ли снимки на някой Трансформър? Или поне на костенурките нинджа.

    13:52 04.03.2026