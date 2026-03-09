Новини
Невиждано зрелище в Бразилия: 23 червени картона след брутален масов бой на терена (ВИДЕО)

9 Март, 2026 16:02 1 139 4

До хаоса се стигна в добавеното време, докато Крузейро водеше с 1:0 срещу Атлетико Минейро

Невиждано зрелище в Бразилия: 23 червени картона след брутален масов бой на терена (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Невиждано зрелище беляза финала на щатското първенство на Минас Жерайс в Бразилия. Реферът Матеуш Делгадо Канданкан влезе в историята, след като в официалния протокол записа цели 23 червени картона за една-единствена ситуация, разиграла се в рамките на минута-две в самия край на срещата.

До хаоса се стигна в добавеното време, докато Крузейро водеше с 1:0 срещу Атлетико Минейро. Матеуш Перейра от „лисиците“ влезе в единоборство с вратаря Еверсон, който в отговор реши да приложи саморазправа и буквално го стъпка на земята. Това отпуши масов бой, в който се включиха титуляри, резерви и хора от треньорските щабове. В мелето „главни герои“ бяха доказани имена и бивши национали на Селесао като Хълк, Ренан Лоди, Бернард, Густаво Скарпа и Виктор Уго.

Арбитърът прояви завидно хладнокръвие и дипломация, като изчака страстите да стихнат и играчите дори да започнат да се прегръщат и извиняват за разменените удари. Веднага след това той свири край на мача, въпреки че оставаха още близо пет минути от добавеното време. Докато Крузейро празнуваше пред своята торсида, играчите на Атлетико се опитваха да овладеят собствените си фенове, за да не нахлуят на терена.

Истинският „удар“ обаче дойде след мача. Сеньор Делгадо не показа картоните един по един на терена – вероятно за да не провокира нов бунт – но вписа в тефтерчето си 23 имена, които са официално изгонени. Списъкът включва 12 футболисти на Крузейро и 11 на Атлетико, сред които личат имената на Хълк, Лоди и инициатора Еверсон. Тези наказания ще се пренесат и в мачовете от националното първенство Серия А, като се очаква федерацията да наложи дори по-тежки санкции от стандартната забрана за един мач.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Хасковски каунь

    0 2 Отговор
    Нашите не могат да спретнат такъв кютек, щото предварително е уговорено кой кого ще удари ужким, да замахне с тукать във въздуха и евентуално да напсува.
    Победител ще е Лудогорец или Уефски , разбира се,

    16:15 09.03.2026

  • 2 Някой

    0 1 Отговор
    В Аржентина в пето ниво на футбола имало изгонени 36 футболиста - плюс резервите им ((11+7)х2). Само че не трябва да има презумпция за виновност. Трябва съдийската комисия да гледа репортажи и да оценява конкретни виновни.

    16:25 09.03.2026

  • 3 665

    1 0 Отговор
    Ихаа здрав въргал, нашите футбалери имат да учат много и на футбол и на бой

    16:39 09.03.2026

  • 4 Хе хе...

    0 0 Отговор
    Най якия тупаник който съм гледал беше преди около 40 години на хокеен мач между СССР и Канада. Включиха се всички играчи плюс всички треньори. На края в опит да спрат мелето угасиха тока в залата, безуспешно разбира се. Малоумниците се млатиха докато каталясаха всички. Абе епичен бой си беше...

    17:19 09.03.2026

