В Ман Юнайтед продължават да умуват за Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед не изигра двубой през изминалия уикенд, тъй като „червените дяволи“ вече приключиха със своето участие във FA cup. Въпреки че отборът бе без официална среща за разлика от други, ръководството на клуба продължава усилено да работи по важни теми свързани с бъдещето. Безспорно най-важният въпрос за феновете към момента е, ще остане ли Майкъл Карик начело и след края на сезона.

Редица специалисти и анализатори вече изказаха мнения по темата, но истината е, че решение все още не е взето. Според част от европейските издания, шефовете на Манчестър Юнайтед са изключително доволни от работата на Карик и твърдо застават зад него.

Това обаче в никакъв случай не означава, че той ще получи работата за постоянно, като най-вероятно крайното решение ще бъде взето след края на настоящата кампания. Все пак, при класиране за Шампионската лига, не е изключено бившият футболист на Юнайтед да получи предложение да остане начело, но това доста зависи от двубоите до края на сезона.

Към днешна дата, Манчестър Юнайтед заема 3-ото място във висшата лига, а според повечето медии ръководителите не са правили сериозни трагедии след поражението от Нюкасъл в сряда вечер. За босовете е доста по-належащо, Манчестър Юнайтед да играе в най-силния европейски клубен турнир догодина, а дали това ще се случи ще стане ясно през месец май.