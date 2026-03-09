Венци Стефанов: Ще е добре за футбола в България

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на „белите“ в последните два мача. Победата над Спартак Варна в София с 4:0 и тази срещу Берое в Стара Загора с 3:0. Той обърна внимание и на представянето на един от ключовите играчи на столичани Кристиян Балов.

„Доволен съм от победата над Спартак, както и от предишната над Берое. Два изразителни успеха. Това е радващо, но и с оглед на показаното на терена си мисля, че са напълно заслужени тези два успеха. Да, можеше и по-изразителни да са победите, но все пак трябва да покажем и необходимото уважение към противниците. Не е най-важното това дали тези победи можеха да са по-изразителни. Важното е, че се стигна до две победи. Момчетата играха много правилно. Спечелиха и сега трябва да се гледа към следващата среща. Изправяме се срещу Локомотив София.

Всички знаем, че в едно дерби може да се случи всичко. Мисля, че ако демонстрират играта, която показаха в последната среща ще съм спокоен. Ще успеем да победим, ако играят пак по този начин. 100% съм сигурен, че ако играят по този начин ще победим“, започна Стефанов. „Балов е наистина голям талант. Като се работи правилно с него съм убеден, че ще повишава нивото си, а и цената си. Тук е много важно да се отбележи това, че Ратко Достанич успя да го накара да играе така, както играят сериозните офанзивни играчи в Европа. Той трябва да бъде заплаха за всеки един противник. От едната аут линия до другата трябва да се бори и сменя позициите си.

Трябва да подава и да бъде непредсказуем за всеки срещу него. Винаги трябва да атакува и да търси топката. Защитниците на даден противников отбор не бива да го разгадават. Това се цени в големите отбори. Аз съм сигурен на 100%, че той ще играе голям футбол. Може да се стигне до негов трансфер в чужбина още през идното лято. Един футболист трябва да има своя шанс и да го грабне. Трябва да му се даде път да отиде и да играе в по-голям отбор и по-силно първенство. Според мен това ще е добре за него, за Славия и за футбола в България. Освен Балов имаме и други много качествени деца. Макси Лазаров например е на 17 години, но има много качества. Дано да бъде здрав и да се развива", заяви Стефанов.