Меган Фокс се завърна в Инстаграм със секси СНИМКИ

Актрисата Меган Фокс се завърна в Instagram с нова публикация, повече от година след като изтри цялото съдържание от профила си. Звездата от „Transformers“ публикува серия от четири кадъра от скорошна гореща фотосесия, придружени от кратко и загадъчно послание: „Всичко е по-красиво, защото сме обречени.“

Снимките, заснети от фотографката Сибел Леви, показват 39-годишната актриса в провокативна визия. Фокс позира седнала на пода, облечена в черен корсет и изрязано бельо, съчетани с високи до бедрата чорапи и сандали на платформа с декоративни мотиви. Визията е допълнена от черно колие тип чокър със сребристи шипове.

Феновете ѝ отбелязват, че фигурата ѝ определено изглежда различна след раждането, като е все така секси, но мнозина се чудят дали не си е направила операция за уголемяване на дупето.

Актрисата публикува част от кадрите и в сторитата си, където написа: „Жива съм. Новите снимки вече са тук.“

Появата ѝ в социалната мрежа идва след продължителен период на отсъствие от платформата. През декември 2024 г. Меган Фокс изтри всички публикации от профила си на фона на спекулации за раздяла с музиканта Machine Gun Kelly (MGK), след появили се твърдения за напрежение във връзката им. По това време актрисата остави само една снимка – съобщението, че очаква дете.

По-късно тя роди четвъртото си дете и първо от връзката си с MGK – дъщеря на име Сага.

Завръщането на Меган Фокс в Instagram идва почти година след раждането и рязко контрастира с по-интимния и личен тон на предишната ѝ публикация, свързана с майчинството.

Актрисата неведнъж е предприемала драстични промени в присъствието си в социалните мрежи, включително временно деактивиране на профила или изтриване на цялото съдържание. Засега не е ясно дали новата публикация бележи по-активно завръщане в платформата или остава еднократна поява.