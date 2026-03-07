Новини
Борусия Дортмунд триумфира над Кьолн като гост

Борусия Дортмунд триумфира над Кьолн като гост

7 Март, 2026

"Жълто-черните" спечелиха с 2:1

Борусия Дортмунд триумфира над Кьолн като гост - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд излезе победител в напрегнатото гостуване на Кьолн, след като надделя с 2:1 в двубой от 25-ия кръг на Бундеслигата.

В 16-ата минута Серу Гураси даде преднина на "жълто-черните", които демонстрираха отлична форма и хладнокръвие пред вратата на съперника.

Домакините от Кьолн се оказаха в още по-неизгодна позиция, след като в добавеното време на първата част Джамай Симсън-Пюзи бе изгонен с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко за цялото второ полувреме.

След почивката Дортмунд продължи да диктува темпото на терена. В 60-ата минута Юлиан Бранд асистира на Максимилиан Байер, който безпогрешно реализира второто попадение за гостите и увеличи аванса им.

В 88-ата минута Якуб Камински върна интригата с гол за 1:2, но времето не стигна за нещо повече.

С този ценен успех Борусия Дортмунд се изкачи на второ място във временното класиране, събирайки 55 точки – на 11 зад лидера Байерн Мюнхен. Кьолн остава на 13-та позиция с 24 пункта.

Резултати от 25 кръг:
Байерн Мюнхен – Борусия Мьонхенгладбах 4:1
Фрайбург – Байер Леверкузен 3:3
Хайденхайм – Хофенхайм 2:4
Майнц 05 – Щутгарт 2:2
РБ Лайпциг – Аугсбург 2:1
Волфсбург – Хамбургер 1:2
Кьолн – Борусия Дортмунд 1:2


