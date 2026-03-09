Новини
Възможни са внезапни промени в правилника на Формула 1 след бунта на Норис и Верстапен

9 Март, 2026 17:15 1 283 2

Очаква се ФИА и отборите да проведат решителна среща за ревизия на правилата веднага след Гран При на Китай

Възможни са внезапни промени в правилника на Формула 1 след бунта на Норис и Верстапен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможни са внезапни промени в правилника на Формула 1 само няколко кръга след началото на сезон 2026. Очаква се ФИА и отборите да проведат решителна среща за ревизия на правилата веднага след Гран При на Китай, пише Gpblog.

Новите регулации вече предизвикаха вълна от сериозни критики сред пилотите. Макс Верстапен дори предупреди, че може неочаквано да напусне надпреварата, докато Ландо Норис изрази сериозни опасения относно безопасността на болидите.

„Имаме няколко трика в ръкава си, които не искахме да въвеждаме прибързано преди първото състезание като инстинктивна реакция. Ще ги обсъдим с екипите след старта в Китай“ – заяви директорът Николас Томбазис.

След тестовете в Бахрейн, ФИА и отборите начертаха график за оценка на ситуацията, за да не се предприемат необмислени стъпки.

„Преди десетина дни проведохме среща с тимовете, за да разгледаме въпроса. Единното мнение беше да се придържаме към настоящите споразумения за първите няколко състезания и да направим анализ, когато разполагаме с повече данни. Нашето намерение е след Китай да преразгледаме ситуацията с управлението на енергията“ – обясни Томбазис.

След надпреварата в Шанхай предстои пауза от един уикенд без състезания, преди колоната да се отправи към Япония. Именно на „Сузука“ е възможно спешните корекции вече да бъдат в сила. В случай че конфликтите в Близкия изток доведат до отмяна на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия, страните ще разполагат с още повече време за по-сериозни корекции в правилника.


  • 1 Пешо

    7 1 Отговор
    Нищо не разбах, какъв е проблема?

    Коментиран от #2

    17:43 09.03.2026

  • 2 Калоян

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Проблема е че Ферари и Мерцедес бяха много по бързи,и сега ревът😆

    17:58 09.03.2026

