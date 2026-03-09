Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Излязоха горещи кадри на Мбапе и Естер (ВИДЕО)

9 Март, 2026 17:01 537 3

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • естер еспосито-
  • футбол

Мбапе и Естер не са потвърдили официално връзката си

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе бе заснет как напуска хотел в Париж и се качва в автомобил, в който вече се беше настанила неговата нова приятелка Естер Еспосито.

Личният живот на Килиан Мбапе отново е водеща тема, след като френският нападател бе забелязан в интимна близост с испанската актриса Естер Еспосито през последните часове.

Мбапе и Естер не са потвърдили официално връзката си. Двамата по всяка вероятност ще запазят мълчание и няма да правят официални изявления, тъй като предпочитат да запазят личния си живот далеч от прожекторите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чилаверт

    2 0 Отговор
    Глупости, той си ляга с травестит!

    Коментиран от #2

    17:04 09.03.2026

  • 2 Асен Василив

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чилаверт":

    Че какво лошо има?

    17:06 09.03.2026

  • 3 Дъно

    1 0 Отговор
    ЗООФИЛИЯ С НЕ-ГРИ МА.ЙМУНИ ..ПОЗОР СРАМ ДЪНО ....САМО НОВ ХИТЛЕР ЩЕ ОПРАВИ ЕВРОПА СПОРТА НА ЕВРОПА И ПОДОБНИ ЛА.ЙНА КАТО ДОМУСЧИЕВ МЪ.РШАТА

    17:13 09.03.2026

