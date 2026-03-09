Звезда на Барселона разкри тайната за невероятната си кариера

Звездата на Барселона Роберт Левандовски повдигна завесата около драстичните промени в начина си на живот, които му позволяват да продължава да бъде един от най-страховитите нападатели в света на 37-годишна възраст.

Полският национал, който има близо 400 гола в петте топ първенства на Европа, разкри, че е трябвало да изключи сладките изкушения и определени хранителни групи, за да поддържа физическата си форма.

Всичко това, обаче, не без помощта на неговата очарователна съпруга - Анна.

Пътят на Левандовски към невероятната издръжливост започва в ранните му години, когато осъзнава, че само природният талант не е достатъчен за кариера на високо ниво. След като забелязва, че обичайната му закуска от корнфлейкс и мляко го кара да се чувства отпаднал, той изцяло променя храненето си, изключвайки глутена и лактозата.

Докато собствената отдаденост на нападателя е безспорна, той отдава заслугата за забележителната си издръжливост на съпругата си Анна, която го поддържа да се състезава на най-високо ниво, докато негови връстници се насочват към отказване от футбола.

Бивша каратистка, превърнала се в известен диетолог, Анна е от фундаментално значение за финото настройване на неговото физическо и психическо състояние от самото начало.

„Тя е моят пръв психолог: след добър или лош мач, тя е първият човек, с когото говоря, не само за футбола, но и за съзнанието си. Какво мисля, какво чувствам. Важно е да мога да говоря с някого по този начин. Тя ме познава много добре и може да ми каже какво да правя, не само във футболна ситуация, но и със съотборниците или треньорите ми. Въпреки че тя не вкарва голове, тя е част от мен", сподели той.

"Тя ми помага много! Особено в началото на кариерата ми. Тя ми помогна да видя разликата, когато правех едно нещо или правех нещо друго. Може би без нейната помощ нямаше да достигна нивото, на което съм сега.“

Тази строга диета е съчетана само с устойчива психика.

„Няма значение колко гола съм вкарал вече, важни са головете, които предстои да вкарам. Няма значение колко титли съм спечелил, важна е следващата титла, която трябва да спечеля“, заяви той в интервю за The Athletic.

Тази комбинация от физическа и психическа сила е точно причината, поради която, дори когато Ханзи Флик следва при натоварването на 37-годишния футболист по време на натоварени периоди, ветеранът нападател продължава да се гордее със забележителния си резултат от гол на всеки 96 минути в Ла Лига този сезон.

„Не знам дали ще остана в Барса. Защото трябва да го почувствам. Засега не мога да ви кажа нищо, защото дори не съм 50 процента сигурен кой път искам да поема. Не е за този момент. Не си оказвам натиск, вероятно когато бях на 25 или 30, това щеше да е различно. С моя опит и възрастта, на която съм, не трябва да решавам сега. Нямам усещането кой път трябва да избера. Може би след три месеца вероятно трябва да реша. Трябва да го почувствам. Трябва да започна да го чувствам, тогава ще ми бъде по-лесно, когато говорим за бъдещето ми", каза още Левандовски.