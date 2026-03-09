Излязоха горещи кадри на Мбапе и Естер (ВИДЕО)

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе бе заснет как напуска хотел в Париж и се качва в автомобил, в който вече се беше настанила неговата нова приятелка Естер Еспосито.

Личният живот на Килиан Мбапе отново е водеща тема, след като френският нападател бе забелязан в интимна близост с испанската актриса Естер Еспосито през последните часове.

Por fin tenemos EL VÍDEO de Mbappé y Ester Expósito juntos 😭



pic.twitter.com/wxjeSexeSu — (fan) yas (@yassronaldo) March 8, 2026

Мбапе и Естер не са потвърдили официално връзката си. Двамата по всяка вероятност ще запазят мълчание и няма да правят официални изявления, тъй като предпочитат да запазят личния си живот далеч от прожекторите.

Kylian Mbappé and Ester Expósito leaving a restaurant in Paris today. pic.twitter.com/nyqzQpMTmr — 10 (@Kylian) March 8, 2026