Кошмарът на Кори Гоф: Болка, сълзи и неизвестност след драмата в Индиън Уелс

Американската тенис звезда Кори Гоф преживя истински кошмар на корта в Индиън Уелс, след като бе принудена да прекрати участието си в престижния турнир поради остра травма. Световната №4 се сблъска с неочаквани и силни болки в лявата ръка по време на двубоя си от третия кръг срещу филипинката Александра Еала, което я накара да се оттегли при резултат 2-6, 0-2.

След мача Гоф разкри подробности за тежкия момент, който преживя на корта. „Още във втория гейм усетих нещо като експлозия в ръката си – болката беше толкова силна, че сякаш цялата ми ръка гореше. Опитах се да продължа, но с всеки следващ удар усещането ставаше непоносимо“, сподели разочарованата тенисистка на пресконференцията след срещата.

Младата американка не скри тревогата си от случилото се: „Бях наистина изплашена. Никога досега не съм изпитвала подобна болка. Предстои ми ядрено-магнитен резонанс, за да се установи точната причина. Лекарите предполагат, че може да става дума за проблем с нервите, но все още нищо не е сигурно. Участието ми в Маями е под въпрос, ще изчакам резултатите от изследванията, преди да взема решение“.

Въпреки неприятната ситуация, пред Гоф се открива възможност за възстановяване, тъй като през следващите седмици тя няма да защитава значителен брой точки – миналата година отпадна на осминафинал в Маями и на четвъртфинал в Щутгарт. Голямото изпитание за нея ще бъде турнирът в Мадрид, където през 2025 г. достигна до финал, но отстъпи пред Арина Сабаленка.