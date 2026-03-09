НАТО потвърди: свалена е иранска ракета, която се е насочвала към Турция

Говорител на НАТО потвърди днес, че алиансът е прехванал още една ракета, която се е насочвала към Турция, след друг подобен инцидент от миналата седмица, съобщава Ройтерс, предаде БТА.
"НАТО застава твърдо в готовността си да защити всички съюзници срещу каквато и да е заплаха", посочи в публикация в Екс говорителят на алианса Алисън Харт.
Министерството на отбраната на Турция съобщи по-рано днес, че противовъздушната отбрана на НАТО е свалила балистична ракета, изстреляна от Иран. От министерството уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.
Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.
Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция.
Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.
„Балистична ракета, която е изстреляна от Иран и е навлязла във въздушното пространство на Турция, беше обезвредена от въздушната и противоракетна отбранителна система на НАТО в Средиземно море", пише в днешното съобщение.
От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.
1 НА тоа
Коментиран от #12, #20, #57
17:21 09.03.2026
2 Евроинтегриран
17:21 09.03.2026
3 гОРАН
ПРЕСТАНЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ!
Коментиран от #6, #8
17:21 09.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #9, #39, #45, #52
17:23 09.03.2026
6 ФАКТИ
До коментар #3 от "гОРАН":Грантове са това ейййййй
17:23 09.03.2026
7 Kaлпазанин
Коментиран от #34, #56
17:23 09.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Путин
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Не можем, Сорос не ни дава
Коментиран от #24
17:24 09.03.2026
10 00014
17:25 09.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Евроинтеегриран
До коментар #1 от "НА тоа":Не можем, Сорос не дава.
17:26 09.03.2026
13 Данко Харсъзина
17:26 09.03.2026
14 бла бла бла
Явно тез глупаци си мислят че няма до емрат. На виж баба и дядо даже майка и бащя дали са живи ама на ти да видиш къде толкоз акъл за да погледне себе си. Важно на вуте да му е зле.
17:26 09.03.2026
15 Емо
17:27 09.03.2026
16 Новичок
17:27 09.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хеми значи вазелин
Коментиран от #36
17:28 09.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Копейка
До коментар #1 от "НА тоа":Когато потвърдиш за избитите над 30 000 протестиращи иранци против аятолаха.
Коментиран от #38, #46
17:29 09.03.2026
21 Радев няма ли да коментира
Коментиран от #42
17:30 09.03.2026
22 арбалета 🎯
17:31 09.03.2026
23 Добре. че е НАТО,
Коментиран от #41
17:32 09.03.2026
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "Путин":Най много ще пострада Япония Като почне патакламата в Тайван и Кимчо почне да пуца на автоматичен с тях е свършено
Коментиран от #65
17:32 09.03.2026
25 Карго 200
Димен стълб близо до летище Донецк
Координати: 48.060339, 37.785437
17:33 09.03.2026
26 хаха
17:33 09.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ДОБРИ НОВИНИ!
Коментиран от #33, #66
17:34 09.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хаха🤣
17:36 09.03.2026
31 Ташаков
17:36 09.03.2026
32 луцифер
17:36 09.03.2026
33 кух ,
До коментар #28 от "ДОБРИ НОВИНИ!":Пак си спал и тоя следобед - сънищата не винаги се сбъдват !
17:37 09.03.2026
34 Ха Ха
До коментар #7 от "Kaлпазанин":Взривеното училище в Иран не бе нормално девическо училище а там се обучаваха кадри на ревулюционата гвардия на Хаменей, затова бе ударено а не защото сме изр@ди и убиваме деца!!!
17:37 09.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Град Козлодуй
До коментар #18 от "Хеми значи вазелин":От руснак и иранец войници не стават.
17:39 09.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Град Карнобат
До коментар #20 от "Копейка":Я има 20 хиляди, я няма населението.. Това са много хора. Отначало говореха за 300 , след това станаха 3000. Никой не знае точно. Но версията за десетки хиляди изглецда налудничава, либерастска..
17:40 09.03.2026
39 Да попитам
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Да попитам дякон Унуфри:
- КЪДЕ Живееш, та толкова настървено искаш Русия да съсипе Европа?
В Русия ли отиваш, дяконе, щото там е много хубаво!!!
Защо режеш клона на който седиш?
Не си ли Българин, не искаш ли България да е добре?
Коментиран от #62, #63
17:40 09.03.2026
40 Ицо
17:40 09.03.2026
41 НАТО пази
До коментар #23 от "Добре. че е НАТО,":Те са ПВО противо самолетни допотопни руски ракети, срещу балистични (скоростни) ракети нямат ефект.
17:41 09.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Читател
Ха ха ха абе мисирки в предната статия писахте че турците са я свалили в турското въздушно пространство а сега "алианса" я бил свалил ама се насочвала към Турция. Поредната провокация на евреите и краварите - Май кюрдите им отказаха да водят тяхната война и сега се мъчат Турция да въвлекат.
Ама то други глупави като украинците няма.
17:42 09.03.2026
44 Не само в невидение
До коментар #19 от "Мълчи като пукел":Вие тънете в тотално невежество и простотия!! Интернет не може са ви помогне!!
17:43 09.03.2026
45 Русия е икономическо джудже
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Няма никакво влияние върху големите играчи - САЩ, ЕС и Китай. С две думи Русия не е фактор.
Коментиран от #47, #53
17:43 09.03.2026
46 Аха верно
До коментар #20 от "Копейка":ама ако бяха иранци нямаше да ги избият !!!
Навсякъде по света се елиминират, по един или друг начин платени предатели въоражени отвън за да правят метежи и преврати.......
17:46 09.03.2026
47 Учуден
До коментар #45 от "Русия е икономическо джудже":Че защо тогава ревете срещу нея
Коментиран от #51, #55
17:49 09.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Сульовциии
До коментар #19 от "Мълчи като пукел":След като имате интернет,защо се информирате само от ТАСС и РИА?Да не смятате хората за балъци??
17:51 09.03.2026
50 Да не би..
Коментиран от #54
17:54 09.03.2026
51 А ти....
До коментар #47 от "Учуден":Защо ревеш за нея?
17:55 09.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Да, така е....
До коментар #45 от "Русия е икономическо джудже":Слаб регионален играч със затихващи функции, казано... никой не ги бръсне вече за слива.
17:57 09.03.2026
54 Даа бе
До коментар #50 от "Да не би..":Ако султана ги е напълнил,ти ще си ги препълнил!
17:57 09.03.2026
55 Подиграват
До коментар #47 от "Учуден":й се хората. Тя Русия и за друго вече не става
Коментиран от #59
18:00 09.03.2026
56 Пръдлячко
До коментар #7 от "Kaлпазанин":На кого му пука дали сте сигурни или не? Вие слушате само руска пропаганда!ТЯ ВИНАГИ ЛЪЖЕ!!
18:04 09.03.2026
57 Няма такъв кинофилм
До коментар #1 от "НА тоа":Руската пропаганда пак те е цапардосала.
Коментиран от #60, #64
18:05 09.03.2026
58 Сзо
Коментиран от #61
18:06 09.03.2026
59 Учуден
До коментар #55 от "Подиграват":Че защо не се подиграват на Гвиана например или пък на европуделите - и от тях нищо не става.
Коментиран от #73
18:06 09.03.2026
60 НА тоа
До коментар #57 от "Няма такъв кинофилм":За съжаление има такъв филм, а теб кравароционистката пропаганда ти е изгладила и двете мозъчни гънки!
18:09 09.03.2026
61 Запознат
До коментар #58 от "Сзо":Правилно ти е чуството - те на краварите им е хубаво или някой друг да им води войните или да нападнат държава в "коалиция" от поне 30+ държави. Иначе като са сми видяхме какво стана във Виетнам и Афганистан.
18:09 09.03.2026
62 А бе
До коментар #39 от "Да попитам":Малко са духовниците,които не са русороби,Йерархията не е от значение.
Коментиран от #67
18:10 09.03.2026
63 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #39 от "Да попитам":Европа трябва да плати за глупостта си за да има някакво бъдеще Урсули Каи и Рютета не ми трябват Какво има Европа С трън да влачиш няма какво да закачиш Къде са тръгнали да се барбарят с големите държави Нормално ли е Нгонго и Мапумбо да са кметове и политици
18:12 09.03.2026
64 Козяче
До коментар #57 от "Няма такъв кинофилм":Дупе давам само за да защитя господарите - трябва да се отрича за зверствата им. Все пак утре трябва да има за баничка.
Коментиран от #69
18:12 09.03.2026
65 Ихууууу ганьооо
До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Що за духовник си ? Драскаш за войни,пуцане,автоматичен огън.............
Коментиран от #70, #71
18:14 09.03.2026
66 точно попадение
До коментар #28 от "ДОБРИ НОВИНИ!":Украйна унищожи важни руски радари в Крим, обсипа Русия с 564 дрона за денонощие. Специалните сили на Украйна унищожиха четири радарни системи в окупирания от руснаците Крим, включително "Оборона-14", "Небо-У" и два радара в радиопрозрачен купол (те са били в Евпатория). Радиопрозрачният купол на радара позволява на антената да се върти във всяка посока, скривайки ориентацията. Поразен е и командно-контролен пункт в окупираната Захатовка в Донецка област. Това е пункт на една от морските бригади на руснаците там.
Коментиран от #68
18:16 09.03.2026
67 Зевзек
До коментар #62 от "А бе":"Малко са духовниците,които не са русороби"
Е друго си е да си някой от 32-та пола и да си роб на безбожната Епстийн коалиция. Те духовниците са против гей-парадите и за това са "русороби" - нали така?
Коментиран от #77, #78, #80
18:16 09.03.2026
68 Читател
До коментар #66 от "точно попадение":"обсипа Русия с 564 дрона за денонощие"
Нали в предната статия писа че били 768 - нещо взеха да намаляват.
Коментиран от #72
18:18 09.03.2026
69 Пръдляче
До коментар #64 от "Козяче":Мога да ти натъртя главата с цяла тава банички.Може и с втора,трета......
18:18 09.03.2026
70 А бре
До коментар #65 от "Ихууууу ганьооо":мани го тоа бре.чиста проба-копейка!
18:19 09.03.2026
71 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #65 от "Ихууууу ганьооо":Думата ВОЙНА и производните и се срещат над четиристотин пъти в Библията Има описани случаи на канибализъм
Коментиран от #74
18:20 09.03.2026
72 Чети ,чети
До коментар #68 от "Читател":Генералния кютек на Русия предстои!
18:22 09.03.2026
73 Много учуден
До коментар #59 от "Учуден":А ти за какво ставаш?
18:23 09.03.2026
74 Ихууууу ганьовото
До коментар #71 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":А пуцане и автоматичен огън колко пъти се срещат в Библията?
18:25 09.03.2026
75 Ти да видиш
Ракетата рано или късно ще кацне в София, не се съмнявам вече и има защо. Да си съучастник на коалиция Епщайн - убийците на жени и деца , е смъртоносно, а ние сме точно такива!
Коментиран от #79
18:28 09.03.2026
76 Путин
18:29 09.03.2026
77 Прррррръдльоооо
До коментар #67 от "Зевзек":Ако Путин разреши гей парадите в Русия,миряните-гейове няма да могат да си направят техните! ..........хи хи хи хи хи хи хи............
18:31 09.03.2026
78 Ха ха ха ха
До коментар #67 от "Зевзек":Призвание и гордост е в Русия да си обратен
18:45 09.03.2026
79 Ехааааа
До коментар #75 от "Ти да видиш":А да толерираш агресията на бункерния педофил какво е?
18:47 09.03.2026
80 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #67 от "Зевзек":Официално сме против, но реално и неофициално сме за, много сме 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
18:54 09.03.2026