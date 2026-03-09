Вземете 50% отстъпка за хостинг от

НАТО потвърди: свалена е иранска ракета, която се е насочвала към Турция

НАТО потвърди: свалена е иранска ракета, която се е насочвала към Турция

9 Март, 2026 17:19 1 636 80

НАТО потвърди: свалена е иранска ракета, която се е насочвала към Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорител на НАТО потвърди днес, че алиансът е прехванал още една ракета, която се е насочвала към Турция, след друг подобен инцидент от миналата седмица, съобщава Ройтерс, предаде БТА.

"НАТО застава твърдо в готовността си да защити всички съюзници срещу каквато и да е заплаха", посочи в публикация в Екс говорителят на алианса Алисън Харт.

Министерството на отбраната на Турция съобщи по-рано днес, че противовъздушната отбрана на НАТО е свалила балистична ракета, изстреляна от Иран. От министерството уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.

Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

„Балистична ракета, която е изстреляна от Иран и е навлязла във въздушното пространство на Турция, беше обезвредена от въздушната и противоракетна отбранителна система на НАТО в Средиземно море“, пише в днешното съобщение.

От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА тоа

    29 9 Отговор
    А кога, ще потвърди удара с томахоук по училището с 160 те жертви?

    Коментиран от #12, #20, #57

    17:21 09.03.2026

  • 2 Евроинтегриран

    16 7 Отговор
    Само докато напишете нещо, и веднага знам че е Истина, понеже не е повлияно от "грантове".

    17:21 09.03.2026

  • 3 гОРАН

    26 4 Отговор
    Последно - насочвала се е към Турция или е била в турското въздушно пространство?!
    ПРЕСТАНЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ!

    Коментиран от #6, #8

    17:21 09.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 6 Отговор
    Сега е моментът Русия да съсипе Европа икономически Да блокира СЕВЕРНИЯТ МОРСКИ ПЪТ и Датският пролив Три месеца и Европа фалира

    Коментиран от #9, #39, #45, #52

    17:23 09.03.2026

  • 6 ФАКТИ

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "гОРАН":

    Грантове са това ейййййй

    17:23 09.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    А някой попита ли и осъди ли убийството на учениците ,и сигурни ли сме че ракетата е от Иран с не от исраел

    Коментиран от #34, #56

    17:23 09.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не можем, Сорос не ни дава

    Коментиран от #24

    17:24 09.03.2026

  • 10 00014

    16 1 Отговор
    Интриги, за да вкарат Турция във войната. След като не успяха с Азербайджан.

    17:25 09.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Евроинтеегриран

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "НА тоа":

    Не можем, Сорос не дава.

    17:26 09.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    12 3 Отговор
    Провокациите на ушатия ционист Сатаняху няма да престанат, докато не запали целяи регион.

    17:26 09.03.2026

  • 14 бла бла бла

    5 1 Отговор
    Целия ви живот е лъжа ...
    Явно тез глупаци си мислят че няма до емрат. На виж баба и дядо даже майка и бащя дали са живи ама на ти да видиш къде толкоз акъл за да погледне себе си. Важно на вуте да му е зле.

    17:26 09.03.2026

  • 15 Емо

    7 10 Отговор
    Изтумбиха ли новият аятолах?

    17:27 09.03.2026

  • 16 Новичок

    3 0 Отговор
    Марооо, вижхкакво пише колежката ти Венелина - "ИКТ Клъстер – Варна организира нетуъркинг среща" а ти за нато пишеш Пфу...

    17:27 09.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хеми значи вазелин

    5 3 Отговор
    Била е израеслка ракета с цел да въвлече и Пyйкия в конфликта.

    Коментиран от #36

    17:28 09.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Копейка

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "НА тоа":

    Когато потвърдиш за избитите над 30 000 протестиращи иранци против аятолаха.

    Коментиран от #38, #46

    17:29 09.03.2026

  • 21 Радев няма ли да коментира

    4 5 Отговор
    напоително и витиевато как трябва да се борим за мир?!

    Коментиран от #42

    17:30 09.03.2026

  • 22 арбалета 🎯

    6 6 Отговор
    Войната с Иран ще ни отърве временно от присъствието на зелената гнида . Навремето Путин ни ,,излекува ,, овреме от Ковид -а .

    17:31 09.03.2026

  • 23 Добре. че е НАТО,

    5 9 Отговор
    инак трябва да разчитаме на допотопните руски ракети.

    Коментиран от #41

    17:32 09.03.2026

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Най много ще пострада Япония Като почне патакламата в Тайван и Кимчо почне да пуца на автоматичен с тях е свършено

    Коментиран от #65

    17:32 09.03.2026

  • 25 Карго 200

    7 8 Отговор
    Украйна къса "велики" руски хастари!
    Димен стълб близо до летище Донецк
    Координати: 48.060339, 37.785437

    17:33 09.03.2026

  • 26 хаха

    5 0 Отговор
    На байганьовците С300 чак се е одрищяла от новината... Като тях самите.

    17:33 09.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДОБРИ НОВИНИ!

    6 7 Отговор
    ВСУ продължават да прочистват Запорожие и Днепропетровск от мужици!

    Коментиран от #33, #66

    17:34 09.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха🤣

    5 5 Отговор
    чалмите са в шок и паника, стрелят във всички посоки 🤣

    17:36 09.03.2026

  • 31 Ташаков

    6 6 Отговор
    Копеите вият като сирени в Техеран

    17:36 09.03.2026

  • 32 луцифер

    5 1 Отговор
    Като си представим, че аятоласите биха могли вече да са обогатили уран за ядрена бойна глава... при толкова разнообразно изстрелване на балистични носители...

    17:36 09.03.2026

  • 33 кух ,

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ДОБРИ НОВИНИ!":

    Пак си спал и тоя следобед - сънищата не винаги се сбъдват !

    17:37 09.03.2026

  • 34 Ха Ха

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    Взривеното училище в Иран не бе нормално девическо училище а там се обучаваха кадри на ревулюционата гвардия на Хаменей, затова бе ударено а не защото сме изр@ди и убиваме деца!!!

    17:37 09.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Град Козлодуй

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "Хеми значи вазелин":

    От руснак и иранец войници не стават.

    17:39 09.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Град Карнобат

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Копейка":

    Я има 20 хиляди, я няма населението.. Това са много хора. Отначало говореха за 300 , след това станаха 3000. Никой не знае точно. Но версията за десетки хиляди изглецда налудничава, либерастска..

    17:40 09.03.2026

  • 39 Да попитам

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Да попитам дякон Унуфри:
    - КЪДЕ Живееш, та толкова настървено искаш Русия да съсипе Европа?
    В Русия ли отиваш, дяконе, щото там е много хубаво!!!
    Защо режеш клона на който седиш?
    Не си ли Българин, не искаш ли България да е добре?

    Коментиран от #62, #63

    17:40 09.03.2026

  • 40 Ицо

    3 2 Отговор
    Намериха ли главата на новия аятолах

    17:40 09.03.2026

  • 41 НАТО пази

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Добре. че е НАТО,":

    Те са ПВО противо самолетни допотопни руски ракети, срещу балистични (скоростни) ракети нямат ефект.

    17:41 09.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Читател

    2 1 Отговор
    "алиансът е прехванал още една ракета, която се е насочвала към Турция"

    Ха ха ха абе мисирки в предната статия писахте че турците са я свалили в турското въздушно пространство а сега "алианса" я бил свалил ама се насочвала към Турция. Поредната провокация на евреите и краварите - Май кюрдите им отказаха да водят тяхната война и сега се мъчат Турция да въвлекат.

    Ама то други глупави като украинците няма.

    17:42 09.03.2026

  • 44 Не само в невидение

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мълчи като пукел":

    Вие тънете в тотално невежество и простотия!! Интернет не може са ви помогне!!

    17:43 09.03.2026

  • 45 Русия е икономическо джудже

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Няма никакво влияние върху големите играчи - САЩ, ЕС и Китай. С две думи Русия не е фактор.

    Коментиран от #47, #53

    17:43 09.03.2026

  • 46 Аха верно

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Копейка":

    ама ако бяха иранци нямаше да ги избият !!!
    Навсякъде по света се елиминират, по един или друг начин платени предатели въоражени отвън за да правят метежи и преврати.......

    17:46 09.03.2026

  • 47 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Русия е икономическо джудже":

    Че защо тогава ревете срещу нея

    Коментиран от #51, #55

    17:49 09.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сульовциии

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мълчи като пукел":

    След като имате интернет,защо се информирате само от ТАСС и РИА?Да не смятате хората за балъци??

    17:51 09.03.2026

  • 50 Да не би..

    1 4 Отговор
    Султана да е напълнил потурите? 🤔

    Коментиран от #54

    17:54 09.03.2026

  • 51 А ти....

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

    Защо ревеш за нея?

    17:55 09.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Да, така е....

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Русия е икономическо джудже":

    Слаб регионален играч със затихващи функции, казано... никой не ги бръсне вече за слива.

    17:57 09.03.2026

  • 54 Даа бе

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Да не би..":

    Ако султана ги е напълнил,ти ще си ги препълнил!

    17:57 09.03.2026

  • 55 Подиграват

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

    й се хората. Тя Русия и за друго вече не става

    Коментиран от #59

    18:00 09.03.2026

  • 56 Пръдлячко

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    На кого му пука дали сте сигурни или не? Вие слушате само руска пропаганда!ТЯ ВИНАГИ ЛЪЖЕ!!

    18:04 09.03.2026

  • 57 Няма такъв кинофилм

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "НА тоа":

    Руската пропаганда пак те е цапардосала.

    Коментиран от #60, #64

    18:05 09.03.2026

  • 58 Сзо

    2 3 Отговор
    Имам чувството че на някой много му се иска Турция и Азербайджан да се включат в конфликта....

    Коментиран от #61

    18:06 09.03.2026

  • 59 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Подиграват":

    Че защо не се подиграват на Гвиана например или пък на европуделите - и от тях нищо не става.

    Коментиран от #73

    18:06 09.03.2026

  • 60 НА тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Няма такъв кинофилм":

    За съжаление има такъв филм, а теб кравароционистката пропаганда ти е изгладила и двете мозъчни гънки!

    18:09 09.03.2026

  • 61 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Сзо":

    Правилно ти е чуството - те на краварите им е хубаво или някой друг да им води войните или да нападнат държава в "коалиция" от поне 30+ държави. Иначе като са сми видяхме какво стана във Виетнам и Афганистан.

    18:09 09.03.2026

  • 62 А бе

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да попитам":

    Малко са духовниците,които не са русороби,Йерархията не е от значение.

    Коментиран от #67

    18:10 09.03.2026

  • 63 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да попитам":

    Европа трябва да плати за глупостта си за да има някакво бъдеще Урсули Каи и Рютета не ми трябват Какво има Европа С трън да влачиш няма какво да закачиш Къде са тръгнали да се барбарят с големите държави Нормално ли е Нгонго и Мапумбо да са кметове и политици

    18:12 09.03.2026

  • 64 Козяче

    0 4 Отговор

    До коментар #57 от "Няма такъв кинофилм":

    Дупе давам само за да защитя господарите - трябва да се отрича за зверствата им. Все пак утре трябва да има за баничка.

    Коментиран от #69

    18:12 09.03.2026

  • 65 Ихууууу ганьооо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Що за духовник си ? Драскаш за войни,пуцане,автоматичен огън.............

    Коментиран от #70, #71

    18:14 09.03.2026

  • 66 точно попадение

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ДОБРИ НОВИНИ!":

    Украйна унищожи важни руски радари в Крим, обсипа Русия с 564 дрона за денонощие. Специалните сили на Украйна унищожиха четири радарни системи в окупирания от руснаците Крим, включително "Оборона-14", "Небо-У" и два радара в радиопрозрачен купол (те са били в Евпатория). Радиопрозрачният купол на радара позволява на антената да се върти във всяка посока, скривайки ориентацията. Поразен е и командно-контролен пункт в окупираната Захатовка в Донецка област. Това е пункт на една от морските бригади на руснаците там.

    Коментиран от #68

    18:16 09.03.2026

  • 67 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "А бе":

    "Малко са духовниците,които не са русороби"

    Е друго си е да си някой от 32-та пола и да си роб на безбожната Епстийн коалиция. Те духовниците са против гей-парадите и за това са "русороби" - нали така?

    Коментиран от #77, #78, #80

    18:16 09.03.2026

  • 68 Читател

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "точно попадение":

    "обсипа Русия с 564 дрона за денонощие"

    Нали в предната статия писа че били 768 - нещо взеха да намаляват.

    Коментиран от #72

    18:18 09.03.2026

  • 69 Пръдляче

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Козяче":

    Мога да ти натъртя главата с цяла тава банички.Може и с втора,трета......

    18:18 09.03.2026

  • 70 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ихууууу ганьооо":

    мани го тоа бре.чиста проба-копейка!

    18:19 09.03.2026

  • 71 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ихууууу ганьооо":

    Думата ВОЙНА и производните и се срещат над четиристотин пъти в Библията Има описани случаи на канибализъм

    Коментиран от #74

    18:20 09.03.2026

  • 72 Чети ,чети

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Читател":

    Генералния кютек на Русия предстои!

    18:22 09.03.2026

  • 73 Много учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Учуден":

    А ти за какво ставаш?

    18:23 09.03.2026

  • 74 Ихууууу ганьовото

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    А пуцане и автоматичен огън колко пъти се срещат в Библията?

    18:25 09.03.2026

  • 75 Ти да видиш

    1 2 Отговор
    Ракетата пътува към България и затова минава над Турция но нали рижавият педофил уж твърди че е унищожил всички ирански ракети и пускови установки!?
    Ракетата рано или късно ще кацне в София, не се съмнявам вече и има защо. Да си съучастник на коалиция Епщайн - убийците на жени и деца , е смъртоносно, а ние сме точно такива!

    Коментиран от #79

    18:28 09.03.2026

  • 76 Путин

    2 0 Отговор
    Изпратих поздравленията си на новия лидер на Иран и му изразих най-топлите си мисли и молитви. По някаква причина той вече не иска нашите системи за противовъздушна отбрана.

    18:29 09.03.2026

  • 77 Прррррръдльоооо

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Зевзек":

    Ако Путин разреши гей парадите в Русия,миряните-гейове няма да могат да си направят техните! ..........хи хи хи хи хи хи хи............

    18:31 09.03.2026

  • 78 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Зевзек":

    Призвание и гордост е в Русия да си обратен

    18:45 09.03.2026

  • 79 Ехааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ти да видиш":

    А да толерираш агресията на бункерния педофил какво е?

    18:47 09.03.2026

  • 80 Розовото пони Путин 🦄

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Зевзек":

    Официално сме против, но реално и неофициално сме за, много сме 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    18:54 09.03.2026

